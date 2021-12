La impopular candidata de ‘Quién quiere ser millonario’ después de que su aparición justificara impactante

Silvia Koymans provocó que algunos espectadores se molestaran con sus declaraciones.Foto: RTL / Stefan Gregorowius

En el último número de “¿Quién quiere ser millonario?” La candidata de Hochster, Silvia Koymans, ha causado indignación y conmocionado a Gunter Gautsch con los comentarios sobre su hija. Antes de que realmente comenzara, se quejó al coordinador de que tenía cuatro hijos, pero “felizmente sólo una hija”. “Sí, mi hija Julia es muy amable y gentil, pero también está agotada, como las niñas”, dijo.

Kooymans también agregó: “Pones las cosas del lado de los niños: cuatro jeans y una chaqueta. Se los pones a tu hija y ella se cambia tres veces, ya a los dos años”. Ahora tiene 20 años y todavía vive en casa porque no quiere salir, según la candidata. “Lo peor ya pasó”, dijo. empleo Gorjeo Hubo muchas críticas al candidato durante la actuación. Un usuario escribió: “Es bueno que el torneo de 2021 termine con la candidata de ‘WWM’ más antipática. Es terrible lo que dice sobre su hija”.

Otro usuario dijo: “Directamente indiferente cuando se queja de su hija de esta manera. Debería ser divertido, pero al menos a mí me suena mal”. Alguien simplemente preguntó: “¿Cómo puedes hacer siempre tan mala a tu hija?” Sin embargo, los Kooyman no notan ninguno de los comentarios porque no tienen Twitter o Sitio de redes sociales de Facebook Ella dijo ahoraimagenCon la hija, explicó, “todo estuvo bien también”.

Silvia Koemans ha comentado ahora sobre su participación en el programa de asesoramiento.Foto: RTL / Stefan Gregorowius

La candidata habla de su aparición en ‘WWM’

Finalmente, dijo Koemans después de la transmisión de “¿Quién quiere ser millonario?”: Ayer vimos el programa juntos. Todo está bien para nosotros. Ambos sabemos quiénes somos. Siempre que le digo a mi hija que es difícil, ella dirá que es verdad. Y debería saber de dónde lo sacaste “.

Su hija ahora será contactada por otros espectadores a través de Facebook. El candidato dijo: “La puso un poco insegura. Pero le dije que la gente probablemente no tenía nada más que hacer. Y haz algo grande con eso. No solo dije que era agotadora, sino que también dije que era amable y gentil “.

Cada uno de niños Ella enfatizó que él sabía lo que eso significaba, como ellos cinco en particular. Tu hija aun no ha pensado en irse. “Y ella tampoco tiene la intención de hacer eso ahora”, explicó finalmente Koymans.

(juegos)