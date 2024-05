La estrella de “Let’s Dance” Victoria Swarovski reacciona débilmente a la pregunta de Ludowig

Victoria Swarovski se vuelve clara cuando se le hace una pregunta.Foto: Rolf Feinenbrand/DPA

Gabriel Kelly se ha coronado ganador de la gran final de ‘Let’s Dance’. Impresionó a los jueces con los tres bailes y siempre obtuvo las puntuaciones más altas. Sus actuaciones también fueron especialmente bien recibidas por el público. Jana Wośnitza quedó en segundo lugar y Detlev Soest en tercer lugar.

Respecto al reparto, el moderador Daniel Hartwich dijo: “Let’s Dance es el único programa de la televisión alemana que… “Las celebridades revelan mucho sobre sí mismas durante mucho tiempo y sin ti esto no funcionaría”.

Luego del duodécimo show en vivo, continuó el “show especial exclusivo”. Frauke Ludwig habló con el dúo moderado Hartwich y Victoria Swarovski y otros. Esto último de repente se hizo muy evidente cuando le hicieron una pregunta sobre Ludowig y se mostró visiblemente molesto.

Victoria Swarovski se justifica en esta cuestión

La Sra. Ludwig declaró inicialmente que fue un “final fantástico” y “una temporada realmente genial”. Respecto a la ganadora Gabrielle Kelly, Victoria Swarovski dijo por primera vez:

“Tengo que decir, para ser honesto, que Gabriel estuvo muy fuerte durante toda la temporada. Bailó increíblemente, obtuvo la mayor cantidad de puntos y mereció ganar”.

Además: “También debo decir que fue una de las finales más emocionantes que jamás hayamos visto”. Estaba “muy apretado”. “Cualquier cosa podría haber pasado hoy”, afirmó el presentador de “Let’s Dance”. Finalmente, Ludwig dijo: “¿Cómo se siente volver al mundo normal después de un desafío profesional?” En ese momento, Swarovski quedó claramente sorprendido por la pregunta.

El mediador da inmediatamente una explicación.

Inmediatamente dejó claro que el trabajo continuaría. “Esto no ha terminado. Para mí, el ‘súper talento’ continúa y también lo tienes de una forma u otra”, explicó Swarovski directamente e inmediatamente incluyó los planes de Hartwich en su respuesta. Luego continué de nuevo: “Tengo un negocio paralelo, así que no tengo nada que hacer en este momento”. En ese momento miró directamente a su coanfitrión y se rió con cautela.

Frauke Ludwig, Victoria Swarovski y Daniel Hartwich hablan sobre el tiempo posterior a “Let’s Dance”.Foto: Instagram/Fruke Ludwig

Sin embargo, Hartwich se lo tomó con buen humor y bromeó: “No tengo empresa, no tengo nada que hacer”. Sin embargo, Swarovski dijo que sí cuando se le preguntó si ahora se iría de vacaciones. “Claro”, dijo ella. “‘Let’s Dance’ es como unas vacaciones y no como un trabajo”, señaló Hartwich. Frauke Ludowig es conocida por su profesionalidad y no se dejó molestar durante la conversación.