La huelga general fue el bautismo de fuego de Javier Mili

kJavier Milei lleva dos meses en el cargo y el nuevo presidente argentino ya tuvo que soportar la primera huelga general sobre él y su país. El miércoles, varios sindicatos liderados por la poderosa confederación sindical CGT convocaron una huelga de 12 horas y manifestaciones en varias ciudades. Diversos sectores respondieron al llamado, desde camioneros y trabajadores del transporte público hasta gasolineras y bancos. Cientos de vuelos fueron cancelados. En la capital, Buenos Aires, decenas de miles salieron a las calles contra las medidas de austeridad y las reformas planeadas por el nuevo gobierno. La policía calculó el número de participantes en alrededor de 100.000. Los organizadores hablaron ante 600.000 personas.

Nunca antes un presidente argentino se había enfrentado a una huelga sindical tan temprano en su mandato. No fue una sorpresa. Poco después de asumir el cargo, el presidente ultraliberal tomó una serie de medidas para reformar el profundamente deficitario presupuesto estatal y volver a encaminar una economía plagada de una inflación anual de más del 200 por ciento y una deuda paralizante. Como primer paso, Miley ha realizado recortes, incluidos subsidios a la energía y al transporte local, que también afectan a los empleados. Luego emitió un decreto de emergencia para desestabilizar la economía. También prevé la flexibilización de las leyes laborales.

Cualquier cosa menos la reacción de los sindicatos hubiera sido sorprendente. Están bien organizados y financiados en Argentina. Con la victoria electoral de Millay, se encuentran en la oposición, en gran medida controlada por los peronistas. Sorprendentemente, no ha habido una sola huelga general en los últimos cuatro años bajo el presidente Fernández, cuando Argentina estaba sumida en una profunda crisis y la inflación devoraba los salarios de los trabajadores cada mes. Ahora los sindicatos tienen un enemigo en la presidencia y alguien que quiere hacerles la vida aún más difícil. “El primer recorte que hará este gobierno será sobre los trabajadores”, dijo Pablo Moyano, líder del poderoso sindicato de camioneros y uno de los líderes de la CGT, en una manifestación en Buenos Aires. Las reformas tienen como objetivo privar de derechos a los trabajadores.

Millay presiona por cada vez menos gobierno y regulación

Los sindicatos emprendieron con éxito acciones legales contra el decreto de emergencia. Los tribunales suspendieron temporalmente partes del decreto. Al mismo tiempo, el Congreso está debatiendo un importante paquete de legislación destinado a tener menos gobierno y menos regulación. Sin embargo, la huelga no disuadió al comité de rendición de cuentas del Parlamento. Aprobó el paquete el miércoles como primer paso, mientras las protestas salían a las calles contra el paquete legislativo. A pesar de numerosos respaldos del gobierno, enfrenta la oposición de la poderosa oposición peronista. El líder sindical Moyano advierte: Quien sea peronista no debe aceptar la ley.

Otra declaración de Moyano causó gran revuelo. Dirigiéndose al Ministro de Economía, Luis Caputo, el jefe sindical dijo que si Caputo continuaba con estas medidas, los trabajadores lo arrojarían al río. Según los informes, el abogado de Caputo ya presentó una denuncia contra Moyano por incitación a la violencia. La ministra de Defensa, Patricia Fulrich, también adoptó un tono belicoso. “No hay ninguna huelga que nos detenga, ninguna amenaza que nos amenace”, escribió en la Plataforma X, llamando a los opositores políticos “administradores de la pobreza” y “políticos corruptos que protegen todos sus privilegios y se resisten al cambio, elegidos democráticamente por la comunidad… “

Había una sensación de triunfo entre líneas en las declaraciones de los funcionarios del gobierno. La huelga puede haberle costado a Argentina 1.500 millones de dólares en daños económicos. Sin embargo, el gobierno ahora puede culpar felizmente a sus oponentes políticos. La estrategia de Mili fue separar la dirigencia sindical de la mayoría de argentinos que querían trabajar y tener una jornada tranquila ante los ojos del gobierno. De hecho, muchos argentinos simplemente fueron a trabajar, sin siquiera salir a las calles de Buenos Aires. En otras partes del país, la huelga fue aún menos notada. Ni siquiera los mercados reaccionaron. La recuperación de los bonos argentinos continuó y la paridad del dólar se mantuvo sin cambios. Dado que la manifestación fue pacífica y no hubo enfrentamientos, el gobierno puede acreditarse una estrategia de seguridad que muchos críticos caracterizan como represiva.

Esta primera huelga pública ciertamente no desanimó a Miley. Los sindicatos simplemente cumplieron con su deber el miércoles. Argentina, sin embargo, no se dejó disuadir. También es seguro que esta no será la última huelga general que Miley enfrente. Ya se escuchan voces que llaman a un paro general de 24 horas el próximo martes, cuando el Congreso decidirá sobre la sesión legislativa. Actualmente se está librando allí una batalla muy decisiva, aunque de forma muy silenciosa.