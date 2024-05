La fábrica de bebidas ha dejado de funcionar definitivamente

ruhr24 servicio

de: Carolina Stiffelmans

Un fabricante de bebidas alemán se vio obligado a declararse en quiebra (glifo). © Zoonar.com/Markus Mainka/Imago; Wolfgang María Weber/Imago; Universidad: RUHR24

Pronto los clientes ya no podrán encontrar ninguna marca de bebida en Kaufland y Rewe. El fabricante cierra tras la quiebra.

Dortmund – Por fin todo ha terminado para el fabricante de bebidas alemán. En enero de 2024, la nueva fábrica se declaró en quiebra. Ahora la empresa se ha visto obligada a tirar del hilo y detener las operaciones. Es posible que las bebidas ya no estén disponibles en Kaufland y Rio.

Kaufland y Rio se vieron afectados: el fabricante de bebidas cerró definitivamente

La fundadora Jenny Mueller quería inspirar a los clientes con una gama de productos de “agua preferida”. El agua con sabor a hierbas y frutas tiene una característica especial: las botellas contienen hierbas enteras y trozos de fruta. El eslogan publicitario también dice: “Sin azúcar, sin aditivos, con mucha naturaleza”.

Los sabores de agua favoritos van desde arándano, romero, tomillo y limón hasta cúrcuma, naranja y cardamomo. Pero las bebidas, que destacaban en los lineales de los supermercados por sus distintos sabores, no impresionaron a los clientes tanto como se esperaba. La empresa se declaró en quiebra.

Las bebidas en Kaufland y Rio se ven afectadas: la empresa “no obtuvo beneficios”

En el procedimiento de insolvencia quedó claro que la fábrica de productos frescos “nunca obtuvo beneficios”, afirmó la empresa. Mitteldeutsche Zeitung (MZ) Administrador Concursal Responsable Christian Heintz.

Esto no es inusual en una startup, pero la búsqueda de inversores no tuvo éxito. Müller no ha encontrado un sucesor para la empresa de bebidas, por lo que se descarta continuar con la actividad (más sobre finanzas en RUHR24).

Los clientes de Rewe y Kaufland ahora tienen que prescindir de su “agua preferida”. Según la página web de la empresa, las bebidas se vendieron en muchas sucursales de toda Alemania. No es la primera quiebra de un fabricante alemán de bebidas de grandes superficies como Rewe, Edeka y Lidl. Recientemente golpeó a un productor de licores.