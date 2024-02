La mejor oferta en Samsung Galaxy S24 en Vodafone: 1€ de bonificación única y un bono de cambio de al menos 380€ por recuperar tu antiguo móvil

Gib dein altes Smartphone jetzt gewinnbringend in Zahlung und sichere dir dadurch das erst kürzlich erschienene High-End-Smartphone Samsung Galaxy S24 zum Top-Preis. Wie das geht? Erfahre hier die Einzelheiten.

Mindestens 380 € Prämie auf Samsung Galaxy S24 im Vodafone Top Deal

Mitte Januar 2024 stellte Samsung stolz seine neueste Galaxy S24-Serie vor, zu der das S24, das S24+ und das S24 Ultra gehören. Diese Modelle beeindrucken mit der innovativen „Galaxy AI“, verbesserten Kameras und Displays sowie einer überlegenen Performance. Nutzt du noch bis zum 29. Februar den aktuellen Vodafone-Deal, kannst du auf die Premium-Smartphones noch einiges an Geld bei der Anschaffung sparen und nachhaltig handeln.

Du bekommst für dein altes Handy 380 € Tauschprämie, zusammengesetzt aus 120 € Guthaben direkt auf deiner Rechnung und mindestens 260 € für dein altes Smartphone. Sollte dein altes Gerät weniger wert sein, bekommst du dennoch den vollen Betrag gutgeschrieben; ist es sogar mehr wert, erhöht sich deine Gutschrift entsprechend.

Vodafone verdoppelt Datenvolumen im Tarif

Zu einem waschechten Hammer-Angebot gehören im besten Fall noch Sonderkonditionen auf den Tarif: Die liefert Vodafone aktuell mit einem verdoppelten Datenvolumen in den Tarifen GigaMobil S und M sowie GigaMobil Young M und L, was bedeutet, dass dir im GigaMobil S Tarif nun 24 GB statt 12 GB und im GigaMobil M Tarif sogar 50 GB statt 25 GB zum Surfen zur Verfügung stehen.

Zusammengefasst bedeutet das: Für das Galaxy S24 zahlst du aktuell einmalig nur 1 €, bekommst mindestens 380 € für dein altes Handy zurück und profitierst im Beispiel vom Vodafone GigaMobil M Tarif von 50 GB Datenvolumen und zahlst keine Anschlussgebühr. Du bekommst aktuell monatlich außerdem noch einen Neukundenrabatt auf den Tarif und zahlst 69,99 € statt 79,99 € über 24 Monate.

Das Samsung Galaxy S24 im Vodafone GigaMobil M Tarif – noch bis 29. Februar

einmalig 1 € für das Samsung Galaxy S24

Tauschprämie von mindestens 380 €, falls du dein altes Smartphone in Zahlung gibst

50 GB LTE Datenvolumen (statt 25 GB) monatlich

0 € Anschlusspreis statt 39,99 €

Vodafone-Netz

FLAT Telefonie & SMS

EU-Roaming

69,99 € pro Monat (statt 79,99 € pro Monat)

24 Monate Laufzeit

kostenfreie Rufnummernmitnahme

Du willst ein größeres Display? Auch hier kannst du vom Tauschbonus beim Samsung Galaxy S24+ oder S24 Ultra profitieren. Die beiden Modelle aus der S24-Reihe warten mit derselben hervorragenden Technik auf, liefern jedoch ein 6,6-Zoll (Galaxy S24+) bzw. ein 6,8-Zoll großes Display (Galaxy S24 Ultra).

➔ Samsung Galaxy S24+ bei Vodafone mit mindestens 380 € Tauschbonus*

➔ Samsung Galaxy S24 Ultra bei Vodafone mit mindestens 500 € Tauschbonus*

Jetzt mit Galaxy AI: S24 erste Smartphones mit der neuen Technologie

Die S24-Serie ist die erste mit der „Galaxy AI“, die dir den Alltag mit sehr nützlichen und praktischen Funktionen wie Circle-To-Search und Live Translate erleichtert. Damit ist es zum Beispiel möglich, während des aktiven Telefonats Texte und Sprachinhalte in Echtzeit übersetzen zu lassen oder mithilfe einer intelligenten Suchfunktion weitere Informationen zu markierten Objekten auf privaten Fotos zu erhalten. Die 50-MP-Kamera und der schnelle Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Prozessor runden das Paket ab, an dem Technik-Enthusiasten ihre wahre Freude haben werden.

Anderes Smartphone gefällig? Auch beim Google Pixel 8 Tauschprämie und doppeltes Datenvolumen sichern

Neben der S24-Reihe findest du bei Vodafone auch Spar-Angebote für viele andere Smartphone-Modelle wie beispielsweise das Google Pixel 8, das iPhone 15 Pro Max und das Samsung Galaxy Z Fold5. Beim Pixel 8 zahlst du im Tarif ebenfalls nur einmalig 1 € und profitierst von 120 Euro Tauschbonus zuzüglich dem entsprechenden Restwert für dein altes Telefon. Im Vodafone Gigamobil S Tarif winken außerdem 24 GB statt 12 GB Datenvolumen, eine komplette Ersparnis auf den Anschlusspreis und ein monatlicher Beitrag von 61,99 Euro statt 69,99 Euro über 24 Monate Laufzeit.

Technisch ist das Google Pixel 8 ebenfalls ganz vorne mit dabei: Das Smartphone besticht durch sein Dreifach-Rückkamerasystem mit 50-MP-Weitwinkelkamera mit Octa PD und einer 12-MP-Ultraweitwinkelkamera mit Autofokus, was für qualitativ hochwertige Fotos und Ultra-HD-Videos sorgt. Neben langer Akkulaufzeit gibt bei der Rechenleistung der leistungsstarke Google Tensor G3 Prozessor den Ton an.

Das Google Pixel 8 im Vodafone GigaMobil S Tarif – noch bis 29. Februar

[–>

einmalig 1 € für das Google Pixel 8

Tauschprämie von 120 Euro + Restwert für dein altes Smartphone

24 GB LTE Datenvolumen (statt 12 GB) monatlich

0 € Anschlusspreis statt 39,99 €

Vodafone-Netz

FLAT Telefonie & SMS

EU-Roaming

kostenfreie Rufnummernmitnahme

61,99 € pro Monat (statt 69,99 € pro Monat)

24 Monate Laufzeit

Weitere aktuelle Top-Smartphones mit Vodafone Deals:

➔ iPhone 15 ab 1 € im Vodafone Tarif*

➔ Samsung Galaxy Z Fold5 im Tarif bei Vodafone mit 120 € Tauschbonus + Restwert*

Vodafone Tarife mit Flaggschiff-Smartphone und Tauschprämie: Ein wirklich praktischer Deal

Natürlich sind High-End-Smartphones der neuesten Generation wie das Samsung Galaxy S24 alles andere als billig. Technik-Enthusiasten, die die neuesten Technologien nutzen wollen, müssen dafür schon etwas tiefer in die Tasche greifen. Da bietet sich ein Deal mit dem aktuellen Tauschbonus bei Vodafone perfekt an, um in den Besitz der Smartphone Flaggschiffe zu kommen und dabei eine ganze Menge zu sparen.

Mach damit dein altes Handy zu Geld, anstatt es ungenutzt in der Schublade versauern zu lassen. Und mit den Vodafone Tarifvorteilen im Zusammenhang mit Galaxy S24 und Co. sicherst du dir außerdem günstige Sonderkonditionen für richtig viel Datenvolumen.