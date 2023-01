La foto familiar navideña es un misterio

a: cristobal cloke

Sebastian Vettel y Mick comparten recuerdos de la infancia de Michael Schumacher en Navidad. El Campeón del Mundo de Fórmula 1 no aparece en una foto de familia.

Munich/Kirpen – Trágico accidente de esquí Michael Schumacher Este año cumple su noveno aniversario. El 29 de diciembre de 2013, el poseedor del récord mundial sufrió de Fórmula 1 lesiones graves en la cabeza, No se sabe mucho sobre su salud.. Son Mick Schumacher y Sebastian Vettel rinden homenaje a Michael Schumacher esta Navidad con fotos de su infancia, una rara foto familiar que plantea interrogantes.

Michael Schumacher Nacido: 3 de enero de 1969 (53 años), Hirth Mayores logros: 7 x Campeón del Mundo de Fórmula 1 (1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004) Casado con: Corinna Schumacher (1995) Hijos: Mick Schumacher, Gina Maria Schumacher

Michael Schumacher: Son Mick comparte foto de la infancia con su padre

Los últimos días del año siempre son particularmente emotivos para la familia Schumacher. Porque su esposo y padre de familia, Michael Schumacher, cayó tan mal en un accidente de esquí hace nueve años que no ha podido o no ha querido aparecer en público desde entonces. Pero el recuerdo del campeón alemán de automovilismo vivirá para siempre.

Mike Schumacher Publicó una foto conmovedora de él y su padre justo antes de Navidad y unos días antes del aniversario de la tragedia. 23 años por venir F1-Temporada en marcha Mercedes seguirá los pasos de su padre en un nuevo rol, compartió una foto de perfil en su cuenta de Instagram. En la nueva foto esta el pequeño mick Del brazo de Michael Schumacher, cómo pasa el brazo por los hombros de su padre y lo abraza con cariño.

La madre Corinna, la hermana Gina y Mick Schumacher celebran la Navidad juntos. © Mick Schumacher / Instagram

La foto familiar sin Michael Schumacher plantea preguntas: ¿llegan malas noticias?

Los fanáticos de Schumi están felices. “Me encanta tu nueva foto de perfil. Es tan linda”, una reacción en una de las publicaciones recientes de Mick Schumacher. Sin embargo, otros seguidores también están preocupados por la foto y sospechan que las malas noticias sobre la salud de Michael pueden ser inminentes. “Gran foto de los dos. Pero no sé por qué me pone nervioso. Como si pronto llegaran malas noticias”, comentó un usuario en Reddit, por ejemplo.

Un día después de la Nochebuena, Mick también compartió una foto familiar de su hermana. Jenna y madre Corina Schumacher. Los tres están sentados frente a tres árboles de Navidad en el sofá de la sala con sus perros y parecen estar felices. “Feliz cumpleaños”, desea Mick. Sin embargo, Michael Schumacher no aparece en la imagen y los fanáticos extrañan a su ex campeón. Los muchos comentarios decían “Missing Michael” y “Feliz cumpleaños a Michael también”.

Fórmula 1: la foto de la infancia de Vettel con Michael Schumacher

También mentor de Mick en la Fórmula 1 Sebastián Vettel Piense en su amigo Michael Schumacher en Navidad. Heppenheimer publicó un recuerdo de la infancia de él y su ídolo en Instagram en Nochebuena. Un joven Vettel, vestido con ropa de carreras verde y un trofeo en la mano, se encuentra junto a Michael Schumacher, quien parece estar oficiando la ceremonia de premiación después de una carrera infantil en la pista de karts en Kirpen.

“¿O no? Michael, estoy de pie”, escribe Vettel sobre la foto. Schumacher es el campeón mundial de Fórmula 1 con un récord de siete títulos mundiales, y Vettel se coronó campeón cuatro veces. El 20 de noviembre, el jugador de 35 años terminó su carrera, uno Sin embargo, el regreso de Vettel a la Fórmula 1 está ‘fuera de discusión’.

Michael Schumacher con su hijo Mick en brazos. © Hoch Zwei II / Imago

Vettel homenajea a su ídolo Michael Schumacher tras el final de su carrera en la Fórmula 1

Esta no es la primera vez que Vettel comparte una foto de él y Michael Schumacher. En las últimas semanas, ha publicado varias fotos de la infancia de él y su padre Norbert en el circuito de karts. En una de las fotos, Vettel mira a Schumacher y lo llama “mi ídolo y amigo Michael Schumacher”. No se sabe mucho sobre su condición. Pero los vecinos suizos de Schumi abrieron su equipaje: ‘Él estaba entre nosotros’. (c k)