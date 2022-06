La nota interior muestra cambios profundos.

Facebook ahora se ha quedado atrás: otras plataformas como Snapchat o, en particular, TikTok llegan mucho mejor a los usuarios más jóvenes. En una nota interna que colegas por el borde Logran hacerse con las manos, Tom Allison, encargado de la red social, prepara a los empleados para cambios profundos. Al final del día, se trata de una cosa: Facebook acerca a TikTok.

Esto significa que básicamente quiere reconstruir el feed. Es posible que a muchos usuarios no les guste: ya no quieren priorizar las cuentas que siguen, pero al igual que TikTok, su feed básicamente debe incluir recomendaciones, independientemente de si tiene una conexión directa con la fuente o no. Además, quieren que Messenger vuelva a la aplicación principal.

No solo en Instagram, sino también en Facebook, quieren enfocarse en videos cortos, es decir, reels. El objetivo es recuperar a los usuarios más jóvenes. El patrón de Facebook parece familiar: durante un tiempo ofreció sus propias versiones de las funciones más importantes de Snapchat, pero ahora busca en TikTok una nueva inspiración. Es cuestionable si puede actuar para imitar las plataformas que amenazan con superar a Facebook.

En el futuro, Facebook quiere reservar su pestaña principal para una combinación de historias y carretes en la parte superior. Esto será seguido por publicaciones para descubrir de mis carteras de Facebook e Instagram. Por ello, Facebook se presentará con énfasis en el contenido visual, que ya no se centrará en el contenido de tus amigos, sino en influencers, tendencias virales y marcas.

Entonces, Facebook quiere emular el algoritmo de TikTok, que sigue bombardeándote con nuevos videos cortos que te pueden gustar. Así es como desea enganchar a sus usuarios a la aplicación en TikTok durante el mayor tiempo posible. Parece que este embudo también está en Facebook. Sensor Tower estima que en 2021 la aplicación TikTok generó alrededor de un 20 % más de descargas que Facebook y un 21 % más que Instagram. Se dice que los usuarios de iPhone pasaron un 78% más de tiempo usando la aplicación TikTok que Facebook durante los primeros tres meses de 2022.

Los usuarios más jóvenes, en particular, se están escapando de Facebook: la esperanza de vida está aumentando y los jóvenes ven a Facebook como una plataforma para sus padres o incluso sus abuelos. Alison cree que la mejor manera de mantenerse en contacto con amigos y familiares en Facebook es a través de historias y mensajes privados. La nutrición no es el lugar para esto. A su vez, Facebook quiere mostrar grupos en un nuevo panel a la izquierda del feed.

Al final, vale la pena esperar para ver si el nuevo enfoque dará sus frutos en Facebook o, más bien, hará que los usuarios existentes entren en conflicto sin escalar.

