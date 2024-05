Página principal un trabajo

A pesar del crecimiento esperado del PIB, Rusia sufre una alta inflación y escasez de ingresos. El futuro de la financiación de la guerra sigue siendo incierto.

MOSCÚ – En unos pocos años, la economía rusa se ha convertido en una economía de guerra. Ahora depende completamente de la producción y el comercio de armas. Porcelana y su actual negocio de petróleo y gas, que sigue encontrando compradores a pesar de las sanciones occidentales. A pesar de las previsiones del Banco Mundial de que el PIB podría alcanzar el 3,2% este año, la situación económica en Rusia no es nada halagüeña. Con una inflación tan alta, temores de expropiación y escasez de mano de obra debido al reclutamiento forzoso, el país enfrenta mayores desafíos que nunca.

La economía rusa está perdiendo relevancia: la inflación sigue siendo alta

Semana de noticias Los informes indican que la economía rusa se contraerá a partir de 2025 y luego de manera constante hasta el final de la década. Según el Fondo Monetario Internacional, el PIB no superará el 1,8 por ciento el próximo año. La economía de guerra no es una economía sostenible, y mientras el presidente Vladimir Putin continúe su sangrienta guerra en Ucrania, la dependencia económica del conflicto seguirá aumentando. A pesar de los importantes aumentos de las tasas de interés por parte del Banco Central de Rusia el año pasado, la tasa de inflación se mantiene en el 8%. El banco central espera que la tasa de inflación promedio alcance el 4,8 por ciento para el año 2024.

Sigue siendo incierto cómo planea Putin financiar su guerra después de 2024, dijo el economista ruso Igor Lepsiz en una entrevista con un periódico a principios de abril. Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ): “A mí y a otros economistas nos parece que Rusia todavía podrá financiar la guerra este año, pero no está claro de dónde vendrá el dinero”.

Las fuentes de ingresos del Estado son cada vez más pequeñas, algo que sólo ahora está quedando claro. Gazprom es un ejemplo de ello, ya que en 2023 registró pérdidas por primera vez en su historia. En cambio, el Estado está contrayendo cada vez más deuda, cuyo reembolso constituirá una pesada carga para el presupuesto en un futuro próximo. Según los expertos, el principal problema es la actual escasez de trabajadores cualificados, que se ve agravada por la movilización en Rusia. “El Estado está ampliando el sector armamentístico, que luego se apodera de las células sanas de la economía civil como si fuera un cáncer”, afirma Igor Lepsiz.

Putin hará todo lo que esté a su alcance para ganar la guerra contra Ucrania

Lipsez espera que Putin y su estructura de poder hagan todo lo que esté a su alcance para seguir recaudando dinero para la guerra de Ucrania, incluso si eso significa colapsar el sistema financiero o recortar las pensiones de la población. Según Lepsis, las pensiones aún no se han ajustado como deberían debido a la elevada tasa de inflación.

Vasiliy Astrov, del Instituto de Estudios Económicos Internacionales de Viena (WIIW), comparte esta valoración. Cree que Putin siempre encontrará una manera de continuar la guerra. “Putin no se quedará sin dinero para la guerra”, afirmó la semana pasada el experto ruso. Astrov añadió: “Para la economía rusa, la pregunta es qué vendrá después de la guerra, porque actualmente depende completamente de ella”.

Debido a la escasez de trabajadores cualificados y a la economía de guerra controlada por el Estado, los salarios reales en Rusia aumentaron el año pasado alrededor de un ocho por ciento, mientras que el consumo privado aumentó un 6,5 por ciento, según un informe del instituto especializado en Europa del Este.

La economía rusa: Putin acepta sacrificios

Sin embargo, Igor Lepsiz no cree que nada vaya a cambiar en el poder de Putin si los problemas económicos se hacen más evidentes entre la población. “Cualquier deterioro de la situación económica no dará lugar a protestas masivas. Incluso si ya no se pueden comprar alimentos excepto con sellos, como ocurrió en la Unión Soviética, lo que creo que pronto será posible, la gente lo tolerará. Entonces la gente muere de hambre, los pensionistas sólo toman medicinas baratas y simplemente mueren. Dijo a la radio que la situación política no cambiará había ganado.