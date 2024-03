La función de importación para el formato .pkpass comienza desde Apple

Google lleva años trabajando en una función de importación que le permitirá importar pasaportes digitales, etc. en formato .pkpass desde Apple a Google Wallet. Parece que esta característica exacta se está implementando actualmente para los primeros usuarios.

Es difícil decir en qué áreas Google empezará a trabajar primero y qué tan amplio será realmente su círculo de beneficiarios. Aún no ha habido ningún anuncio oficial por parte de la empresa.

Es posible que Google Wallet pronto pueda importar tarjetas digitales guardadas en el formato .pkpass de Apple.

Un usuario de Telegram me dijo que Google Wallet ahora puede importar archivos .pkpass. Aunque esto todavía no me funciona. ¡Hazme saber si esto funciona para ti!

-Mishaal Rahman (@MishaalRahman) 15 de marzo de 2024