La esposa de Bushido, Anna Maria Verscichi, vuelve a estar embarazada

tz estrellas

de: volker rennert

Bushido vuelve a ser padre. El rapero anunció el miércoles (28 de junio) en Instagram. Anis Mohamed Youssef Ferchichi, nombre de nacimiento Bushido, espera su octavo hijo con su esposa, Anna Maria Ferchichi. Su esposa tiene un hijo de una relación anterior.

Berlín – Buenas noticias de Ferchichi. Bushido, de 44 años, y su esposa, Ana Maria Verschi, de 41, hermana menor de la cantante Sarah Connor, de 43, esperan otro hijo. La pareja lo anunció en Instagram.

Bushido y Anna Maria: el bebé #9 está en camino

Bushido anunció la feliz noticia, diciendo: “Estoy sin palabras y muy bendecido. Cuando piensas que la vida no puede mejorar, aparece un mensaje como este. Te amo más que a nada”. su esposa tiene una prueba de embarazo positiva entre sus manos.

Para Bushido y Anna Maria, este es el octavo hijo juntos. El hombre de 41 años se casó con un hijo con la ex futbolista Becca Lagerblom, de 40. No hay mucho tiempo para estar juntos como lo revela la pareja Ferchichi.

Bushido y Ana Maria Verschi: sus hijos El rapero ha estado trabajando con Anna-Maria Ferchichi desde 2011. La pareja se casó en mayo de 2012. Anna-Maria Ferchichi tiene un hijo de un matrimonio anterior. En julio de 2012 nació su primera hija. En noviembre de 2013 tuvieron mellizos, un niño y una niña. Otro hijo nació en 2015. En noviembre de 2021, Bushido y su esposa se convirtieron en padres de trillizos, convirtiendo a Bushido en padre de ocho hijos (siete de los cuales son biológicos).

“Un poco impactada”: Anna Maria Verscichi comenta en su Instagram

Ferchichi actualizó la prueba de embarazo y dijo que era “una coincidencia absoluta”. Por la noche vino a visitarla una amiga suya que había dejado de menstruar. Entonces la esposa de Bushido le aconsejó que se hiciera una prueba de embarazo. Por la noche, Vershichi se da cuenta de que “ya tiene dos semanas de retraso” en la cama.

Bebé #9 en camino: el rapero Bushido y su esposa anunciaron nuevamente el embarazo de Ana María en Instagram. © Instagram / bush1do & Instagram / anna_maria_ferchichi

“No sé por qué, pero luego me hice una prueba de embarazo y dio positivo, y fue positivo de inmediato”, continúa Farchichi. Por cierto, la prueba de embarazo de su amiga también dio positivo. “Ambas están recién embarazadas”, dice la madre de nueve. “Estábamos un poco desanimados y es temprano para hablar de eso, cualquier cosa puede pasar, pero solo quería decirles, ‘estoy totalmente bien’, tengo ocho hijos sanos, gracias a Dios. Pase lo que pase, ya sea bien o no No, siempre nos llevamos bien con él ”, continuó Anna Maria Vercicchi en su historia de Instagram. Sin embargo, Bushido y su esposa se mudaron recientemente a un nuevo hogar. Fuentes utilizadas: Instagram/bush1do, Instagram/anna_maria_ferchichi