La mayoría no quiere ver a Anna Ermakova en la televisión después del programa.

Anna Ermakova se aventuró a bajar a la tierra en "Let's Dance" y ganó.

Para Anna Ermakova, la participación en “Let’s Dance” fue liberadora. Finalmente logró salir de la sombra de su famoso padre, Boris Becker, y sobre todo, simplemente se presentó. Rápidamente logró impresionar al jurado de “Let’s Dance” y a sus compañeros bailarines con sus habilidades y su naturaleza agradable, y los fanáticos del programa RTL también estaban entusiasmados con la británica.

Después de solo unas pocas actuaciones, se convirtió en la favorita absoluta y favorita del título “Dancing Star”, que ya había logrado asegurar con el bailarín profesional Valentin Lusin. El joven de 23 años no esperaba mucho apoyo de los aficionados en Alemania. Entonces, los resultados de la encuesta de Watson con la firma de investigación de opinión Civey son aún más sorprendentes.

Anna Ermakova: La gente no piensa en nada bueno cuando escucha mi nombre

Anna Ermakova ya no quería ser conocida solo como resultado de la conexión del “armario de escobas”. “Es difícil crecer con ella, te sientes tan aislado”, dijo la modelo antes de comenzar “Let’s Dance” en el podcast del programa. “Tal vez la gente no piensa bien cuando escucha mi nombre. La familia es la familia, pero eso no me define como persona”.estaba segura.

¿Mejoró su reputación después de participar en “Let’s Dance”? De hecho, según la encuesta de Watson, solo el 32 por ciento de los encuestados siente que su imagen ha mejorado después del programa de televisión. El 23% no está de acuerdo y la mayoría (45%) no se ha pronunciado sobre esta cuestión.

La mayoría no quiere que Anna Ermakova vuelva a la televisión tras “Let’s Dance”

Por otro lado, el resultado parece más claro cuando se pregunta por los valores de empatía de Anna Ermakova. Watson quería saber si Anna o su padre, Boris Becker, eran vistos como más comprensivos. Solo el cuatro por ciento de los encuestados pensó que Boris Becker era el más agradable de los dos. Por otro lado, se vio que el joven de 23 años se divertía un 32 por ciento más. Sorprendentemente, el 17 por ciento de las personas encontraron ambos igualmente agradables.

Aunque Anna ganó muchos seguidores durante su estadía de un mes en Alemania como parte del programa RTL, el deseo de ver más británicos en el futuro parece bastante pequeño.

Cuando se le preguntó a la gente si les gustaría ver más de ella en la televisión después del éxito de “Let’s Dance” de Anna Ermakova, solo el nueve por ciento respondió afirmativamente. Por otro lado, a la mayoría, el 71 por ciento, ya no le gustaría ver a Anna en la televisión.

No se requiere especial de TV para Anna Ermakova

En consecuencia, solo el cuatro por ciento votó “sí” cuando se le preguntó si Anna debería tener su propio programa de televisión. El 67% se opuso. El 29% está indeciso.

Sin embargo, es poco probable que Anna vuelva a desaparecer por completo en su antigua vida en Gran Bretaña después de su éxito y, por lo tanto, de la vista del público. Ya lo he anunciado en una entrevista con “Caro” en: “Me volverás a ver pronto en Alemania”. Sin embargo, ella no quería hablar de planes concretos todavía.

Solo que esto ya está claro: a más tardar en noviembre, Anna regresará a la tierra en la gira “Let Dance”. Junto con Julia Beautics y varios bailarines profesionales, realizó posteriormente una gira por 16 ciudades alemanas. ¿Habrá también un encuentro en la tele? Incierto, pero muy probable dado su éxito, ya sea que la mayoría de los encuestados lo quisieran o no…

Para la encuesta de Civey encargada por Watson, unas 1000 personas mayores de 18 años que conocen a Anna Ermakova fueron entrevistadas en línea del 24 al 26 de mayo de 2023.