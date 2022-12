La mostaza pronto podría convertirse en una rareza en los estantes de los supermercados

Es posible que los consumidores pronto se queden sin mostaza en los estantes.

Los fabricantes luchan contra la escasez de materias primas y los altos precios.

Durante la pandemia de Corona, el precio de la mostaza ya ha aumentado considerablemente. Pero ahora el precio ya no es el único problema. Muchos fabricantes se enfrentan actualmente a graves dificultades existenciales y están luchando con problemas de entrega.

La razón de esto es la escasez de materias primas, escribe “Lebensmittelzeitung” (LZ). Michael Durach, presidente de Divili, dijo que la situación del suministro de semillas de mostaza es muy tensa. Actualmente, los productores están esperando la nueva cosecha de Canadá. Todavía hay cantidades en el mercado pero a precios muy elevados.

La situación es particularmente grave en Francia

A los consumidores alemanes les encanta comprar mostaza amarilla hecha con semillas amarillas, mientras que los franceses del país vecino prefieren las semillas marrones, que son particularmente raras en este momento. en Francia Los amantes de la mostaza también tienden a preferir comprar marcas privadas, mientras que los alemanes prefieren productos de marca, dice el jefe de Develey Durach. Sin embargo, para los fabricantes de marcas privadas, el trabajo ya no es factible. “En Francia, algunos proveedores han abandonado el mercado o están produciendo menos”, le dijo a “LZ”.

“La presión de los costos es particularmente alta para la mostaza dulce porque, además de los aumentos en semillas de mostaza, empaques y energía, el precio del azúcar se ha más que duplicado en un año”, dice Franz Wunderlich, director general del fabricante Händlmaier, “LZ”. . Por lo tanto, se espera que aumenten los precios de la mostaza dulce.

Los pequeños productores de mostaza lo están pasando mal

Los pequeños productores de mostaza en particular están sufriendo la crisis. Rene Dahm, que desde hace 11 años dirige la fábrica de mostaza Watt’n Senf en Klintum, en el norte de Frisia, no ha sido abastecido a pesar del contrato: “Ya no se ofrecen cantidades inferiores a diez toneladas”, dijo el empresario a LZ. Necesita alrededor de 1,5 toneladas de semillas de mostaza marrón y amarilla al año.

Las ventas también han caído este año. Ahora es el 30 por ciento del año anterior. Para poder atender a clientes importantes como Rewe, tuvo que dejar de vender temporalmente a través de su tienda en línea porque el inventario restante casi se había agotado.

