La duquesa no permitirá que este miembro de la familia se acerque a sus hijos

Duquesa Kate: No parece convencida de la inocencia del príncipe Andrés

No se debe permitir ningún contacto entre el hombre de 61 años y los niños de Cambridge. The Globe informó que Kate no estaba convencida de la inocencia del príncipe Andrews. Después de que las acusaciones se hicieran públicas, se dijo que la familia discutió colectivamente cómo manejar la situación. No ha habido ninguna declaración oficial del Príncipe Williams o la Duquesa de Cates. Solo el propio príncipe Andrew, que niega estas acusaciones, comentó públicamente sobre el escándalo. Solo se anunció recientemente cuando se lanzó. Acciones legales sobre presuntas infracciones Debes empezar. Hasta entonces, Lion Mama Kate estará muy interesada en asegurarse de que su tío político se mantenga alejado de sus hijos.