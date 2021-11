La esperanza de la derecha en Francia, Eric Zemmour está siendo juzgado en París

QuintoLos jóvenes de la Generación Z se reunieron frente al Tribunal Penal de París, el miércoles. Ondeando la bandera francesa, uno de ellos sostiene una pancarta. “¡Jefe de buscapersonas!” Escrito sobre la imagen del editor de extrema derecha que aspira a la presidencia. En las encuestas, “Z”, como lo llaman sus seguidores más jóvenes, es considerado candidato presidencial. Marine Le Pen Ya desactualizado. En la sala del tribunal, se trata de uno de los pronunciamientos de Eric Zemmour, que lo llevan al portador de esperanza en un electorado que cree estar en una guerra de civilizaciones. “Los menores no acompañados no tienen negocios con nosotros, son ladrones, son asesinos, violadores, eso es todo. Debemos conocerlos”, dijo Zemmour el 29 de septiembre de 2020 en “Face à l’info”.

El programa, que C’News emite todos los días en el horario de máxima audiencia de la noche, hizo famoso a Zemmour. Pero la pelea contra los inmigrantes menores de edad ha traspasado las fronteras de 24 clubes, incluidos SOS Racism y la Liga por los Derechos Humanos. Fueron acusados ​​de incitar al odio racial y al abuso racial. Consejo de Radio y Televisión CSA autorizó la “promoción del odio y la violencia” en marzo; El presentador de C’News tuvo que pagar una multa de 200.000 euros.

Zemmour ha sido condenado dos veces en el pasado por incitar al odio. No lo moderaba. En su último libro, France Didn’t Say the Last Word, se burla del intento de domesticarlo con un fallo judicial. Escribe: “A lo largo de los años, los organismos públicos junto con los jueces han asumido la tarea del control mental”. Se burla del ministro de Justicia Eric Dupont-Moretti, quien lo calificó de “desbordamiento de odio” y lo acusó de fomentar una “guerra civil”. Zemmour señala que siente la confirmación de los hechos: dos semanas después de su declaración “políticamente incorrecta” sobre los menores migrantes no acompañados, un joven checheno decapitó al maestro Samuel Baty con un cuchillo.

El personal de la campaña ya existe

El abogado de 63 años apareció con su abogado en la sala del tribunal el miércoles. Declaró que ve la operación como “una táctica de intimidación más para sus opositores políticos”. Zemmour ya está luchando en otro frente: quiere ponerse del lado de Polonia, que está protegiendo a Europa de los inmigrantes que supuestamente corean “Allahu Akbar”. “Al protegerse a sí misma, Polonia está dando una lección a toda Europa”, dijo Zemmour. Sin citar la fuente, distribuyó un video supuestamente filmado en la frontera entre Polonia y Bielorrusia. Las grabaciones están claramente destinadas a provocar temores: figuras lúgubres salen corriendo de la oscuridad hacia las cercas de alambre de púas, intentan instalar escaleras y son empujadas por guardias fronterizos uniformados. La calidad del sonido es tan pobre que solo se puede escuchar “Allahu Akbar” con mucha imaginación.

3 meses F + por solo 3 euros En el cumpleaños de F +, puedes leer todos los artículos en FAZ.NET por solo 3 € al mes. Leer F + ahora



Pero Zemmour no está interesado en los hechos en absoluto, está contento con cualquier oportunidad de plantear preocupaciones sobre la intrusión extranjera y la invasión islámica de Europa. Acusa al gobierno del presidente Macron de tener “más miedo al alambre de púas que a los yihadistas”. Su tema es la caída de Occidente, que se rindió al Islam en nombre de los ideales humanos. Extrae sus ideas de Oswald Spengler y Maurice Barrès. Sobre todo, fue influenciado por la novela Los desarraigados (1897), poco conocida en Alemania, sobre siete residentes “desarraigados” de Lorena en París que se dan cuenta de la importancia de volver a visitar la tumba o el funeral de Napoleón. Escrito por Victor Hugo. Zemmour viene con el objetivo de la resurrección nacional.

Quizás a principios de diciembre, justo a tiempo para las elecciones republicanas (LR), quiera anunciar su candidatura presidencial. En las últimas semanas ha formado a su futura plantilla de campaña. Se supone que el líder es Sarah Knavu, funcionaria civil en jefe del Tribunal de Cuentas (Cour de Comptes), de 28 años, que actualmente está de licencia y no solo tiene una orientación política hacia Zemmour. La sede en París ya se ha alquilado y hay un director financiero y delegados que procesan a los funcionarios electos de la provincia.

Como todos los candidatos presidenciales franceses, Zemmour necesita 500 firmas de padrinos y otros políticos regionales. A Marine Le Pen le resulta difícil contrarrestar los avances triunfantes de Zemmour como líder de la organización coordinadora de organizaciones judías CRIF, Francis Caliphate. Al igual que los predecesores de Zemmour, el califato proviene de Argelia y está particularmente enojado por la forma en que el propagandista hace capital político a partir de temores justificados de ataques antisemitas. El califato describió a Zemmour como un “judío servicial” que se dejó arrastrar por un indigno choque de civilizaciones.

El “candidato que aún no se ha postulado a la presidencia” ha encontrado un aliado importante en el multimillonario británico Vincent Polloré. Bolloré ha creado un imperio mediático que incluye, además de los canales de televisión C’News y Canal Plus, productos impresos como Paris Match y Journal du Dimanche, así como la emisora ​​de radio Europe 1. El Palacio del Elíseo ya habla del ” Banco Central Europeo “, que no significa Banco Central Europeo, sino Eric Zemmour Polloré. Francia está siendo testigo de un intento a gran escala por parte de un magnate de los medios de influir en las elecciones democráticas. El expresidente francés Francois Hollande analizó, “Donald Trump ingresó a la Casa Blanca desde reality shows, pero era un candidato republicano, mientras que Zemmour es solo un candidato de una empresa de medios”.