La final de la Copa América entre Argentina y Colombia ahora se transmite en vivo por TV y Stream

Argentina se enfrentará a Colombia en la final de la Copa América. Aquí es dónde y cuándo puedes ver el juego en vivo por televisión y transmitirlo.

MIAMI – La final de la Copa América ya está aquí: Argentina se enfrenta a Colombia. El partido en Miami comienza el domingo 14 de julio a las 20:00 horas (hora local). Los aficionados alemanes tendrán que permanecer despiertos un poco más: a la hora CEST, es decir, el balón empezará a rodar el lunes 15 de julio. En teoría, los aficionados al fútbol sólo pueden ver la final EM 2024 Ver todo Información televisiva del partido entre Inglaterra y España) luego continúa con la Copa América. Te contamos dónde y cómo ver el partido en vivo por TV y streaming.

Argentina vs Colombia en vivo por TV: Final de la Copa América aquí

El final de la Copa América entre Argentina y Colombia en el lunes 15 de julio a partir de las 2:00 horas (CEST). Juego de fútbol digital secuestrado.

De ahí el juego no en TV abierta se puede ver, pero sólo si has reservado el canal de televisión de pago SportDigital en un plan lineal.

El intercambio comienza con informes iniciales a las 01:15 horas (CEST).

Transmisión en vivo de Argentina vs Colombia: la final de la Copa América se llevará a cabo aquí

El Final de la Copa América entre argentina y colombia en Lunes 15 de julio, 2 a.m. (CEST) también.

Transferencias aquí también Juego de fútbol digital Deportes – la transmisión está disponible a través de DAZN.

Necesitas una suscripción paga a DAZN. Tu suscripción a DAZN es suficiente para conseguir SportDigital Football.

Argentina vs Colombia: Lionel Messi y James Rodríguez en la final de la Copa América

Durante semanas, los fanáticos de Lionel Messi han peregrinado a la carpa del Regatta Harbor en Miami para sumergirse en el mundo multimedia de su ídolo en la exhibición “The Messi Experience”. El domingo (hora local), el campeón mundial de Argentina estará en la “Ciudad Mágica” de Florida, en la final de la Copa América contra Colombia.

¿Será este el último tango del ocho veces campeón del mundo? “Estas son las últimas batallas y las estamos disfrutando al máximo”, declaró el jugador de 37 años. Somos Messi, Nicolás Otamendi y Ángel Di María (ambos 36). Pero sólo este último ya decidió que el capítulo de selección termine con el campeonato sudamericano.

¿La última aparición importante de Lionel Messi en Argentina? Se acerca la final de la Copa América

Hay sólo 30 minutos en coche entre la galería de arte de Messi y el estadio Hard Rock, pero faltan dos años para la próxima final de la Copa del Mundo. “No es fácil volver a llegar a la final”, pensó el veterano capitán de la nueva generación, y luego declaró con mayor agresividad: “Lo hemos vuelto a conseguir”.

Fue la quinta final de Messi en siete participaciones en la Copa. El segundo puesto en la competición nacional más antigua del mundo en 2007, 2015 y 2016 fue el único premio de consolación, al igual que la final del Mundial de 2014 contra Alemania. La primera victoria llegó en 2021. A esto le siguieron títulos consecutivos en 2022, en la final contra Italia, campeona de Europa, y en la final contra Francia en el Mundial de Qatar.

Lionel Messi (L.) y sus jugadores argentinos se enfrentan a la Colombia de James Rodríguez en la final de la Copa América. © FOTOxPHOTO / Agencia-MexSport / Imago

Colombia ganó la Copa América después de 23 años

“Esta nueva generación no se da cuenta de lo difícil que es lo que ha conseguido”, dijo Messi, pensando en sus antiguos compañeros que siempre iban con las manos vacías. Pero antes de detenerse, quiere seguir divirtiéndose. Con la familia Standall, última al lado de Di María.

Por otro lado, también hay una superestrella: definitivamente estamos hablando de James Rodríguez. En el actual torneo marcó un gol con su selección y dio seis asistencias. Me refiero a ex estrella… FC Bayern de Múnich Implicado directamente en siete de los doce goles. Y seguirá en la final. Con la única victoria de los Cafeteros hace 23 años, el capitán Rodríguez aplaudió desde el principio: “He estado aquí durante casi 13 años y sólo una vez me gustó la final”.

Colombia vs Argentina en la final de la Copa América: Reunión especial de entrenadores

La victoria de Colombia también cuenta con la firma del técnico Néstor Lorenzo. El argentino jugó un papel importante en la derrota final del Mundial de 1990 ante Alemania como jugador y como entrenador asistente en los cuartos de final del Mundial de 2006, donde lleva 28 partidos invicto. DFB-Elf (2-0), Brasil (2-1) y más recientemente contra España en la final de la Eurocopa en marzo (1-0). (akl/sid)