La pasión te lleva: Maserati Grecale Trofeo V6 – Lujo italiano

¿Cómo puedes expresar tu pasión por los coches? Por ejemplo, con una marca inusual. Maserati es definitivamente uno de ellos. Poco a poco te vas acostumbrando a los SUV de esta marca de coches deportivos. El sitio web ntv.de Grecale ha sido puesto a prueba en la práctica.

Primero, las malas noticias: si usted, querido lector, está pensando en comprar un SUV Maserati, no es un placer barato. Incluso la versión básica del Grecale, que mide sólo 4,86 ​​metros de largo y se sitúa en el extremo superior de la clase media, tiene un precio inicial de poco menos de 77.000 euros. Pero lo sentimos, pero el Maserati de cuatro cilindros no encaja ni siquiera en tiempos de reducción de personal. Por tanto, es mejor elegir la próxima versión eléctrica. O el motor de seis cilindros con el prometedor sufijo “Trofeo” a un ambicioso precio de nada menos que 111.003 euros. Uf.

El Grecale parece compacto, pero no lo es: el modelo de gama media de tamaño completo mide unos 4,86 ​​metros de largo. (Foto: Patrick Bruitsch)

Aunque tenga presupuesto disponible, el italiano tendrá que pagar una gran compensación por esta cantidad. Cada uno debe decidir por sí mismo si puede lograrlo mediante el diseño. Al menos las mentes creativas hicieron un esfuerzo. Al menos los expertos reconocen la marca no sólo por el enorme tridente en la parrilla del radiador particularmente grande: la línea de las ventanillas que tradicionalmente se eleva hacia la parte trasera y el lenguaje de diseño del pilar C son indicadores claros y, por supuesto, las citas de diseño históricas.

Sin embargo, cualquiera que no esté familiarizado con el estilo histórico de la marca puede alegrarse cuando alcanza el botón de arranque del motor cerca del volante. Y cuando el potente motor V6 responde después de un arranque en frío, una ola de calidez emocional recorre el habitáculo del Maserati y te provoca escalofríos. Un coche eléctrico de batería con un gran número de generadores de sonido no puede hacer eso.

¿Por qué un SUV Maserati? Porque los SUV tienen demanda

Es cierto que la parte trasera del Grecale podría haber sido un poco más interesante. Pero esto, por supuesto, es una cuestión de gustos. (Foto: Patrick Bruitsch)

Bueno, comencemos entonces. En el apuro de querer modernizarse sumado al deseo de hacerlo especial de alguna manera, la gama Stellantis introdujo los mejores pulsadores específicos de SUV para accionar el convertidor automático de ocho velocidades. Ajá, el estilo italiano es lo último aquí. Más sobre el resto del interior más adelante.

Durante mi viaje me viene a la mente la pregunta filosófica de qué es un SUV Maserati. ¿La marca no quiere fabricar coches deportivos? Entonces, un vehículo con tracción en las cuatro ruedas sería contraproducente, ¿verdad? ¿Posición más alta para sentarse? Bueno, no estás sentado tan alto. ¿Capacidad de remolque? Esto equivale a 2500 kg. Sin embargo, no hay que buscar los motivos con el fabricante, sino con los clientes. Los SUV lucen atractivos incluso cuando marcas como Ferrari y Lotus han comenzado a hacerlo recientemente.

En el Grecale no se esperan problemas de espacio atrás. (Foto: Patrick Bruitsch)

Lo que se puede decir es que Grecale ofrece una combinación finamente equilibrada entre sensación de comodidad y rendimiento deportivo. Los asientos cómodos y lujosos (por supuesto, con aire acondicionado) con un toque de apoyo lateral y un tapizado de cuero muy suave sirven bien en viajes largos, pero tampoco descarrilan al conductor si quiere dar algunas vueltas por la carretera rural. El camión de dos toneladas absorbe eficazmente los golpes. En este sentido, este SUV puede volver a considerarse un legítimo vehículo multifuncional. Todavía ofrece suficiente espacio para personas y equipaje (unos 1.600 litros).

Cuando tocas y manipulas el volante en tramos sinuosos, el Grecale irradia un toque Alfa Romeo Stelvio. Este toque deportivo le viene bien a los Maserati más lujosos. La solución es esta: Trident también se basa en la probada plataforma Giorgio, sobre la cual, en términos de estructura, se encuentran actuaciones indudables (como la legendaria Giulia Quadrifoglio), como atestigua repetidamente la prensa especializada.

Un completo dron de infoentretenimiento

¡Presta mucha atención a la pantalla! Hay dos pantallas táctiles, una con configuraciones climáticas fijas, mientras que la otra le permite estudiar menús complejos. (Foto: Patrick Bruitsch)

Es interesante ver cómo el diseño interior del segundo Maserati más pequeño quiere atraer a la generación moderna. Toque sí, pero por favor no cause demasiadas molestias. Esto significa que todavía hay un panel de control separado para el aire acondicionado (después de todo, aquí es donde se trabaja todos los días), mientras que la pantalla principal de arriba es responsable del resto de funciones. Hay bastantes, pero el proceso es en gran medida intuitivo.

Además, Maserati ha mantenido su tradicional reloj analógico en la era moderna simplemente convirtiendo las manecillas mecánicas en pantallas. Pero el reloj (ahora con características diferentes) siguió siendo redondo. Cabe señalar de paso que el cuadro de instrumentos también consta únicamente de una pantalla. Para que el dron de infoentretenimiento completo sea perfecto, Maserati también proporciona una pantalla de visualización frontal.

El abridor de puerta con cable es un truco divertido. Si es necesario, también se puede realizar de forma puramente mecánica. (Foto: Patrick Bruitsch)

Sorprendentemente, los italianos ahora tienen bajo control la calidad de construcción, aunque uno o dos de los botones con revestimiento suave (particularmente los del volante) pueden parecer un poco más valiosos. Esto se compensa con dos capas decorativas cuidadosamente pintadas en Sporty Yellow.

Después de un viaje moderado, el Trofeo debería volver a demostrar lo que pueden hacer los 530 CV del turbo. A plena carga, el italiano tira con fuerza, empuja violentamente y dispara con toda su fuerza sónica desde los cuatro tubos de escape. Los problemas de tracción son quizás menos inesperados gracias al sistema de tracción total variable más el diferencial con bloqueo del eje trasero, por lo que la especificación de fábrica de 3,8 segundos para una aceleración de 100 km/h parece totalmente creíble. La velocidad máxima es de 285 km/h.

El elegante Maserati es una pequeña mula. Al fin y al cabo, en el compartimento trasero caben el equivalente a 1.600 litros de equipaje. (Foto: Patrick Bruitsch)

Naturalmente, con un uso intensivo, un vehículo de seis ruedas puede tragar algunos litros más, pero si se conduce con cuidado por autopista, el consumo es de un solo dígito. En cuanto al motor, a pesar de la infraestructura de Giorgio, Maserati ahora toma un rumbo diferente al de Alfa y confía en un motor Nettuno de tres cilindros recientemente desarrollado, que también impulsa el deportivo superdeportivo MC-20. Sin embargo, aquí el sentimental seis cilindros se las arregla sin necesidad de un complicado engrase por cárter seco.

Naturalmente, la Grecale no es una herramienta de orugas para un máximo rendimiento lateral, por lo que no existe riesgo de pérdida de la película de aceite. Pero es una auténtica herramienta multifuncional con mucho confort y espacio, que representa una alternativa refrescante a la arraigada competencia doméstica en nuestras latitudes. Por cierto, un dispositivo que no necesita esconderse para nada en cuanto a periféricos tecnológicos se refiere. Incluso cosas como la luz matricial LED o la asistencia intensiva, incluido el control de crucero, que garantiza que el coche frene automáticamente hasta detenerse por completo en atascos lentos en la autopista o en el tráfico urbano, están en un comienzo. Vale la pena intentarlo.

Ficha técnica del Maserati Grecale Trofeo

Dimensiones (largo/ancho/alto) 4,86 / 1,98 / 1,66 metros Distancia entre ejes 2,90 metros Peso en vacío (DIN) 2027 kilogramos Sesión 5 Tamaño de descarga 570 a aproximadamente 1600 litros Tipo de motor Motor de gasolina V6 de 3,0 litros con inyección directa y doble turbocompresor mudándose Automático con convertidor de par de ocho velocidades Rendimiento, motor de combustión 530 caballos de fuerza (390 kilovatios) Máxima emoción 620 Nm / de 3000 a 5500 rpm Tipo de combustible Súper Plus Conduciendo Tracción en las cuatro ruedas, totalmente variable Aceleración de 0 a 100 km/h 3,8 segundos velocidad máxima 285 kilómetros por hora Volumen del tanque 64 litros Consumo (sociedad) 11,2 litros (WLTP) Emisiones combinadas de CO2 254 g/km (WLTP) Precio base Desde 111.003€

Conclusión: El costoso Maserati Grecale Trofeo con motor de seis cilindros es una alternativa muy valiosa a la competencia SUV local. No tiene ninguna debilidad real. Y hay que decir honestamente que los italianos han dado otro salto de calidad con su joven modelo en términos de procesamiento de materiales. Los interruptores de laca suave por sí solos pueden ser de una calidad ligeramente superior. Después de todo, tiene que haber algo que puedas hacer en un Maserati.