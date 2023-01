La obra satírica de Boehmermann tiene consecuencias desastrosas

¿Jan Bormermann fue demasiado lejos en ZDF?Foto: dpa/Christophe Gatto

televisión

Ahora se sabe que no todas las acciones de Jan Boehmermann en el “ZDF Magazin Royale” siempre son bien recibidas. Pero es raro que el contenido de un programa se negocie en los tribunales.

El ZDF Magazine Royale creó un gran revuelo con un programa hace unas semanas. En la feria, el moderador Jan Boehmermann mostró un cartel de búsqueda al estilo de los que se usaban para buscar participantes de la RAF en la década de 1970. Pero el cartel presentaba a periodistas, políticos y otras figuras públicas.

Eran buscados como “criminales violentos de izquierda” bajo el título de “Banda Lindner/Lehfeldt”. Según una descripción explicativa en la parte superior del cartel, estarán “participando en actividades antiestatales, educación Acusado de cometer un delito, preparación conjunta de delitos graves peligrosos para el Estado, la humanidad y otros delitos”. Y ahora la burla fue juzgada en los tribunales.

Revista ZDF: Consecuencias después de deletrear un cartel de “Se busca”

El periodista Stefan Ost compareció ante el Tribunal Regional Superior Hamburgo Una demanda contra el cartel. Curioso: Stefan Ost no se ve en la foto, solo su nombre está en el cartel. La foto muestra al actor Volker Bruch. otra vez “Espejo“Dije, el tribunal no importa. El espectador no puede entender el asunto de otra manera que la persona representada es, según el tribunal regional, Stefan Ost, según” Spiegel “. Es por eso que Ost pudo obtener una orden temporal.

Resultado: es posible que no se muestre la imagen con este título. Sin embargo, aún no está claro qué consecuencias para ZDF tendrá esto para el programa.

Jan Boehmermann se defendió en TwitterFoto: Geisler Photos/Christoph Hardt

Jan Boehmermann reaccionó a su manera. sobre mí Gorjeo Publicó una nueva imagen del cartel, esta vez con una foto de Stefan Ost con la leyenda Volker Bruch. Ahora existe otra copia con la imagen del asesino en serie Jeffrey Dahmer.

El video ha desaparecido de YouTube.

Pero ese no parece ser el final. El viernes por la tarde, Boomerman tuiteó que el video de la canción “Break What Breaks You!” Ha sido eliminado de YouTube. De hecho, ya no se puede encontrar en el canal del programa.

Los seguidores de Boehmermann inmediatamente le pidieron que tocara la canción en protesta por su próxima gira con la Ehrenfeld Radio Dance Orchestra. Queda por ver si eso realmente sucederá.