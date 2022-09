La dieta alta en grasas puede ser buena para las personas – Heilpraxis

La dieta keto puede tener beneficios para algunos casos

En los últimos años han aparecido una y otra vez nuevas dietas, pero rápidamente han vuelto a desaparecer. los dieta cetogénica Sin embargo, se está volviendo cada vez más popular. Pero, ¿qué trae esto? Dieta alta en grasas? Y para cualquiera puede ser Características ¿está siendo?

La dieta cetogénica, según la dietista registrada Sharon Jaeger, tiene más que ofrecer que muchas otras dietas. “Se considera una dieta terapéutica”, dice ella. “Esto significa que es extremadamente beneficioso para personas con ciertas condiciones médicas, pero no para todos”, dijo el experto en una publicación reciente. contribución Clínica Cleveland (Estados Unidos).

Es bajo en carbohidratos y alto en grasas.

“La dieta cetogénica es básicamente una dieta Dieta alta en grasas“Jaeger explica, Por lo tanto, sus comidas se componen de un 60 % de grasas, alrededor de un 30 % de proteínas y alrededor de un 10 % de carbohidratos. A modo de comparación, la dieta occidental promedio es 30% grasa, 15% proteína y 55% carbohidratos.

Si bien la parte baja en carbohidratos de la dieta cetogénica puede parecer similar a la dieta Atkins, la dieta cetogénica contiene bastantes diferencias sobre mí. Por lo tanto, la ingesta de grasas es mayor en una dieta cetogénica y tiene un componente terapéutico, mientras que Atkins se enfoca principalmente en la pérdida de peso.

Como explica el nutricionista, el cuerpo de la dieta cetogénica utiliza cada vez más los llamados cuerpos cetónicos como fuente de energía en lugar de carbohidratos a largo plazo. este país , cetosis Se llama, puede conducir a una aceleración del metabolismo, desaparición del hambre, aumento de la masa muscular y una mejora de la presión arterial.

Comer grasas no eleva los niveles de insulina como comer carbohidratos o proteínas.Jaeger lo confirma. Así que la dieta cetogénica no te hace mejor Insulina Y no almacenas grasa. En cambio, puede quemarlo y crear cetonas que le brinden un impulso metabólico eficiente y efectivo”.

¿Qué alimentos puedes comer?

Recuerda centrarte en Grasas Con una mezcla de proteínas pero baja en carbohidratos. Este contiene:

Carne Incluyendo carne roja y pollo de alta calidad.

Incluyendo carne roja y pollo de alta calidad. huevos

palta Aceite de aguacate

Otros aceites saludables incluidos los vírgenes aceite de oliva aceite de coco adicional

pez Como el salmón o el atún

Como el salmón o el atún manteca y crema

y crema nueces y semillas como nuecesSemillas de lino, pecanas y semillas de chía

Verduras bajas en carbohidratos como Brócoliespinaca, repolloY el Tomates y pepino

queso Como queso cheddar, gouda, parmesano y queso de cabra

El alcohol, el azúcar, las bebidas azucaradas, los frijoles y las verduras ricas en carbohidratos como las papas y las zanahorias son tabú. Hasta que Fruta Azúcar restringido.

Pero es importante consultar primero a un médico antes de probar esta dieta.

¿Es saludable la dieta cetogénica?

todavía hay suficiente datos a largo plazoPodemos decir que la dieta cetogénica es efectiva y segura durante un largo período de 20 a 30 años.

“Pero si tiene sobrepeso o diabetes, esta dieta puede ayudar a sacar a su sistema de una crisis metabólica y convertirla en una”. estado de salud para mover”notas geiger.

Es importante, comida fresca comer. Esto incluye verduras sin almidón.Agrega el experto. “La comida congelada está bien, pero no debe procesarse”.

Ya sea que siga una dieta cetogénica, una dieta mediterránea o una dieta baja en grasas, lo más importante es Calidad de los alimentos que consume.

¿Quién debería probar la dieta Keto?

La dieta cetogénica se ha utilizado para tratar algunas formas de enfermedades del tracto urinario durante décadas. epilepsia usado, especialmente en niños.

Algunos médicos también ven Ventajas en otras enfermedades neurológicas. Según Geiger, la dieta cetogénica puede ser una intervención eficaz para las siguientes condiciones:

diabetes tipo 2: uno en la revistatratamiento de la diabetesUn estudio publicado encontró que una dieta cetogénica de un año revirtió la diabetes en hasta el 60 % de los participantes. Con una pérdida de peso promedio de 30 libras, redujeron o eliminaron drásticamente su necesidad de insulina y ya no necesitaron medicamentos hipoglucemiantes orales.

Obesidad de grado 3: Si su índice de masa corporal (IMC) es superior a 40, o si tiene resistencia a la insulina sin diabetes tipo 2, una dieta cetogénica también puede ser muy beneficiosa. Se puede utilizar como una estrategia a corto plazo para reiniciar su metabolismo.

La investigación sugiere que la dieta cetogénica también puede beneficiar a las personas que la siguen Alzhéimer Y el Autismo poder ayudar.

Nuevamente, es importante trabajar con un profesional de la salud que pueda tratarlo y guiarlo a través de la dieta cetogénica.Jaeger lo confirma.

Porque cuando esta dieta no es adecuada

Para los que siguen la dieta keto no trates de Debe incluir a aquellos que:

Una trastornos de la alimentación tener,

tener, Mayor riesgo de infección enfermedad del corazón tener,

tener, Una Enfermedad del riñon tener,

tener, embarazada ¿Está tratando de quedar embarazada o tratando de quedar embarazada?

Si desea seguir esta dieta, definitivamente debe consultar a su médico de antemano. Estos también pueden incluir Riesgos Le alerta sobre la exposición que puede tener con estos cambios en la dieta.

Cuando tenga toda la claridad sobre cómo probar la dieta cetogénica, investigue a fondo para averiguar qué alimentos funcionan en el plan y cuáles no. Entonces piensa en uno planificación de comidas Y asegúrese de hacer buenas elecciones de alimentos para obtener tantos nutrientes diferentes como sea posible.

Planificar tus comidas con anticipación también asegura que no comas en exceso ningún alimento, como carne roja u otros alimentos que tienden a estar en grandes cantidades. Desfavorable Puede afectar su salud. (anuncio)