La estrella de rock Brian May ayudó a la NASA a obtener la primera muestra del asteroide

El guitarrista de Queen, Brian May, tiene un doctorado en astrofísica y ayudó a la NASA a recolectar muestras de suelo del asteroide Bennu.

Antes de actuar frente a un mar de fanáticos en el estadio de Wembley de Inglaterra, el guitarrista de Queen, Brian May, estaba trabajando en un doctorado en astrofísica e investigando la luz zodiacal, una mancha brillante en el cielo creada por la luz del sol que se refleja en millones de partículas de polvo. En el sistema solar.

Sin embargo, May interrumpió sus estudios a mediados de la década de 1970 cuando Queen ganó su estatus como una de las bandas de rock más famosas de la historia.

La ruptura duró 30 años. Desde entonces, May no sólo obtuvo su doctorado, sino que también demostró sus habilidades en la NASA e incluso ayudó a garantizar que la misión actual no fracasara.

Todo comenzó cuando la nave espacial OSIRIS-REx (abreviatura de Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification, Security-Regolith Explorer) fue lanzada frente a la costa de Florida en 2016. Se suponía que la misión tomaría muestras de Asteroide Bennu Combinado, es un remanente del nacimiento del sistema solar con una probabilidad de 1 entre 2.700 de que colisione con la Tierra en 2182.

La NASA vuela al asteroide Bennu

Se cree que Bennu, que lleva el nombre del antiguo dios egipcio de la creación y el nacimiento, parecido a un pájaro, es producto de un impacto catastrófico en el que colapsó un asteroide del tamaño de Connecticut, según la NASA. Una de las piezas dispersas es Bennu, un conjunto de rocas de unos 4.500 millones de años de antigüedad, ligeramente unidas por la gravedad y que orbitan alrededor del Sol cada 1,2 años.

En 2018, OSIRIS-REx alcanzó la órbita de Bennu. Sin embargo, el problema no era tanto llegar a Bennu sino aterrizar en un asteroide que los científicos creen que guarda los secretos del sistema solar primitivo. El Washington Post informó anteriormente que el plan de la misión era aterrizar en un área que los ingenieros llamaron “la playa” debido a sus finos materiales. Pero pronto quedó claro que no había una playa de arena, sino que Bennu era en realidad un montón de escombros llenos de rocas.

Brian May ayuda a la NASA con la misión OSIRIS-REx.

Y aquí llegó el turno de May. Poco antes del lanzamiento de la nave espacial en 2016, May se reunió con Dante Lauretta, comandante de la misión de retorno de muestras de asteroides OSIRIS-REx. Los dos formaron una amistad basada en su interés compartido por el espacio y su amor compartido por Tucson.

El guitarrista de Queen Brian May vive en el escenario. © Thomas Rasmussen/González Foto/Imago

“A medida que avanza la misión OSIRIS-REx, no pude evitar compartir algunos de los últimos desarrollos”, escribió Lauretta en la introducción de “Bennu 3-D: Anatomy of an Asteroid”, un libro del que es coautor. Puede. … Para mi deleite, Brian mostró un gran interés en la misión y la ciencia detrás de ella. Estaba claro que no era sólo un fan casual, sino un verdadero entusiasta del espacio y partidario de la exploración espacial.

Finalmente, llevó a Loretta May a una misión en la que la estrella de rock desempeñó un papel importante: ayudó a la sonda espacial a aterrizar en Bennu.

Para encontrar un lugar seguro para el aterrizaje de la sonda, el físico estrella del rock desarrolló imágenes estereoscópicas de la superficie de Bennu, como detalla May en su libro. La holografía es una tecnología que da a las imágenes planas un efecto de profundidad, similar a las gafas 3D.

Aunque las cámaras OSIRIS-REx solo proporcionaron imágenes en 2D, los científicos mapearon cada centímetro de la superficie de Bennu con gran detalle. Luego, May procesó la escena recortando pares de imágenes una al lado de la otra, “para que podamos ver el paisaje accidentado y accidentado de Bennu en un magnífico 3-D”, escribió Loretta en la introducción a Bennu 3-D: Anatomy of an Asteroid. “.

Este conjunto de hologramas proporciona una vista tridimensional de la gran roca de 52 metros (170 pies) que sobresale del hemisferio sur del asteroide Bennu y las laderas rocosas circundantes. El par estéreo fue desarrollado por los científicos de procesamiento de imágenes holográficas, el Dr. Brian May, quien también es el guitarrista principal de la banda de rock Queen, y Claudia Manzoni. © NASA/Imago

Añadió que la naturaleza accidentada plantea un nuevo problema. “Ver la superficie de Bennu de esta manera destacó la aterradora realidad de este asteroide”, escribió Loretta. “Estaba mucho más allá de nuestras capacidades originales como nave espacial. Al principio parecía que nuestra misión era imposible, como si nunca encontraríamos un lugar adecuado para entrenar.

Problemas de aterrizaje en el asteroide Bennu

Luego, las fotografías de May mostraron un agujero, un agujero de ruiseñor, para ser exactos. Aunque una roca conocida como “Monte de la Muerte” se alzaba precariamente sobre su borde, el color del cráter Nightingale sugiere que estaba lleno de regolito antiguo, o una capa polvorienta de sedimento que podría arrojar luz sobre la historia de Bennu. Los científicos decidieron que el brazo robótico de la nave espacial debería aterrizar en este punto y comenzar a recolectar muestras.

En octubre de 2020, se tomaron muestras de una superficie que, sorprendentemente, se comportaba como una “burbuja líquida”, como explicó Loretta a The Washington Post, producto de la débil gravedad que mantiene las moléculas unidas sin apretar, convirtiendo el asteroide en un cráter esférico. . . El aterrizaje fue capturado en un fragmento 3D que May reunió con el equipo, mostrando trozos de polvo y metralla volando, algunos de ellos en la cámara de muestra de OSIRIS-REx.

Para 2021, cuando la nave espacial comenzó su viaje de regreso a la Tierra, OSIRIS-REx había recolectado alrededor de 250 gramos de material, más de los 60 gramos originalmente planeados para la primera misión de retorno de muestras de la NASA.

El 24 de septiembre, estas muestras finalmente llegaron a la Tierra después de ser lanzadas en paracaídas desde el espacio al desierto de Utah. La nave espacial, ahora dirigida al asteroide Apophis, dejó caer la caja desde una distancia de 63.000 millas. Después de una caída de cuatro horas, la caja aterrizó, completamente vertical, en el campo de pruebas y entrenamiento de Utah, donde fue recogida para un examen más detallado.

La estrella de rock Brian May no estuvo presente en el aterrizaje.

Sin embargo, May no pudo presenciar personalmente el aterrizaje fuera del planeta, como había sucedido en la década de 1970, debido a que sus compromisos de estrella de rock se interponían en su camino.

“Actualmente estoy ensayando para la presentación de Queen, pero mi corazón está con ustedes mientras se recupera este precioso espécimen”, dijo May en un video transmitido por NASA TV el 25 de septiembre.

Lo que hay en la caja de muestra sigue siendo un misterio porque “la preservación inicial de la muestra OSIRIS-REx del asteroide Bennu está progresando más lentamente de lo esperado, pero por una mejor razón: la muestra está en curso”, dijo la NASA en un comunicado de prensa. encima”.

Podrías sospechar que podría tratarse de algo inusual.

“Si se abre esta caja de material de la superficie de Bennu, podría revelar secretos incalculables sobre los orígenes del universo, los orígenes de nuestro planeta y los orígenes de la vida misma”, dijo el guitarrista en un vídeo en su sitio web. “Qué día tan increíblemente emocionante”.

Quizás esa sea la justificación para una canción como el himno espacial que May lanzará en 2019 para conmemorar el sobrevuelo New Horizons de la NASA del objeto más lejano de nuestro sistema solar jamás visitado por una nave espacial, otra misión espacial a la que contribuyó.

