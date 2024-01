La nueva función se lanzará en secreto.

ruhr24 servicio

de: Catalina Cooper

Los usuarios de Google Maps pueden esperar una nueva funcionalidad. © Michael Billmeyer/Imago

Google ha lanzado una nueva actualización. Los usuarios del servicio de navegación por mapas pueden estar entusiasmados. El punto de vista debe cambiar.

Dortmund – Ya sea la ruta a su restaurante italiano favorito, la ubicación de la gasolinera más cercana o la ruta más rápida y sin atascos: Google Maps es una de las aplicaciones de navegación gratuitas más populares para su teléfono móvil. Google ahora está lanzando una actualización que se supone llevará la experiencia de conducción a un nuevo nivel.

Actualización para Google Maps: se ha lanzado en secreto una nueva función

La vista en Google Maps se puede modificar según sus gustos personales. Ya sea vista del terreno o satélite. Los tipos de tarjetas también difieren (más noticias digitales en RUHR24).

Se pueden visualizar rutas de transporte público, tener en cuenta la situación actual del tráfico o identificar rutas para bicicletas. Los usuarios también pueden elegir la vista 3D para tener una idea del trazado de la calle y los edificios circundantes.

Anteriormente, la visualización en 3D solo era posible en la vista previa normal del mapa. cómo chip Se ha informado que, gracias a una actualización reciente, esta pantalla también debería estar disponible mientras viaja. Para visualizar la navegación 3D es necesario seleccionar previamente esta vista.

Y no te preocupes: los edificios no deberían bloquear la vista. Debe mostrarse de forma transparente para que el enrutamiento de la ruta no se vea afectado. Google lanzó silenciosamente la actualización. Según la revista de tecnología, aún no hay un comunicado oficial. En consecuencia, no está claro qué dispositivos ya están equipados con esta función.

Vídeo: Google Play Store: un mercado para aplicaciones

Google siempre está trabajando para mejorar sus diversos servicios: Gmail se actualizó recientemente para que los usuarios ahora puedan seleccionar varios correos electrónicos a la vez.