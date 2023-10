La pandemia de Corona parece haber eliminado la cepa de influenza B: la Organización Mundial de la Salud modifica su recomendación

Página principal panorama

de: Teresa Toth, Nadia Ostell

En cuanto a los virus de la gripe, está claro que la pandemia de Corona podría habernos ayudado. (Avatar) © IMAGO/imageBROKER/Oleksandr Latkun

Es posible que la pandemia de Corona haya eliminado el virus de la influenza B. Por eso, la Organización Mundial de la Salud recomienda ahora cambiar las vacunas.

FRANCFORT – Se acerca la temporada de heladas y con ella la temporada de gripe. Durante la pandemia de coronavirus, los virus de la gripe casi han pasado a un segundo plano, ya que en muchos lugares las habituales olas de gripe casi no se produjeron o fueron más leves de lo habitual debido a las medidas contra el coronavirus. Pero ahora se ha vuelto importante no descuidarlos. Actualmente no sólo están aumentando los casos de coronavirus, sino que también se esperan grandes oleadas de gripe.

Según el Instituto Robert Koch (RKI), se estima que entre el 5 y el 20 por ciento de la población, o hasta 16 millones de personas, se infectan con la gripe durante una ola, dependiendo de su gravedad. Además, las estadísticas sólo registran casos confirmados por laboratorio, por lo que hay que suponer que el número de infecciones reales es mucho mayor. A la vista de estas cifras, según los expertos, los alemanes todavía no utilizan adecuadamente la vacuna contra la gripe. El Comité Permanente de Vacunación (Stiko) recomienda especialmente que los siguientes grupos de personas se vacunen contra la gripe:

Todos A partir de 60 años

todos mujeres embarazadas A partir del segundo trimestre del embarazo, en caso de mayores riesgos para la salud debido a una enfermedad subyacente desde el primer trimestre del embarazo.

A partir del segundo trimestre del embarazo, en caso de mayores riesgos para la salud debido a una enfermedad subyacente desde el primer trimestre del embarazo. personas con aumento Riesgos de salud Como resultado de una enfermedad subyacente (como una enfermedad respiratoria crónica, una enfermedad cardíaca o circulatoria, una enfermedad hepática o renal, diabetes u otra enfermedad metabólica, una enfermedad neurológica crónica subyacente como una esclerosis múltiple con ataques causados ​​por inflamación, congénita o adquirida), inmunodeficiencia. o Virus de la deficiencia de inmunidad)

Como resultado de una enfermedad subyacente (como una enfermedad respiratoria crónica, una enfermedad cardíaca o circulatoria, una enfermedad hepática o renal, diabetes u otra enfermedad metabólica, una enfermedad neurológica crónica subyacente como una esclerosis múltiple con ataques causados ​​por inflamación, congénita o adquirida), inmunodeficiencia. o Virus de la deficiencia de inmunidad) residente Residencias de ancianos o residencias de ancianos

Personas que viven en el mismo hogar o que son atendidas como fuente potencial de infección. La gente esta en peligro (Véase más arriba).

(Véase más arriba). Las personas corren un mayor riesgo de profesión (por ejemplo, personal médico)

(por ejemplo, personal médico) Personas en instalaciones de gran tamaño Tráfico general

Personas que se consideran posibles. Fuente de infección Pueden trabajar en beneficio de las personas vulnerables que cuidan

Después de la pandemia de Corona: los virus se pueden propagar más fácilmente porque ya no se necesitan máscaras

Los años de la pandemia del coronavirus han mejorado en parte las condiciones para los virus de la gripe: “Muchos niños y adultos carecen de inmunidad debido a infecciones previas durante los años de la pandemia”, afirma Folke Brinkmann, jefe del departamento de neumología pediátrica del Hospital Universitario Schleswig-Holstein. Ahora los virus pueden propagarse más fácilmente porque ya no se aplican las regulaciones sobre máscaras y distanciamiento mínimo.

Sin embargo, las medidas corona contra los virus de la gripe han tenido éxito en un aspecto: desde marzo de 2020 no se detecta la variante de la gripe B/Yamagata. un informe Organización Mundial de la Salud (OMS). Esto se debe a la exigencia de mascarilla impuesta por la pandemia y a la disminución de los contactos sociales, explican los expertos. Estas medidas han reducido significativamente las olas de influenza estacional en todo el mundo. Varias cepas de virus de la influenza han aparecido esporádicamente.

Pandemia de Corona: ¿Ha eliminado el virus de la gripe B/Yamagata?

Existe la posibilidad de que la variante del virus de la influenza B/Yamagata haya sido completamente erradicada debido a la pandemia de coronavirus. Por lo tanto, la Organización Mundial de la Salud y la Administración de Alimentos y Medicamentos recomiendan ahora que el componente asociado no se utilice en futuras vacunas contra la influenza. “Actualmente Yamagata no tiene ninguna ventaja con la vacuna”, dijo David Wentworth, jefe de la Red Mundial de Vigilancia de la Influenza de la OMS, al servicio de información farmacéutica estadounidense Stat.

La cuestión de si se debería agregar otro componente más importante a las vacunas estándar contra la influenza sigue siendo un tema de debate. Pero ante todo los expertos piden un uso más intensivo de los recursos disponibles. Las estadísticas de gripe en Australia sugieren que aquí también se puede esperar una gran oleada, afirma Markus Beier, presidente de la Asociación de médicos generales de Berlín. Hizo un llamado a los grupos que están bajo la recomendación del Comité Permanente de Vacunación (Stiko) a utilizar la vacunación para pasar los meses de invierno “con el menor daño posible”. (indisponible)

