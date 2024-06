“La mitad de la ciudad tiene problemas digestivos”: brote generalizado de novovirus en el lago de Garda

Página principal panorama

de: julian mayer

el presiona divide

Un brote de norovirus causa revuelo en un pequeño pueblo a orillas del lago de Garda. Cientos de personas se ven afectadas. Los residentes sienten que lo saben demasiado tarde.

Torre del Benaco – de hecho, el pequeño pueblo de Torre del Benaco (Italia) Viajeros con el pintoresco centro de la ciudad y el impresionante Castello Scaligero. Pero por ahora no sólo ha arruinado las vacaciones en la orilla oriental del lago de Garda, sino también la vida cotidiana de unos 3.000 residentes. La razón es el virus del sistema digestivo que está muy extendido entre una gran parte de la población.

Vómitos, náuseas y fiebre: cientos de personas en el lago de Garda sufren graves problemas digestivos

En los últimos días, cientos de personas con síntomas de gastroenteritis aguda han sido hospitalizadas en Peschiera del Garda, informó, entre otros, el diario. la Republica. Los infectados sufrieron vómitos, náuseas, calambres abdominales y fiebre. Las autoridades decidieron que el hecho de que tantos vecinos del pequeño pueblo de Torre del Benaco presentaran quejas no podía ser una mera coincidencia.

Inmediatamente se identificó al culpable: el norovirus, que, según informes de los medios, se detectó en varias muestras de heces tomadas de personas infectadas. cómo El Diario Se dice que al menos entre 200 y 300 personas se han quejado de síntomas graves. Los síntomas a veces pueden durar hasta 60 horas. Los norovirus también fueron responsables de varias enfermedades en un festival de primavera en Alemania hace unos meses.

El idílico pueblo de Torre del Benaco se ha visto afectado recientemente por una ola generalizada de problemas gastrointestinales. (Avatar) © Eibner foto de prensa/agosto/IMAGO

El alcalde restringe el uso de agua del grifo; la fuente de contaminación no está clara

El virus se puede transmitir a través de agua y alimentos contaminados. En el caso de la ciudad afectada junto al lago de Garda, se sospecha que el origen del brote generalizado también está en el suministro de agua. Por este motivo, el alcalde de Torre del Benaco, Stefano Nicotra, ya ha emitido un reglamento que prohíbe el uso normal de agua potable. “No lo utilices para uso personal o recreativo hasta nuevo aviso”, escribió Nicotra. Facebook.

Se insta a los residentes a utilizar únicamente agua embotellada y cumplir estrictas medidas de higiene. Esto incluye lavarse bien las manos y desinfectar las superficies. La tubería de agua fue desinfectada con cloro como medida de precaución para evitar la propagación del virus.

Sin embargo, aún no está claro dónde ocurrió la contaminación y actualmente se está sometiendo a análisis de laboratorio. Se sospecha, entre otras cosas, que el reciente aumento del nivel del lago de Garda puede haber provocado contaminación. república. Recientemente se cerró una popular playa en el lago de Garda debido a una contaminación bacteriana.

Brote generalizado de virus gastrointestinal: los residentes expresan su descontento por la advertencia tardía

Muchos residentes expresaron su descontento por la demora de las autoridades en informarles sobre la contaminación. “¿Por qué las autoridades esperaron hasta hoy (nota: viernes 28 de junio) para avisarnos?” pregunta Diana A., una de las residentes afectadas Corriere del Véneto. Además: “Estoy muy enfadada y no me siento lo suficientemente protegida. Si no hubiera ido a la farmacia no habría aprendido nada”.

Otra mujer que regresó a casa con su hijo recién nacido el jueves 27 de junio informó algo similar. “Afortunadamente mi vecina me advirtió y evité usar agua del grifo, pero mi pareja, que esos días estaba en casa, tuvo diarrea y náuseas”, dijo a la edición regional. Corriere della Sera. Algunos pacientes informan que experimentan síntomas durante varios días. Una mujer dice que su familia recibió denuncias hace unos diez días.

“No sabemos cómo tratar con los huéspedes que llegan”: los turistas también se ven afectados

También hay descontento en los establecimientos de huéspedes: “Informamos a los nuevos huéspedes, pero no sabemos cómo tratar con los que llegan”, afirma un hotelero. Corriere. “En la farmacia dicen que la mitad de la ciudad tiene problemas digestivos. Damos a los turistas dos botellas de agua y recomendamos no usar agua del grifo”, ​​afirma otro propietario de un alojamiento.

Ranking: 15 destinos de vacaciones más bellos de Italia Ver la serie de imágenes

Pero no está claro cuánto durará la tensa situación sanitaria. En los recientes brotes de norovirus en otras regiones como Lombardía esta primavera, la situación tardó unas dos semanas antes de estar bajo control. Sin embargo, en 2023, la preocupación por el dengue tropical será mayor en el lago Gard. (gramo)