La nave espacial de la NASA envía un ‘patrón repetido de unos y ceros’

Página principal sepamos

de: tania bandera

el presiona divide

La nave espacial Voyager 1 de la NASA está teniendo problemas. La reparación es una tarea difícil para los expertos de la NASA: la sonda es demasiado vieja y está demasiado lejos.

WASHINGTON, D.C. – La nave espacial Voyager 1 de la NASA ha estado viajando en el espacio durante más de 46 años y ha viajado más lejos de la Tierra que cualquier otra nave espacial durante ese tiempo. mas que Hay 24 mil millones de kilómetros entre la sonda y la Tierra. La Voyager 1 hace tiempo que abandonó la esfera de influencia del Sol, la llamada heliosfera, y está transmitiendo valiosos datos científicos desde el espacio interestelar fuera de nuestro sistema solar.

Pero ahora hay una preocupación creciente sobre la Voyager 1: en lugar de datos científicos, la sonda espacial sólo envía “un patrón repetitivo de unos y ceros, como si estuviera atascada”. La NASA dice. La sonda recibe órdenes de la Tierra y las ejecuta, pero en lugar de datos científicos, sólo recibe un código binario incomprensible.

Ilustración: la nave espacial Voyager de la NASA en el espacio. © Imago/Biblioteca de imágenes científicas

La nave espacial Voyager 1 de la NASA solo envía datos incomprensibles a la Tierra

Los expertos de la NASA ya tienen sospechas sobre dónde podría radicar el problema: una de las tres computadoras a bordo de la Voyager 1, el Sistema de datos de vuelo (FDS), no se comunica correctamente con un subsistema llamado Unidad de modulación de telemetría (TMU), por lo que los datos están no enviado a la Tierra. El fin de semana pasado, los expertos de la NASA intentaron reiniciar el FDS y devolverlo al estado antes de que comenzara el problema, pero la sonda aún no proporcionó datos utilizables, según la NASA.

Es posible que pasen varias semanas hasta que el problema de la Voyager 1 se resuelva ahora. Esto se debe a la gran distancia que existe entre la sonda espacial y los expertos en la Tierra. Los datos enviados a la sonda tardan 22,5 horas en llegar. Esto significa que si el equipo de reparación envía una orden a la Voyager 1, la respuesta de la sonda tardará 45 horas en llegar a la Tierra y los expertos comprobarán si la orden se ejecutó correctamente.

viajero 1 5 de septiembre de 1977, 12:56 p. m. (UTC) Más de 24 mil millones de kilómetros 22 horas y 34 minutos 4 de 10 Fuente: NASA

La Voyager 1 es vieja y distante: los especialistas de la NASA necesitan tiempo para repararla

Otro problema que enfrentan los expertos de la Voyager es la edad de la nave espacial. Las sondas Voyager se lanzaron al espacio en 1977 y la Voyager 2 todavía está activa en la actualidad. Desde la perspectiva actual, la tecnología y la programación a bordo están obsoletas. Para cada número, los equipos deben buscar documentos que datan de décadas atrás. Según la NASA, estas palabras fueron escritas por ingenieros que no anticiparon los problemas actuales. Se suponía que ambas sondas explorarían el sistema solar durante cinco años y en ese momento nadie esperaba que continuaran trabajando hasta 2023.

Como no es la primera vez que una de las sondas gemelas de la Voyager tiene que ser reparada en el espacio profundo, el equipo ya ha adquirido algo de experiencia. La NASA destaca sobre todo una cosa: “El equipo necesita tiempo para comprender cómo afectará un nuevo comando al funcionamiento de la nave espacial para evitar consecuencias no deseadas”. (factura impaga)