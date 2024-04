tz Deportes Club Bayern de Múnich

de: Christoph Clauecki

el presiona divide

El Bayern de Múnich se enfurece ante el Arsenal tras rechazar un penalti. La leyenda del árbitro Marcus Merck soluciona la situación.

LONDRES – La emoción tras el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones fue inmensa en ambos lados. Tanto el Bayern de Múnich como el Arsenal recibieron un penalti. A veces las opiniones varían mucho. La leyenda del arbitraje alemán Marcus Merk se suma ahora al debate sobre los penaltis y hace una declaración clara para el Bayern, en el espíritu del fútbol.

La leyenda del árbitro Marcus Merck hace una declaración clara para el Bayern de Múnich en el debate sobre los penaltis

En el empate 2-2 contra el Arsenal, un “error infantil” enfureció al Bayern de Múnich: un loco espectáculo de mano que dejó a Tuchel completamente angustiado. Pero primero lo primero. El portero del Arsenal, David Raya, le lanzó un saque de meta a Gabriel, quien fue metido en el área pequeña en la segunda mitad. El internacional brasileño cogió el balón con la mano, lo devolvió al césped y lo devolvió a la bandera, y el partido continuó. El inexperto árbitro Glenn Nyberg, a cargo de apenas su séptimo partido en la máxima categoría, hizo sonar el silbato poco antes de que se ejecutara el saque de meta.

“El significado y el espíritu del fútbol, ​​si se analiza toda la situación y el contexto inmediato del silbato cuando sonó por primera vez, está reñido con la decisión del penalti. Para cualquiera que hable de la decisión más importante”, Markus Merck, tres- El árbitro mundial del año, en respuesta a una pregunta de la agencia de noticias alemana, dijo: Incorrecto o incluso fraudulento: ¿quién querría que le impongan un penalti en esta situación?

El ex árbitro internacional Marcus Merck anuncia el penalti para el Bayern de Múnich en el partido del Arsenal. © Oliver Dietz/John Walton/DPA

El Bayern de Múnich se enfurece contra el Arsenal tras rechazar un penalti

“Deberíamos haber tenido un penalti claro cuando el árbitro hizo sonar su silbato, el portero pasó el balón y Gabriel lo tomó en sus manos. Fue el penalti más claro que he visto jamás”, dijo el delantero estrella Harry Kane. “Es difícil Imagínese si esta escena hubiera sucedido”. En la otra área penal, si el árbitro hubiera pitado el penalti, el Bayern se habría enojado, pero las críticas fueron grandes.

El árbitro dijo a los jugadores que se trataba de una falta de novato (“un error de niño”) y que no pitaría eso en los cuartos de final de la Liga de Campeones, dijo el entrenador Thomas Tuchel, que ya estaba enojado por el penalti con la mano. regalado tras la derrota del BVB. “Esta es una forma completamente nueva de interpretar las reglas”. Joshua Kimmich dijo que para él no fue un “error infantil, al final fue crucial para el juego y es amargo que no lo entendimos”.

Para Merck fue “técnicamente un penalti”

Para Merck, fue sólo un error de novato por parte del árbitro. Su silbido inmediatamente antes de ejecutar el saque de meta fue innecesario y enfureció al jugador del Arsenal. “Es molesto”, dijo el hombre de 62 años.

Merck explicó que en cuanto a las reglas, no hubo discusión sobre este tema y debería haber habido sanciones. “Especialmente cuando los profesionales cometen tales errores, incluso a este nivel, deberían ser castigados. ¿De qué otra manera se supone que voy a explicarle al jugador de Bumpenecker que no puede hacer eso cuando vio a la estrella del Arsenal, Gabriel, haciendo lo mismo?” Dijo el veterano árbitro de la Bundesliga y la FIFA.

El jugador profesional con más años de servicio entre todos los clubes de la Bundesliga: solo un jugador iguala a Thomas Müller Ver la serie de imágenes

No lanzar un penalti ante el Bayern poco antes del final fue la decisión correcta

Merck cree que Nyberg hizo bien en rechazar un posible penalti poco antes del final. Bukayo Saka, que cayó en el tiempo añadido tras un contacto con el portero de la selección Manuel Neuer dentro del área, “casi pidió el contacto, la falta y el penal”.

Los jugadores y directivos del Bayern estuvieron de acuerdo por unanimidad. Cabe señalar que Neuer, que impresionó a Schweinsteiger con un truco “brillante” antes del penalti del Bayern, tuvo que ser tratado en la pierna por los médicos de Múnich inmediatamente después del pitido final. El delantero del Arsenal parece haber herido levemente al portero del Bayern mientras intentaba marcar un penalti. (MK/dpa)