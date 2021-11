La ley Corona entra en vigencia el miércoles: las preguntas más importantes sobre la tercera generación en el lugar de trabajo – Política

el nuevo Ley de protección contra infecciones con normas 3G en el trabajo, autobuses y trenes Entra en vigor el miércoles. Fue publicado en el Boletín Oficial de la Ley Federal el martes. El presidente federal Frank-Walter Steinmeier promulgó el lunes los nuevos requisitos de Corona.

La controvertida ley introducida por SPD, Greens y FDP exige 3G en el lugar de trabajo, así como en autobuses y trenes para combatir la pandemia de Corona. Aquí debe demostrar que ha sido vacunado o se ha recuperado o debe presentar una prueba corona negativa actual. Todas las preguntas importantes sobre la nueva regulación 3G en el lugar de trabajo:

¿A quién se aplica la regla 3G en el lugar de trabajo?

Los requisitos incluyen a ambos empleados, por ejemplo, funcionarios, jueces o soldados. quien – cual Según el Departamento Federal de Trabajo, una oficina en casa no es un “lugar de trabajo”., así como trabajos en vehículos.

Aparte de eso, la base 3G, por ejemplo, incluye no solo la oficina, sino también las instalaciones al aire libre en las instalaciones de la empresa. Los sitios de construcción también son lugares de trabajo, al igual que los cuartos de almacenamiento, los comedores o los alojamientos.

¿Cómo se controla 3G?

Básicamente, los propios empleados y empleadores solo pueden ingresar al lugar de trabajo si tienen una prueba del estado de su red 3G con ellos. Solo hay dos excepciones: o se prueban en el lugar de trabajo o se vacunan. Según el Departamento de Trabajo, la obligación de 3G de proporcionar pruebas “también se aplica a los empleados que no pueden ser vacunados por razones médicas”.

El empleador es responsable de examinar las pruebas. No obstante, también podrá “delegarlo en el personal apropiado o en terceros” de acuerdo con la normativa de protección de datos.

subordinar Los controles deben centrarse en la exactitud de la evidencia de la prueba.. Porque cualquier persona que no haya sido vacunada o recuperada debe dar negativo todos los días. La vacunación o Genesis pueden quedar exentos de los controles de acceso diarios una vez que el empleador haya verificado y documentado sus pruebas.

¿Qué datos puede recopilar un empleador según la regla 3G?

El derecho de los empleadores a la información ha provocado recientemente extensas discusiones, porque los datos de salud de los empleados son un producto particularmente sensible. Ahora, sin embargo, la regla 3G se está aplicando en medio de una situación de infección que empeora drásticamente y está destinada a ayudar a romper las cadenas de infección.

Según la nueva Ley de Protección contra Infecciones, el principio de reducción de datos debe aplicarse como método intermedio: según el Ministerio de Trabajo Es suficiente “verificar” el nombre y apellido del personal en la lista el día de inspección correspondiente.Si se proporciona prueba.

En el caso de personas vacunadas y maduras, el caso solo debe documentarse una vez; Para quienes se hayan recuperado, también con la fecha de vencimiento de su condición. Los datos deben eliminarse a más tardar seis meses después de su recopilación. Además, los empleadores deben asegurarse de que los datos no lleguen a personas no autorizadas o incluso a colegas.

El oficial federal de protección de datos Ulrich Kelber critica el hecho de que no hay alias, es decir, separaciones de nombres, y que los datos no se eliminan inmediatamente después de controlar la admisión diaria, por ejemplo.

Lea más textos de servicio sobre el tema Corona:

¿Es suficiente una prueba rápida hecha por uno mismo para personas no vacunadas?

No. Lo que se necesita Máximo 24 horas de prueba rápidarealizado por un Proveedor de servicios de acuerdo con las Regulaciones de pruebas de coronavirus; esto incluye centros de pruebas públicos o prácticas médicas.

También son posibles los autoexámenes en la empresa bajo supervisión o por terceros encargados por el empleador. Esto es para garantizar que las pruebas funcionen correctamente. Las pruebas de PCR deben realizarse con un máximo de 48 horas de antelación.

¿Cuáles son las reglas de corona que se aplican en el lugar de trabajo?

Los empleados en el lugar de trabajo que no tienen una vacuna o un estado de convalecencia deben solicitarla en el futuro. Prueba de corona diaria Tengo que irme. La base pública 3G en el lugar de trabajo está diseñada para ayudar a romper la nueva ola de epidemias.

Se espera que la nueva regla de 3G en el lugar de trabajo esté consagrada en la ley federal para proteger contra infecciones. Debería rodearlo Vuelva a introducir las “pruebas ciudadanas” gratuitas para corona.

¿Hay subvenciones del empleador para las pruebas?

No. los Los empleadores solo deben verificar el certificado 3G antes de ingresar al lugar de trabajo y documentar estos controles. El Reglamento de la Ley de protección contra infecciones no supone ningún esfuerzo adicional para el empleador.

Sin embargo, una oficina en casa debe permitir el trabajo de oficina o actividades similares, a menos que existan razones operativas imperiosas que indiquen lo contrario.

¿Cuáles son las posibles consecuencias de las violaciones? Contra las reglas de las pruebas?

¿Qué sucede si los empleados se niegan o no realizan las pruebas diarias y luego no pueden ir al lugar de trabajo? ¿Pueden ser excusados ​​después de eso, o tienen que temer otras consecuencias? Ésta es una cuestión fundamental que aún no se ha resuelto. Tampoco está claro qué sucede si los empleadores no pueden proporcionar los documentos necesarios durante las inspecciones.

Peter Meyer, abogado profesional que se especializa en derecho laboral, cree que es concebible que quienes se nieguen a someterse a las pruebas se enfrenten Advertencia o incluso en caso de repetición con rescisión Debe calcularse. La negativa puede verse como un incumplimiento del deber.

Base 3G en el lugar de trabajo: ¿Qué requieren los empleadores?

Base 3G en el lugar de trabajo hacer con solo una Derecho a proporcionar información Sentido, subrayó el Director General de la Federación de Asociaciones de Empleadores Alemanes, Stephen Kampeter. Y: si el empleado no cumple con su obligación de proporcionar pruebas, a menudo no podrá ser contratado. “Entonces se aplica el principio: sin desempeño no hay remuneración. Esta es la única manera de garantizar que la salud interior esté protegida de manera efectiva”.

El director gerente del Sindicato Alemán, Stefan Ginth, exigió que no se cobre a las empresas por las pruebas. “De lo contrario, existe el riesgo de una carga organizativa y financiera para muchos empleadores”. El estado debe pagar las pruebas.

La Asociación de Hoteles y Restaurantes Dehoga espera hacer precisamente eso con una Organizando a nivel nacional Puede proporcionar más seguridad jurídica y claridad. “Esto aumenta la aceptabilidad de las acciones por parte del personal”, dice la directora general Ingrid Hartiges. La situación jurídica actual es desconcertante.

¿Qué dicen los sindicatos sobre las reglas de acceso a 3G en el lugar de trabajo?

El presidente de la DGB, Rainer Hoffmann, dijo que debido a la actual “situación de infección creciente”, la protección eficaz contra las infecciones en el lugar de trabajo es más importante que nunca: “Además de las medidas de seguridad y salud ocupacional existentes, las reglas de acceso 3G podrían estar en el lugar de trabajo. una forma eficaz de hacer esto. El empleador todavía tiene que asumir los costos de las pruebas y que La prueba debe formar parte de la jornada laboral remunerada.. “

Los empleados en el lugar de trabajo deben estar protegidos contra infecciones tanto como sea posible. Sin embargo, al mismo tiempo, los derechos básicos de los empleados no deben interferir de manera desproporcionada. subordinar Por lo tanto, la DGB declina la obligación de los empleados de proporcionar información sobre su estado de vacunación corona., dice Hoffman. “Sin embargo, recomendamos que los empleados revelen voluntariamente su estado de vacunación”.

¿Qué tal una base 2G en el lugar de trabajo?

Esto aún no ha sido planeado. El fiscal Meyer considera la ejecución de un general Organización 2G en el lugar de trabajo En Alemania es particularmente difícil. “Tal regulación significa que el empleado ya no podrá trabajar si está ejerciendo su derecho a no ser vacunado”. En este sentido, la 2G indirectamente “pone fin” a las oportunidades de empleo en el lugar de trabajo, lo que en muchos casos puede resultar en que sean desproporcionadas. (DPA, Agence France-Presse)