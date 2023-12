La filtración de PS5 Pro revela lo poderosa que es la nueva consola de Sony

Después del tráiler de GTA 6, todo el mundo debería poder imaginarlo: el gran éxito de Rockstar exigirá todo de las consolas de la actual generación. Pero quizás la PS5 Pro pueda mostrar la emoción del mundo abierto a la perfección. Ahora se han filtrado los primeros datos técnicos de la próxima consola de Sony, y eso da esperanza.

Supuestamente se han filtrado datos técnicos de la PS5 Pro

Los rumores sobre una PS5 Pro existen desde hace años. Sin embargo, la mayoría de los informes hasta ahora no han sido realmente concretos. Esto está cambiando ahora. cómo VídeoCardz Ha sido reportado Primeros datos técnicos Se ha filtrado la potente consola de Sony… y es impresionante:

En comparación con la PS5 normal, se dice que la velocidad máxima de reloj de la CPU es mayor De 3,5 a 4,4 GHz Él aumenta. La PS5 Pro seguirá confiando en el chip Zen 2 con 8 núcleos y 16 hilos. El mayor salto tiene que darse en la unidad gráfica. En lugar de 36 unidades de cómputo, ahora hay 60 unidades de cómputo en la sala.

La GPU también debería basarse en la arquitectura RDNA 3, que se utiliza en las tarjetas gráficas RX 7000 actuales de AMD. La GPU de la PS5 Pro casi puede igualar el rendimiento de la RX 7800 XT. Es bueno saberlo: la unidad gráfica de la PS5 normal todavía utiliza la arquitectura RDNA 2 más antigua.

También debería haber una actualización en términos de RAM. La PS5 Pro todavía usa 16 GB de memoria GDDR6, pero debería aumentar a 18 GHz en lugar de los 14 GHz habituales. La conclusión es que los cambios son para Aumento del rendimiento en la red clásica entre un 50 y un 60 por ciento En comparación con la PS5 normal. El rendimiento del trazado de rayos debería duplicarse.

Los rumores apuntan actualmente a una PS5 Pro Se introducirá en septiembre de 2024. Estará disponible en las tiendas en noviembre de 2024.

Sony lanzó recientemente el nuevo modelo delgado de PS5:

PS5 Pro: Sony permanece en silencio

Como siempre, la información se trata de filtraciones no confirmadas actualmente. Sony aún no se ha pronunciado sobre este tema.. Como regla general, la compañía no comenta rumores, por lo que suponemos que esta vez tampoco habrá ninguna declaración oficial.

Sin embargo, si la información de rendimiento es correcta, La PS5 Pro podría ser una verdadera bendición para todos los fanáticos de GTA 6 – O al menos para aquellos que quieran jugar en la escena del mundo abierto a 60 fotogramas por segundo. Dudamos mucho que el enorme juego de Rockstar se ejecute a una velocidad de fotogramas tan alta en las consolas actuales:

