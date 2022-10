La guerra en Ucrania: Artículo de Paul Runzheimer: “Vinieron a morir” | Política

Cuando veo los cadáveres de los soldados rusos tirados en la calle entre ropa y latas, me pregunto: ¿debe uno sentir lástima por estos rusos? Con ellos están los que lucharon en la guerra contra Ucrania y mataron a muchas personas y cometieron crímenes de guerra.

Mientras camino por la calle en el recién liberado Lyman, un soldado ucraniano me hace la misma pregunta. Me dijo: “Mira sus caras”. “Viniste aquí para morir. Me pregunto por qué”.

Al comienzo de la guerra, se habló mucho sobre la “guerra de Putin” y la propaganda contra estos hombres. Pero eso es sólo la mitad de la historia.

Varias encuestas muestran que los hombres que cayeron aquí estaban motivados por el odio. Odio a los ucranianos y a Occidente en su conjunto.

Fue el odio extremo lo que hizo posible esta guerra en primer lugar. Putin no llevó a cabo personalmente los crímenes de guerra de Bucha y la tortura de Izyum. Fueron perpetrados por estos jóvenes rusos que ahora también están muertos en la calle aquí.

El reportero de BILD Paul Runzheimer el domingo en la ciudad liberada de Lyman Foto: SERGII POLEZHAKA

El Kremlin se está comportando como si los rusos continuaran la lucha de sus antepasados ​​que lucharon contra los nazis que asesinaban por toda Europa. Los rusos caídos en ese momento (en su mayoría junto con los ucranianos) murieron como héroes. Ahora los rusos mueren como invasores en tierras extranjeras donde nadie los espera, luchando contra nazis fantasmas. Mueren como odiados criminales de guerra.

¿Podrían las fotografías de Bild de soldados rusos muertos cambiar algo? despertar a los rusos?

Hay pocas esperanzas de eso porque el gobierno ruso está falsificando el número de muertos. El Ministro de Defensa habla de menos de 6000 muertos, de hecho se ha repetido muchas veces. La inteligencia británica asume que 40.000 rusos han muerto.

Leer también

Mientras que muchos rusos jóvenes y educados tratan de evitar el servicio militar y huyen, los viejos, sin educación y pobres permanecen. Cientos de miles de ellos serán enviados al frente. Muchos de ellos serán asesinados primero en Ucrania y luego morirán como los rusos en Lyman Street.

Porque no quieren escuchar la verdad y viven en sus delirios extremos. Lamento que no se hayan dado cuenta de eso.