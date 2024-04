La nueva versión cierra tres vulnerabilidades

Google ha lanzado la versión 123.0.6312.105/.106/.107 de Chrome para Windows y macOS y la versión 123.0.6312.105 de Chrome para Linux. Según la compañía, esta versión se distribuirá automáticamente a lo largo de los próximos días y semanas. No es de extrañar que esta versión no contenga ninguna funcionalidad nueva; En cambio, como es habitual, Google cierra las vulnerabilidades muy rápidamente. Hay tres, todos tienen un nivel de riesgo “alto”. Como suele ocurrir, no se han revelado todos los detalles sobre las vulnerabilidades por motivos de seguridad.

Alto CVE-2024-3156: Implementación inapropiada en V8. Reportado por Zhenghang Xiao (@Kipreyyy) el 2024-03-12 Alto CVE-2024-3158: Úselo después gratis en marcadores. Reportado por Undoingfish el 17-03-2024 Alto CVE-2024-3159: acceso a memoria fuera de límites en V8. Reportado por Edouard Beauchaine (@le_douds) y Tao Yan (@Ga1ois) de Palo Alto Networks, a través de Pwn2Own 2024 el 22/03/2024

Transparencia: este artículo contiene enlaces de afiliados. Al hacer clic en él irás directamente al proveedor. Si decides realizar una compra allí, recibiremos una pequeña comisión. Nada cambia el precio para ti. Los enlaces de afiliados no influyen en nuestros informes.