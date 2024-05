La nueva definición de Warzone: un consejo secreto que mata más rápido que la mejor arma

en el juego los juegos Obligaciones

de: Óscar Jaime

Ahora hay un arma secreta en Warzone que podría convertirse en un nuevo meta.

SANTA MONICA, CA – Después de recibir un gran impulso en la actualización Season 3 Reloaded, el DG-58 LSW se ha convertido rápidamente en el arma preferida en Warzone. Sin embargo, parece haber un arma en Call of Duty a la que le resulta más fácil matar. El experto en Warzone, TrueGameData, compartió un arma modesta en YouTube que mata más rápido que el DG-58 LSW.

Warzone: Secret LMG podría ser el nuevo meta

¿De qué arma se trata? Se trata de TAQ Evevere. Actualmente, solo el 0,61% de los jugadores de Warzone utilizan LMG. Sin embargo, eso podría cambiar después de este descubrimiento. TrueGameData descubrió que el arma mata 100 milisegundos más rápido que el DG-58 LSW hasta 53 metros. Especialmente en Rebirth Island, TAQ puede ser muy dominante ya que la mayoría de las peleas tienen lugar a menos de 53 metros.

Un arma que afortunadamente ya no será tan dominante es el Lockwood MK2: Call of Duty finalmente está debilitando los injustos rifles Akimbo, pero no en Warzone.

Nuevo meta de Warzone encontrado: consejo secreto que mata más rápido que la mejor arma © Activision (montaje)

Warzone: la mejor configuración para TAQ Evolvere en la temporada 3

Esta es la mejor categoría: Dado que se trata de una ametralladora ligera, no es necesario utilizar la ranura de fijación para el cargador. Esto significa que puedes concentrarte completamente en controlar el retroceso. Estos son los mejores accesorios para TAQ Evolvere:

boca: Silenciador VT-7 Spiritfire

Silenciador VT-7 Spiritfire Ser: LRF justo de barril largo

LRF justo de barril largo mascarilla: Curio Eterno 2.5x

Curio Eterno 2.5x Abertura: Eje SA kilonova

Eje SA kilonova manejar: Perilla de resonancia XRK

Warzone: Mejor diseño de TAQ Evolvere en la temporada 3 © Activision

En términos de construcción, el TAQ Evolvere casi no tiene retroceso y, como se mencionó anteriormente, el TTK es muy bueno. El único inconveniente del arma es que es un arma ligera, por lo que es muy lenta de manejar. Pero el DG-58 LSW también es una ametralladora ligera y la mayoría de los jugadores no parecen tener problemas con él. Si aún quieres seguir con el DJ, deberías probar este equipamiento: Warzone: Mejor equipamiento de la temporada 3: “Solo las armas que necesitas”.