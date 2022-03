La infección por SARS-CoV-2 duplica el riesgo de infección en mujeres embarazadas

En general, la infección por SARS-CoV-2 duplica el riesgo de que las futuras madres desarrollen complicaciones graves en el embarazo.

El seguro de salud en los Estados Unidos ha sido conocido en la comunidad médica durante décadas por sus investigaciones epidemiológicas. Assiamira Ferrara y sus coautores compararon datos de 1.322 pacientes embarazadas con covid-19 en el primer año de la epidemia con 42.554 mujeres embarazadas cuya infección no fue confirmada mediante pruebas PCR. Aunque, según Deutsches Ärzteblatt, al comienzo de la epidemia en California, solo alrededor de un tercio de las mujeres embarazadas podían hacerse la prueba del SARS-CoV-2 debido a la falta de pruebas disponibles, el riesgo de infección grave aumentó en un factor de 2,45 entre los infectados.

La incidencia de trombosis y embolia entre los infectados con SARS-CoV-2 fue aproximadamente tres veces mayor, y durante el período en que finalmente se examinó a todas las mujeres embarazadas, la incidencia de tromboembolismo fue seis veces mayor. La tasa de nacimientos prematuros se duplicó. “Se sabe que la infección por SARS-CoV-2 es particularmente peligrosa para las mujeres embarazadas. De los 1332 miembros de Kaiser Permanente en California a los que se les detectó SARS-CoV-2 en el primer año de la epidemia, 76 estaban infectados”. dijo la revista médica, citando The Journal of the American Medical Association (JAMA) informó que hasta (5,7 por ciento) fueron hospitalizados, 28 (2,1 por ciento) desarrollaron síndrome de dificultad respiratoria y 12 (0,9 por ciento) desarrollaron sepsis.