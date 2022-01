La nueva promoción “3 por 2” con juegos de Nintendo Switch te permite ahorrar grandes cantidades de • JPGAMES.DE

Hoy, Mediamarket y Saturn tienen uno Nueva promoción “3 por 2” Yo empecé. Finalmente, como dirán los fanáticos de Nintendo, los juegos de Switch se están utilizando una vez más.

¿Qué juegos elegiste?

Casi todos los juegos first party conocidos forman parte de la campaña. Es un hecho bien conocido que estas direcciones de precios estables son los mejores lugares para ahorrar. además Pokémon Diamante Radiante o Mario Party Superestrellas estar en. Media Markt y Saturn ni siquiera han subido los precios: los juegos cuestan 47,99€.

Puedes ahorrar al máximo en juegos first-party

También puedes ahorrar con juegos propios como Zelda: Skyward Sword HD, Luigi’s Mansion 3, Animal Crossing: New Horizons o Super Mario 3D World + Bowser’s Fury.

Un puñado de juegos de terceros también se unen al grupo. Te puede interesar la versión comercial de Cadence of Hyrule, No More Heroes III o Snack World Gold.

Como siempre con este tipo de campañas, pones los tres artículos de tu elección en tu carrito. El valor del producto más barato se deducirá de su carrito de compras. Por lo tanto, es aconsejable elegir tres artículos del mismo precio si es posible.

Oferta válida hasta el 23 de enero de 2022 a las 23:59. No tiene que tomar mucho tiempo, los artículos más populares a menudo se agotan rápidamente. La devolución solo es posible si las tres direcciones se devuelven juntas.

Fotos: Mercado de medios