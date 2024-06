La expansión Alan Wake 2: Night Springs ya está aquí y demuestra que a Remedy nunca se le acabarán las ideas descabelladas

No es ningún secreto que la expansión de Alan Wake 2 se anunciará esta semana. De todos modos, no para mí, ya que asistí a una presentación de desarrolladores la semana pasada en la que se presentó la actualización completa.

Entonces, ¿qué es Night Springs? Bueno, antes que nada, es lo mejor que hay aquí, porque el juego se lanzará el sábado 8 de junio. Puedes esperar una expansión real de la historia con tres nuevos episodios jugables en el estilo de fantasía Twilight Zone que a la gente le encanta ver en Remedy’s Bright Falls. Mientras escribo estas líneas, se me ocurre por primera vez que Night Springs es un reflejo verbal de Bright Falls. Se me está volviendo viejo… pero temáticamente es bastante bonito, aunque no estoy seguro de si el antimundo exagerado de la televisión es realmente peor que la realidad del juego. Probablemente también haya algún tipo de metacomentario allí…

Pero estoy divagando (lo cual creo que también se aplica a este juego): Entonces: tres episodios con una historia completa, cada uno de los cuales debería durar aproximadamente una hora y, con suerte, encajar en un gran todo. Alan Wake todavía está atrapado en un lugar oscuro y está tratando de salir de él a través del programa de televisión. El producto son los episodios Night Springs Time Breaker, North Star y Number One Fan.

¿Cuánta definición puedes soportar todavía? ¿Escuchaste “sí”?

Cada episodio ofrece una visión familiar pero distorsionada de las cosas y las personas que conoces. Específicamente porque en esta versión provienen de la imaginación de Alan y tienen un propósito. Por ejemplo, en “Number One Fan”, que los desarrolladores pusieron para nosotros durante la videoconferencia, interpretarás una versión más obsesionada con Alan Wake de la camarera Rose, que toma las armas cuando el malvado doble de Wick revela sus malvados planes para Mátalo. Ja. El tono de este episodio es decididamente alegre y un poco eufórico, e incluso un poco teatral “exagerado”.

Alan Wake 2 – Night Springs en imágenes



Pero la atención al detalle vuelve a ser excelente. No puedo evitar tener la impresión de que quien escribió este episodio también trabajó en el servicio antes, cuando los clientes con los que habla no vienen con nombres, sino con descripciones como “el tipo que solo come hamburguesas” o “el tipo que trabaja con Computadoras.” Toca bien, por supuesto, apenas caminas 50 metros antes de cargar el arma, pero el material del evento que lo acompaña también insinúa juegos de arcade jugables y elementos de aventura Tex, por lo que no debería haber menos variedad que el ya creativo juego principal.

Otro episodio está basado en el Sheriff Tim Breaker (“Sean Ashmore”) y se llama “Time Breaker” basado en Quantum Break. Temáticamente, las cosas son similares cuando él, como “Protagonista del Multiverso” del juego del mismo nombre, debe encontrar al “Maestro de Muchas Palabras” mientras acaba con las contrapartes del multiverso del protagonista una por una. Y podrás jugar como otra persona del universo extendido de Remedy: en North Star jugarás como “La Hermana”, que se parece mucho a cierto Controlador (“Courtney Hope”). Busca a su hermano desaparecido en el mundo del café.

El Modo Foto se lanzará al mismo tiempo para todos los propietarios de Alan Wake 2

La expansión Night Springs no se vende por sí sola. Por eso está incluido en la edición de lujo del juego. Si desea actualizar su Edición Estándar a esta, pagará 20 € adicionales y estará listo. Sobre todo, podrá esperar con ansias la segunda expansión llamada The Lake House, cuyo lanzamiento está previsto para finales de este año.

Si no desea gastar en actualizaciones, al menos puede esperar el nuevo modo de fotografía, que estará disponible para todos de forma gratuita a partir del 8 de junio. Así es como este juego excepcionalmente bello puede mostrar su lado más bello. ¿Qué pasa contigo? ¿Quieres volver a Bright Falls? ¿O estás planeando tu primer viaje allí ahora? Háganos saber en los comentarios.

Remedy también ha anunciado finalmente una copia física de Alan Wake 2. Puedes leer más sobre esto aquí: Alan Wake 2 finalmente recibirá una copia física, y una edición limitada de coleccionista por 200 €. En una entrevista con Eurogamer.de, Thomas Puha de Remedy también habló sobre los informes sobre las cifras de ventas de Alan Wake 2, que han preocupado a algunas personas en los últimos meses.