La muerte silenciosa de la tarjeta de memoria SD en fotografía



Al mismo tiempo que el auge de las cámaras digitales a principios de la década de 2000, las tarjetas SD se hicieron populares en la fotografía. Después de menos de 25 años, parece que la asociación responsable de las tarjetas SD finalmente ha llegado a un callejón sin salida y el formato ha perdido cualquier perspectiva de un futuro prometedor. Mientras tanto, el estándar competidor CFexpress hace muchas cosas mejor.

Cualquiera interesado en la tecnología probablemente se haya topado con términos como UHS-III (que no debe confundirse con la clase de velocidad de video U3) o SD Express, pero en las noticias y no en las tiendas. Desde hace siete años, ningún nuevo estándar de la SD Card Association consigue imponerse en el mercado.

UHS-I y UHS-II siguen siendo verdaderos éxitos

En el mundo de la tecnología, suelen pasar algunos años antes de que se establezcan nuevos estándares en el mercado. Por ejemplo: cinco años después de su introducción, USB 4.0 se puede encontrar en muchas computadoras de escritorio y portátiles nuevas, pero las unidades SSD externas y otros periféricos siguen siendo algo exóticos.

La interfaz UHS-I para tarjetas SD, que cuadruplicó la velocidad de transferencia máxima posible de 25 a 104 MB/s, comenzó casi como un cohete: la versión 3.01 de la especificación SD se lanzó en mayo de 2010, en la IFA de septiembre. Nikon presentó su primera tarjeta de memoria UHS-I el año pasado, le siguió un mes después la cámara DSLR D7000 y, a principios de 2011, ya estaba a la venta toda la línea de productos de tarjetas, lectores de tarjetas y cámaras.

Aunque la implementación relativamente simple ciertamente ha contribuido: el reloj de la interfaz ha aumentado de 50MHz (SDR25) a 208MHz (SDR104) y las tarjetas SD UHS-I ahora son capaces de usar cuatro veces la energía eléctrica a 2,88W; sin embargo, en Poco menos de seis meses hasta que estuvo disponible en el mercado, mostró una buena cooperación entre todos los involucrados.

Un año después, en 2011, la interfaz se reconstruyó por completo: con UHS-II, las tarjetas SD recibieron una segunda fila de contactos, transmisión basada en LVDS (Señalización diferencial de bajo voltaje) y la velocidad de transferencia se triplicó, todo ello manteniendo la velocidad de transmisión. misma velocidad. Consumo de energía. Sin embargo, Fujifilm tardó “sólo” unos 2,5 años en presentar su primera cámara UHS-II, la X-T1, y las tarjetas SD adecuadas en llegar al mercado al mismo tiempo.

En 2024, UHS-I será el estándar mínimo de facto para cámaras, lectores de tarjetas y tarjetas SD. UHS-II también lo transfirió a alrededor de 100 cámaras de sistema diferentes; solo las tarjetas microSD más pequeñas no lograron transferencias más rápidas. Ni los smartphones, independientemente del precio, ni las consolas de juegos portátiles como Steam Deck o Nintendo Switch permiten más de 104 MB/s (UHS-I).

UHS-III y SD Express 7.0 y 8.0 están en papel

A UHS-II le siguió UHS-III en 2017, y la velocidad se duplicó nuevamente a 624 MB/s. Al menos en teoría, porque ni siquiera una maqueta del fabricante llegó a ninguna de las numerosas ferias tecnológicas.

Las cosas no están del todo mal en lo que respecta a SD Express: cuando se reconstruyó completamente la interfaz, apenas siete años después del UHS-II, la asociación de tarjetas SD responsable también cambió a PCI Express (3.1), incluido el protocolo NVMe, en 2018 y aumentó el Tarjetas SD máximas de hasta 985 MB/s: incluso las tarjetas microSD pequeñas pueden superar a las SSD SATA. En 2020, siguió una actualización semiobligatoria a PCI Express 4.0 de hasta 3938 MB/s (PCIe 4.0 x2 con 3.ª fila de contactos), pero sólo para tarjetas SD de tamaño estándar.

Aunque existen algunas tarjetas de memoria y lectores de tarjetas SD Express, en su mayoría provienen de fabricantes de segundo nivel (Adata, DeLock, Ritz Gear, Sabrent). Gigantes de la industria como Sandisk y Lexar hasta ahora han dejado en demostraciones o anuncios que la tarjeta microSD Express de Samsung aparecerá a finales de este año.

Si escuchas galerías de fotos como CP+ En Japón es para todas las tareas: esta cámara con SD Express no se puede usar, también está disponible en la tarjeta Speicher, está en la caja con la cámara, y luego en el mercado pasa la cámara y maneja la tarjeta con el asa. tener. También hay acuerdo sobre por qué.

El camino hacia la promoción está lleno de obstáculos

PCI Express y UHS-II/III utilizan métodos incompatibles para transmitir señales en la capa física: lógica de dirección de corriente de alta velocidad (HCSL) y señalización diferencial de bajo voltaje (LVDS), respectivamente. El estándar SD Express no proporciona un mecanismo para que los periféricos o las tarjetas SD puedan cambiar entre los dos tipos de transmisión en el lado de la consola.

UHS-II/III y PCI Express ocupan la fila inferior de contactos en las tarjetas SD. Esto crea un problema de compatibilidad: las empresas tienen que decidir si ofrecen una cámara, una tarjeta de memoria o un lector de tarjetas con UHS-II o PCI Express como interfaz, y nunca ambos (en la ranura para tarjetas). La fila superior de contactos siempre está disponible solo para UHS-I 104 MB/s.

imagen 1 de 2

Hay una tarjeta UHS-II a la izquierda y una con SD Express 7.0 a la derecha. Las variantes son indistinguibles externamente, pero internamente conectan la segunda fila de contactos de manera diferente. (Foto: Matías Broski/Hays Online)

Por lo tanto, normalmente no existe una ruta de actualización razonable por parte del cliente. Cualquiera que compre hoy una tarjeta SD Express preparada para el futuro tendrá que conformarse con una cámara decente con velocidad UHS-I. Cualquiera con tarjetas UHS-II no sólo bajará de 985 MB/s a 312 MB/s (UHS-II), sino también a 104 MB/s (UHS-I) en la cámara SD Express predeterminada.

CFexpress está disponible como alternativa

Mientras que las tarjetas SD llevan la primera fila de contactos como “heredadas”, que a la larga pueden servir como el mínimo común denominador para la compatibilidad con versiones anteriores, el estándar CFexpress (2017), mucho más nuevo, ofrece PCI Express 3.0 y altas tasas de transferencia desde cero.

CFexpress es el sucesor de CompactFlash y el nuevo XQD del segmento profesional, pero con la versión 2.0, se agregaron factores de forma adicionales en 2019, incluido el Tipo A, que es solo 4 mm más corto y estrecho que las tarjetas SD. Sony utiliza formas similares de forma creativa y ofrece ranuras para tarjetas de memoria integradas para CFexpress Tipo A y SD (UHS-II) en las cámaras Alpha más nuevas. En el sector profesional, Canon, Fujifilm, Nikon & Co. En una combinación monocameral de CFexpress Tipo B y SD (UHS-II).

Tanto las tarjetas SD como CFexpress son compatibles con las cámaras Sony Alpha actuales. Se muestra aquí en el compartimento superior para tarjetas de memoria del Alpha 7 IV. (Foto: Matías Broski/Hays Online)

Por un lado, el cliente tiene la posibilidad de elegir y, por otro, la posibilidad de seguir utilizando las tarjetas SD que ya haya adquirido. Además, las tarjetas de memoria CFexpress son ahora mucho más baratas, al menos con capacidades a partir de unos 256 GB.

Con la actualización a PCIe 4.0, que se introducirá a finales de 2023, la velocidad potencial se duplicará de 2 (Tipo A) a 4 Gb/s (Tipo B). Las tarjetas de memoria y sus correspondientes lectores de tarjetas ya están disponibles en las tiendas. Incluso si las cámaras correspondientes no se esperan antes de 2025, sino más bien en 2026, los clientes finales no sufrirán ninguna desventaja al comprar las tarjetas correspondientes hoy. Las tarjetas CFexpress anteriores con PCIe 3.0 deberían funcionar a su velocidad nativa en las cámaras futuras.

El futuro no tan brillante de las tarjetas SD (en fotografía)

Es probable que las tarjetas de memoria SD sigan con nosotros durante mucho tiempo y, en particular, las tarjetas microSD siguen siendo el método elegido por muchos dispositivos móviles. Dado que UHS-II nunca se instaló en su diseño compacto, la incompatibilidad con UHS-II no es crítica y microSD Express puede tener oportunidades de mercado.

Pero en fotografía, el futuro parece mucho más sombrío. También en este caso la tarjeta SD seguirá existiendo durante muchos años, al menos en la categoría básica sin requisitos especiales de velocidad. Sin embargo, la tendencia es hacia cámaras de mayor calidad, en las que CFexpress desempeña un papel cada vez más importante. En 2023, los alemanes gastaron una media de 1.676 euros en cámaras sin espejo.

Actualmente no existe una salida predecible a la trampa del desarrollo de las tarjetas SD. No se conocen esfuerzos para hacer que SD Express y UHS-II/III sean compatibles hacia arriba y hacia abajo, y no se espera un rediseño tan radical como el cambio de CompactFlash a XQD/CFexpress.







