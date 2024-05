La hambruna hace estragos tras el colapso de los Alpes. ¿Okon está amenazado de desalojo?

(Motorsport-Total.com) – Ahora hay un verdadero incendio bajo el techo de los Alpes: después de la colisión interna entre el equipo Esteban Ocon y Pierre Gasly en la primera vuelta del Gran Premio de Mónaco, el jefe del equipo Bruno Famine explota – declarando “radical” para el responsable de las consecuencias de Okon.

Estuvieron muy cerca en Mónaco: Alpine Pierre Gasly y Esteban Ocon

Pero lo primero es lo primero: si bien hubo un violento choque entre Sergio Pérez y los pilotos de Haas en la primera vuelta, las estrellas alpinas inicialmente no se metieron en problemas. Entonces Ocon ve un hueco en Portier frente a su compañero de equipo Gasly, precisamente, se precipita hacia él y los dos franceses chocan.

Mientras Ocon es lanzado al aire y luego obligado a abandonar la carrera, Gasly se enfurece por la radio: “¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Por qué intentó atacarme? ¡Dios mío!”, dice el piloto de 28 años. -el viejo dice que la llamada estaba enojada.

Okon se disculpa, Famin se enoja

Poco después, el otro accidentado, Ocon, se disculpó dócil y públicamente, escribiendo en Twitter durante la carrera: “El accidente de hoy fue culpa mía. La diferencia era demasiado pequeña al final y pido disculpas al equipo por ello. Espero que “El equipo consigue hoy un merecido resultado de puntos”.

Al menos funcionó, ya que Gasly se llevó a casa el décimo lugar después de clasificarse al final del desfile en Mónaco. Sin embargo, esto no salva a Ocon de la ira de su jefe, porque Bruno Famine está muy molesto por el comportamiento de su piloto en la primera vuelta:

“La maniobra de Esteban fue completamente inapropiada, y era exactamente lo que no queríamos ver. Aprenderemos de ello”, afirma el presidente de Alpine. Canal +. Famen no quiere revelar cómo será esto todavía, pero explicó: “Tomaremos medidas drásticas”.

Bruno Famin está enojado: ahora está mirando a Esteban Ocon Picante: el contrato de Ocon con Alpine expira al final de la temporada; Recientemente coqueteó con las despedidas públicamente y no ha escatimado en criticar el desempeño de su actual empleador. Es poco probable que el jugador de 27 años haya mejorado sus posibilidades en el incidente de Mónaco. READ DAZN sube los precios de suscripción para la Bundesliga y la Champions League

Sin embargo, para Famen, el resultado de la disputa interna del equipo es completamente inaceptable: “Tenemos muchos daños en el coche, la suspensión trasera izquierda está doblada, la caja de cambios está dañada. Tenemos que cambiar la caja de cambios, y eso es mucho”. “. “Del trabajo”, dice Famen, sacudiendo la cabeza. “Este tipo de incidente es triste y es exactamente lo que no queríamos”.

Penalización de Ocon: cinco puestos en Montreal

Tras la salida anticipada, Ocon también reveló que los hechos tampoco le dejaron indiferente. “Gracias por preguntarme cómo me siento. Bueno…”, dice Okon exasperado ante las primeras preguntas sobre su accidente, que inmediatamente giran en torno a la cuestión de la culpa. Sin embargo, en cuanto a su condición física, lo deja todo claro: “Mi espalda debería estar bien”.

Considerando su corta carrera, el francés cree: “Es simplemente un accidente desafortunado. Por supuesto que no es bueno estacionar el auto tan rápido”. “Intentamos reparar el coche en el garaje, pero lamentablemente los daños fueron demasiado graves y no pudimos seguir conduciendo”, revela Okon.

La primera ronda fue en general “caótica”, dice Ocon y admite: “Por supuesto, hay que tener cuidado, pero ya sabes, estamos dando el 120 por ciento para intentar estar entre los 10 primeros. Esto se aplica a mí y a Pierre, que tú Ayer vi que nos esforzábamos al máximo en las eliminatorias”.

Saltan chispas en los Alpes tras el accidente de un compañero de equipo en Mónaco La dirección de carrera, al igual que el jefe del equipo, Famine, no se muestra tan relajada al respecto: culpan a Ocon de sus “maniobras demasiado ambiciosas” como el único culpable del accidente y le imponen una penalización de 10 segundos.

Doble amargura: dado que Ocon ya no puede presentar esto debido a su fracaso en Mónaco, se convertirá en una penalización de cinco puestos en la parrilla para la carrera de Montreal. También hay dos puntos de penalización en la superlicencia.

“No lo sé, lo acabo de ver. En realidad, no hay comentarios”, explica Ocon, refiriéndose a su castigo. Ahora trabajará para resolver el incidente con el equipo: “Normalmente siempre hacemos eso y siempre tratamos de hacerlo mejor la próxima vez”.

Ocon: Siempre tienes problemas con tus compañeros

Pero lo cierto es que Ocon y sus compañeros son una historia en sí mismos en la Fórmula 1. De hecho, se peleó con Sergio Pérez durante su época en el equipo Force India, y su etapa con Sir Fernando Alonso también terminó en desacuerdo: hubo muchos contactos dentro el equipo en ambos casos.

La relación con Gasly también es difícil, de hecho, desde la época del karting, ya que los dos tienen aproximadamente la misma edad, provienen de la misma región en el norte de Francia y han estado luchando por el mismo trozo de asfalto durante toda su carrera. como ocurrió el domingo frente a la entrada del túnel en Montecarlo.

Parece inocente, pero Ocon se peleó con algunos de sus compañeros Aunque los nervios disminuyeron después de poco más de dos horas, Gasly declaró después de cruzar la línea de meta: “Me quedé realmente impactado, fue completamente innecesario. Nunca deberías tener una situación así, especialmente entre tus compañeros de equipo”.

“Hay más de 200 personas detrás de nosotros que están haciendo todo lo posible para darnos el mejor coche posible. Todos están viendo la carrera del domingo y no deberían ver una situación como esta”, explica el francés.

Gasly no entiende: “Teníamos instrucciones claras”

Así que Gasly ve la colisión en Portier como “simplemente triste y estoy decepcionado, especialmente porque teníamos instrucciones claras antes de la carrera sobre qué hacer: quien esté delante en la clasificación debe tener el coche detrás de él en la carrera”. “Desafortunadamente no fue así”, revela el piloto de Alpine.

Aún no ha hablado con el jefe del equipo, Bruno Famen, debido a todo el alboroto, “pero tenemos que hablar porque realmente no podemos permitírnoslo”, dice Gasly, refiriéndose a su equipo: “especialmente en una temporada como esta. ” Todos los puntos podrían acabar perdiéndose. “Este año va a ser realmente crucial. Tenemos que asegurarnos de que no vuelva a suceder”.

Los llamamientos anteriores parecen haber fracasado: “Nos hemos acercado muchas veces, muchas veces demasiado. Sólo tenemos que dejarlo claro, porque hoy estábamos a sólo unos centímetros de los dos coches que estaban contra la pared y de mí”. “De hecho, me alegré de haber visto la línea de meta”, dice Gasly.

Taturt-Portier: En carrera, Ocon y Gasly dejaron menos espacio aquí que en los entrenamientos El piloto de Alpine, que se quejó de un pinchazo tras el accidente interno del equipo, al igual que Carlos Sainz de Ferrari, se beneficia sobre todo de la orden de reanudación de la dirección de carrera.

Sin embargo, el suave resultado no cambia mucho la falta de comprensión de la maniobra de Ocon, como señala Gasly: ​​”Estábamos noveno y décimo en el momento (de la colisión), por lo que no hay absolutamente ninguna razón para correr el riesgo de que ambos coches corran peligro”. “. “Fueron expulsados ​​pero ahora no se puede cambiar la historia”.

Por eso no cree en atacar ciegamente a su compañero de equipo: “No quiero responder a eso”, dice Gasly en respuesta a las preguntas sobre el futuro de Ocon en el equipo, pero explica: “Es un piloto profesional. ¿Sabes qué? te estás metiendo.” “Haces lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer, especialmente con tu compañero de equipo. Él es un muy buen piloto, sabe lo que está haciendo”.

De lo contrario, el equipo directivo de Alpine podría realizar este cambio pronto…