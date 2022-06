La madre organiza una estancia de una noche a pesar de la varicela de su hija, describiéndola como ‘imperdonable’

Una madre enojada de cuatro hijos está considerando cortar los lazos con un grupo de padres después de que no detectaron que su hija tenía varicela, en medio de una situación que ha dejado a su hijo clínicamente vulnerable peligrosamente vulnerable al virus.

Las vacunas han jugado un papel importante en cambiar el impacto de la varicela en los Estados Unidos. Los datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) muestran que antes de la introducción del programa de vacunación de EE. UU. en 1996, la varicela causaba más de 10 000 hospitalizaciones y 100 muertes en más de 4 millones de personas infectadas con el virus cada año.

Sin embargo, desde entonces, ha habido una reducción del 90 por ciento en las muertes relacionadas con la varicela, así como una reducción del 84 por ciento en las admisiones hospitalarias y el 92 por ciento de los casos. Es un cambio muy positivo, pero aún se necesita cierta precaución cuando se trata de lidiar con el brote del virus, como lo demuestra la historia de una madre enojada.

En una publicación publicada por Mumsnet bajo el nombre de JustLyra, la mujer explicó que su hijo menor es clínicamente muy vulnerable y tiene “muchos problemas de salud”, lo que significa que es “poco probable que llegue a la edad adulta” y que la familia debe ser “extremadamente cuidadosa a lo largo de su vida”. vive”.

Sin embargo, la madre dijo que siempre ha tratado de encontrar “un equilibrio entre la protección y asegurarse de que sus hermanos no vivan vidas muy limitadas”. Parte de esto siempre ha sido que cualquier otro padre que quiera involucrar a sus hijos en actividades simplemente les “advierte” de los posibles problemas para que puedan “hacer una evaluación de riesgos”.

Este sistema parecía funcionar bien hasta que una de sus otras hijas, de 8 años, visitó la casa de su amiga para pasar la pijamada. Cuando lo entregaron por primera vez, no parecía haber problemas ya que los padres del bebé insistieron en que “no hay tos ni resfriado ni nada por el estilo en su casa” cuando entré.

Sin embargo, unos días después, la madre recibió una carta en la que le informaban que la cumpleañera había contraído varicela. Su hija pronto contrajo el virus, y su hijo menor, clínicamente vulnerable, está en conflicto con el virus. Este último cayó “gravemente enfermo” y pasó seis días en el hospital.

A pesar de esto, la madre no tuvo ningún problema con eso y concluyó que era solo “una de esas cosas y no se puede evitar”. A menos que eso sea posible.

Unos días después, supe por un amigo en común que la madre del cumpleañero se sentía culpable porque sabían “antes de la fiesta” que tenía varicela, pero decidieron “no decir nada” como “realmente” querían. Que su hija iba a disfrutar de su cumpleaños.

Si bien el padre de la niña se disculpó por el problema, la madre dijo que “realmente no la soluciona” y que no está lista para perdonar u olvidar en el corto plazo. “Ya no quiero hacer nada con ellos”, dijo. “No confío en ellos y estoy enojado porque se están arriesgando con el hijo de otra persona, especialmente en nuestra situación”.

semana de noticias Me puse en contacto con JustLyra para hacer comentarios.

Las redes sociales evaluaron la situación de manera igualmente explícita.

BMW6 describió sus acciones como “totalmente imperdonables”, y Outlookmainlyfair escribió: “¿Por qué pagar [for] Una amistad cuando su egoísmo llevó a su hijo a ser hospitalizado”.

Margos Kaftan instó a la madre a “dejarlo”, y agregó: “Nunca volveré a hablarles y ciertamente no se les puede confiar otro niño”.

Derbes estuvo de acuerdo en que sus acciones fueron “imperdonables” y dijo que esperaba que la otra madre aprendiera algo de la experiencia. “Espero que se asuste y eso le impida volver a hacer algo así”, escribió. Comportamiento completamente egoísta.

Pero no es gracioso, es serio también concluyó: “Es increíblemente egoísta cuando el padre de un niño que se sabe que tiene varicela no le dice a los demás que estará cerca… no hay excusa en el mundo para eso”. Eso me haría seguir siendo amigos. Nunca podrás confiar en ellos”.