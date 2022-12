La madre de Helen Fisher está preocupada: la cantante está haciendo promesas

Helen Fisher se lo tomará un poco más fácil en su gira. Esto es por una razón.Crédito: IMAGO/Panamá Pictures

estrellas

Helen Fisher actualmente está entrenando duro en Montreal para su gira del próximo año. Siempre a su lado: su familia. Ella dice que los fanáticos pueden esperar un increíble espectáculo de ella. Sin embargo, Helen quiere tomárselo con más calma en algunos puntos, también por el bien de su entorno, como revela ahora.

Helen Fisher: preocupada por su madre

Las presentaciones en vivo de Helen Fisher son más que un simple concierto. La cantante la inspira aficionados También con asombrosos descansos, donde ella flota por el escenario, sujetando las cuerdas. Por el momento, la cantante se encuentra ensayando con los artistas del Cirque du Soleil con el fin de inspirar a sus fans con nuevas actuaciones en su gira del próximo año.

sobre mí Instagram Recientemente dio una idea de los ensayos para la gira. Ya sea que esté en el trapecio o levantando una figura impresionante con un artista, Helen sabe cómo mantener a sus fanáticos sin aliento. La cantante también reveló en uno de sus videos que se siente realmente asustada y ansiosa con algunas de las actuaciones. En el una entrevista con RTL Helen ahora hizo saber que no estaba sola en esto.

Porque el locutor conoció al bateador reina en Montreal durante los ensayos. Y Helen revela un detalle sorprendente: no asume que está segura actuando en el escenario, dice. Pero Helen sabe que las personas especialmente cercanas a ella preferirían prescindir de los elementos serios del espectáculo. Es por eso que las cosas podrían ser un poco diferentes este año. Ella explica en la entrevista:

Así que la familia y los amigos de Helen se preocupan mucho cuando pisan mucho el acelerador. Pero ese no fue el único detalle interesante que reveló en una entrevista con la emisora.

Hasta ahora, ningún número acrobático ha sido demasiado peligroso para Helen. Foto: dpa/Angélica Warmuth

Así que Helen permanece sin ser reconocida.

El artículo dice que a Helen le encanta visitar los mercados navideños. Sin embargo, la cantante tiene una estrategia muy particular para no ser reconocida instantáneamente allí. “Mi truco es no hablar”, explica. La cantante continúa, porque si la gente no escucha su voz, por lo general se las arregla relativamente bien para no ser reconocida.

Para todos los fanáticos que quieran conocer a Helen fuera del baile de graduación, definitivamente sería un consejo interesante. Así que es muy probable que Helen pronto tenga que pensar en algo nuevo para no ser reconocida en público. Porque ahora reveló uno de sus trucos a todos.