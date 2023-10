La guerra de Israel en vivo: +++ 06:56 El presidente estadounidense Biden parece estar pensando en visitar Israel +++

Según medios estadounidenses, el presidente estadounidense, Joe Biden, está considerando una visita a Israel en los próximos días. Así lo informaron medios estadounidenses, como el portal Axios, citando fuentes de los gobiernos israelí y estadounidense. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, invitó a Biden a visitar Israel durante una llamada telefónica el sábado. Se dice que aún no se ha tomado una decisión final sobre el viaje. Biden envió la semana pasada a su secretario de Estado, Antony Blinken, a Israel y otros países de la región tras los ataques del grupo islamista Hamás.

+++06:40 Otro vehículo del ejército alemán aterrizó en Alemania +++

Otro avión del ejército alemán con 60 pasajeros alemanes procedentes de Israel aterriza en el aeropuerto militar de Wunstorf, Baja Sajonia. El avión de transporte militar A400M aterrizó desde Tel Aviv a las 2:45 a.m., anunció previamente el Comando de Operaciones en Twitter. Hasta ahora, se dice que 222 personas han sido trasladadas en avión desde Israel a Alemania. Es el cuarto vehículo del ejército alemán que los alemanes trajeron de Israel. El Ministerio de Asuntos Exteriores y el Ministerio de Defensa dijeron el día anterior que si la situación empeora, el ejército alemán también está preparado para una evacuación militar.

+++ 06:17 Las clínicas de Gaza pronto se quedarán sin combustible para operar generadores de emergencia +++

La Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) anunció anoche que se espera que las reservas de combustible en todos los hospitales de la Franja de Gaza duren sólo unas 24 horas. El sitio web oficial dice: “La falla de los generadores de emergencia pondría en riesgo la vida de miles de pacientes”.

+++ 05:56 Político del Partido Verde preocupado: la situación de seguridad está “deteriorándose significativamente” en Alemania +++

El político del Partido Verde, Konstantin von Notz, expresó su preocupación por la situación de seguridad en Alemania. La situación de seguridad, que ya era “muy tensa” debido, entre otras cosas, a la agresiva guerra de Rusia contra Ucrania, se vio “significativamente empeorada por los acontecimientos recientes”, dijo el jefe del comité de supervisión parlamentaria a los periódicos Funke Media. grupo. Especialmente en lo que respecta a la protección de las instituciones judías, así como a las manifestaciones actuales, “es absolutamente necesario que permanezcamos extremadamente vigilantes”, afirmó von Notz. Pide el cierre permanente de instituciones como el Centro Islámico de Hamburgo, que actores como el IRGC sean sometidos a un “mayor escrutinio” y que sus actividades sean “impedidas efectivamente bajo el Estado de derecho”. Varias autoridades responsables responderán hoy en una audiencia pública a las preguntas de la comisión del Bundestag encargada del control de inteligencia.

+++ 05:24 Un abrir y cerrar de ojos: No a la expulsión de los palestinos de Gaza +++

El secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, rechaza enérgicamente la posibilidad de expulsar a los palestinos de la Franja de Gaza. Blinken dijo en una entrevista con el canal de noticias saudita Al-Arabiya en El Cairo que tal idea está “condenada al fracaso”. Escuchó directamente del presidente palestino Mahmoud Abbas y de otros altos representantes de la región “prácticamente” que esta idea no tiene ninguna posibilidad y, por lo tanto, no la apoyamos.

+++ 04:53 Israel: Otro líder de alto rango de Hamas fue asesinado +++

El ejército israelí anunció que mató a otro miembro destacado del movimiento Hamás en un ataque aéreo dirigido a la Franja de Gaza. Se dice que es Moataz Eid, el comandante de Seguridad Nacional en el sur de la Franja de Gaza. El ejército dijo que atacó el domingo unos 250 objetivos militares con aviones de combate y helicópteros, la mayoría de ellos en el norte de la Franja de Gaza. El video debería mostrar algún proceso.

+++ 03:32 Flashback: El piloto del 4.º ejército alemán se dirige a Alemania +++

El ejército alemán está trasladando a otros 60 ciudadanos alemanes fuera de Israel. El Mando de Operaciones anunció que el avión cisterna militar A400M despegó de Tel Aviv alrededor de las 21:20 horas y se dirigía a Alemania. El ejército alemán ya había sacado del país a unas 160 personas en tres vuelos más.

+++ 02:39 Biden: Ocupar la Franja de Gaza sería un error +++

El presidente estadounidense, Joe Biden, no cree que sea necesario enviar fuerzas estadounidenses a Israel. Biden dijo en una entrevista televisiva con el programa “60 Minutos” que Israel tiene “una de las mejores fuerzas de combate”. Pero sería un error que Israel ocupara la Franja de Gaza. Si bien cree que Hamás debe ser eliminado por completo, también debe haber un camino hacia la formación de un Estado palestino. Biden confía en que Israel respetará las reglas de la guerra.

+++ 02:04 Guterres advierte: Oriente Medio está “al borde del abismo” +++

El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, pide a Hamás que libere inmediatamente a todos los rehenes y que Israel permita la entrega de ayuda a la Franja de Gaza. Oriente Medio está “al borde del abismo”. Guterres explicó que la Franja de Gaza “se está quedando sin agua, electricidad y otros bienes básicos”. Las Naciones Unidas tienen reservas de alimentos, agua, suministros médicos y combustible en Egipto, Jordania, Cisjordania e Israel que pueden enviarse “en cuestión de horas”. Sin embargo, el personal de la ONU debe ser “capaz” de llevar estos suministros de forma segura y sin interrupciones a la Franja de Gaza y distribuirlos por todos los territorios palestinos.

+++ 01:26 Odio a Israel: el comisionado de antisemitismo quiere endurecer las leyes de sedición +++

El comisario antisemitismo del Gobierno federal, Felix Klein, ha pedido que se endurezca la legislación penal para poder combatir más eficazmente el odio y el discurso de odio. “En el contexto de las reacciones en Alemania al terrorismo de Hamás en Israel, la policía y el poder judicial deben estar en una mejor posición para controlar las amenazas del entorno islámico”, dijo Klein a los periódicos del Funke Media Group. Por tanto, cree que es necesario introducir un cambio en la cláusula de incitación del Código Penal. En la práctica, a menudo hay dificultades en la implementación: “En el pasado, hubo muchas interrupciones de investigaciones que se toparon con una falta de comprensión por parte de los afectados y del público”, afirmó Klein. Este párrafo debería aplicarse en el futuro sin necesidad de probar una alteración del orden público por incitación al odio, como ocurría anteriormente.

+++ 00:46 Birbock: Todavía no hay contacto con los rehenes en la Franja de Gaza +++

Según la ministra de Asuntos Exteriores, Annalena Baerbock, el Gobierno federal todavía no ha tenido “ningún contacto directo” con los rehenes alemanes detenidos en la Franja de Gaza. “Este fue uno de los temas principales durante mi visita a Israel y también durante mi posterior visita a Egipto”, dijo el político verde en el programa “An Well” del canal ARD. Uno de los objetivos del gobierno federal es obtener señales de vida. Por ello, también recurrió al Emir de Qatar porque el país, al igual que Turquía, tiene canales de comunicación con la dirección de Hamás.

+++ 00:31 Miles participan en una manifestación pro-palestina en Amsterdam +++

Miles de personas participan en una manifestación pro palestina en Ámsterdam. Los manifestantes ondearon banderas palestinas en una plaza central de la capital holandesa y portaban carteles con lemas como “Palestina libre” y “Alto a la guerra” y también contra la “propaganda sionista” y los “crímenes de guerra en Gaza”.

+++ 00:23 “Sin límites presupuestarios”: Israel quiere proporcionar fondos suficientes para luchar contra Hamás +++

Según el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, la guerra de Israel contra Hamás no fracasará por culpa del dinero. Dice que la economía es fuerte y que todas las operaciones de combate pueden financiarse. “He dado instrucciones inequívocas de que no hay límite presupuestario”. Esto se aplica al ejército y los servicios de seguridad y al apoyo a las víctimas de la milicia islámica extremista Hamás. En consecuencia, se cambiarán las prioridades en los presupuestos de 2023 y 2024. El presidente del Banco Central, Amir Jaron, dice que el impacto financiero es manejable porque Israel entra en el renovado conflicto con una financiación sólida. La economía es actualmente fuerte y estable. He podido recuperarme de momentos difíciles en el pasado.

+++ 23:59 Defensa Civil habla de enterrar a 1.000 en la Franja de Gaza +++

Según informes palestinos, más de 1.000 personas quedaron enterradas bajo los escombros en la Franja de Gaza durante los contraataques lanzados por el ejército israelí tras los ataques terroristas del movimiento islamista Hamás. La Defensa Civil en la Franja de Gaza dijo que esto incluye a los heridos y muertos. Muchos de ellos todavía están siendo rescatados con vida de debajo de edificios destruidos 24 horas después de los ataques aéreos. El viernes, el ejército de ocupación israelí pidió a los residentes del norte de la Franja de Gaza que abandonaran la zona.

+++ 23:30 Abbas: Hamás no representa al pueblo palestino +++

Según el presidente palestino Mahmoud Abbas, las acciones y políticas del movimiento islámico extremista Hamás no representan a todos los palestinos. En una llamada telefónica con el presidente venezolano, Nicolás Maduro, Abbas también destacó que la OLP es “el único representante legítimo del pueblo palestino”, informó la agencia oficial de noticias palestina WAFA. Hamás ha controlado la Franja de Gaza desde 2007. Hay dos rivales acérrimos entre Hamás y Fatah, liderada por Abbas y con sede en Cisjordania.

+++ 23:14 Portavoz del ejército: El clima no es el motivo para posponer el ataque terrestre +++

Según un portavoz del ejército israelí, el mal tiempo no es el motivo para posponer la ofensiva terrestre contra el movimiento islamista Hamás en la Franja de Gaza. “No, definitivamente no”, dice Ari Sharoz Shalikar, portavoz de las FDI, en el programa “An Well” de ARD. La cuestión es más bien que más civiles palestinos deberían llegar al sur de la Franja de Gaza para que no estén expuestos al peligro en caso de un ataque terrestre en la costa norte de la Franja. El New York Times informó que el ataque a tierra estaba planeado para este fin de semana, pero luego fue pospuesto debido al cielo nublado y la consiguiente mala visibilidad para pilotos y drones.

+++ 22:41 Secretario de Estado de Estados Unidos: los aliados árabes quieren evitar la escalada en el Medio Oriente +++

Según el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, los aliados árabes de Estados Unidos quieren evitar una mayor escalada de la guerra entre Israel y Hamás. “En todos los países que visité, existe la determinación de garantizar que el conflicto no se intensifique”, dijo Blinken en la capital egipcia, El Cairo. “Nadie debería echar más leña al fuego en ningún otro lugar”. Los aliados árabes de Estados Unidos participan en esta evaluación. Por eso quieren “utilizar sus propias relaciones para garantizar que algo como esto no suceda”. El Secretario de Estado estadounidense visitó en los últimos días varios países de la región, entre ellos Israel, Jordania, Arabia Saudita, Qatar y Egipto. Quiere viajar nuevamente a Israel el lunes.

+++ 22:22 Teherán: No emprenda acciones militares a menos que ataque a Israel +++

Según su propia declaración, el gobierno de Teherán no emprenderá acciones militares contra Israel a menos que el país ataque a “Irán, sus intereses y sus ciudadanos”. La misión iraní ante las Naciones Unidas en la sede de la ONU en Nueva York dijo: “El frente de resistencia puede defenderse por sí solo”.

+++ 22:05 La misión de Naciones Unidas en Líbano anuncia que un misil cayó en su sede +++

El cuartel general de la FPNUL en Naqoura, en el sur del Líbano, fue alcanzado por un misil durante los combates en la frontera entre Israel y el Líbano. La misión de paz de la ONU dijo que aunque no había nadie en los refugios, nadie resultó herido. Aún no está claro quién lanzó el misil. La FPNUL aún no ha proporcionado ninguna información sobre los daños sufridos en el cuartel general. Se dice que las fuerzas de paz continuaron trabajando con actores de ambos lados para calmar la situación. A pesar de los esfuerzos realizados, la escalada continúa actualmente. La FPNUL confirma que los ataques contra civiles y empleados de las Naciones Unidas constituyen violaciones del derecho internacional.

Puedes leer los acontecimientos del día anterior aquí.