‘La paz no es a cualquier precio’: Rusia amenaza al ejército de EE.UU. en Cuba

“Rusia es un país amante de la paz, pero…”, dijo el representante de Moscú en las conversaciones de la OSCE sobre el conflicto en Ucrania. Sin embargo, las negociaciones pueden fracasar y el Kremlin amenaza con una acción militar en Cuba y Venezuela. El ministro federal de Relaciones Exteriores, Barbock, cuenta con “paciencia y perseverancia”.

Si fracasan las conversaciones sobre garantías de seguridad vinculantes para Moscú, Rusia no descarta estacionar su ejército en Cuba y Venezuela. “No quiero confirmar ni descartar nada”, dijo el viceministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Ryabkov, cuando se le preguntó al respecto en RTVI. “Todo depende de las acciones de nuestros colegas estadounidenses”.

La presencia militar estadounidense en Europa amenaza la seguridad de Rusia. Recientemente, el presidente Vladimir Putin planteó la cuestión de cómo reaccionaría Washington si el ejército ruso estuviera estacionado cerca de la frontera con Estados Unidos.

El miércoles, representantes de 30 países de la OTAN y Rusia mantuvieron conversaciones por primera vez en dos años y medio sobre el conflicto en Ucrania y las garantías de seguridad. Las conversaciones de esa mañana también tuvieron lugar en la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE). El representante permanente de Rusia ante la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, Alexander Lukashevich, dijo en la reunión que retrasar las negociaciones podría conducir a “un deterioro inevitable en la situación de seguridad de todos los países sin excepción”. “Rusia es un país amante de la paz. Pero no necesitamos la paz a toda costa”.

El lunes se celebró en Ginebra una reunión de alto nivel de representantes de Rusia y Estados Unidos. Rusia ve su seguridad amenazada por los avances de la OTAN y, por lo tanto, aboga por el fin de la expansión hacia el este de la OTAN y, en particular, por la renuncia a la aceptación de Ucrania. Desde una perspectiva occidental, los despliegues de tropas rusas representan una amenaza para Ucrania y, según la inteligencia, el objetivo principal es generar temores de una invasión rusa de Ucrania para persuadir a la OTAN de que haga concesiones.

“Mucha paciencia y perseverancia”

Moscú estaba decepcionado con las negociaciones. Según Interfax, Ryabkov dijo que no hay nuevas conversaciones con Estados Unidos en este momento. El ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, habló de una “confrontación peligrosa en el escenario mundial” y acusó a Occidente de “arrogancia”. Los próximos pasos de Rusia dependerán de la respuesta de Occidente a las propuestas de Moscú. “Esperaremos eso y luego decidiremos nuestros próximos pasos”.

Mientras tanto, la ministra de Relaciones Exteriores de Alemania, Annalena Barbock, aunque hasta el momento no hay resultados, apoya la continuación de las conversaciones con Rusia. “Incluso si no hay movimientos reales en este momento, es importante volver finalmente a la mesa de diálogo”, dijo el político verde al margen de una reunión de la UE en Brest, Francia. También es central que las conversaciones hayan comenzado nuevamente no solo en el Consejo OTAN-Rusia, sino también en el marco de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa.

Sobre la cuestión de si, en su opinión, debería discutirse la demanda de Rusia de retirar las armas nucleares estadounidenses de países como Alemania, Barbock no hizo comentarios específicos. “Los temas de desarme deben y deben ser discutidos. Pero ahora que me acabo de sentar a la mesa, no comento abiertamente ninguna consideración individual”, dijo. “Lo importante es que estamos sentados en la mesa, las discusiones se están llevando a cabo ahora. Y eso, aunque sea difícil, con mucha paciencia y perseverancia”.

En la primera reunión del Consejo OTAN-Rusia en casi dos años y medio, las dos partes intercambiaron puntos de vista sobre el conflicto de Ucrania y otros temas de actualidad durante unas cuatro horas el miércoles. Según el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, también hubo acuerdo en que se debería explorar un calendario para futuras reuniones.