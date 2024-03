La princesa Kate se disculpa por alterar la foto

CUn rehén en la familia real británica: varias agencias de noticias internacionales retiraron una foto de la princesa Kate y sus hijos apenas unas horas después de su publicación. El lunes, otra agencia, la Asociación de Prensa Británica (PA), añadió una advertencia al expediente.

Poco después, la propia princesa habló y le preguntó a Catherine (“Kate”). En una declaración sobre X Pido disculpas por la “confusión” que rodea a la foto familiar. También escribió que, como “fotógrafa aficionada”, a veces “experimenta” con la “postedición” de imágenes. Parece que la mujer de 42 años intentó suavizar las cosas con su sorprendente declaración.

Previamente se ha desatado un auténtico escándalo mediático a raíz de una foto inofensiva del Día de la Madre. La justificación de las agencias para el llamado “asesinato de imágenes” fue: sospecha de manipulación. Esto significa un seguimiento digital de la grabación, que ahora la princesa quiere hacer ella misma. La fotografía, publicada por el Palacio de Kensington el domingo por la mañana, fue la primera fotografía oficial de la Princesa de Gales desde su cirugía abdominal en enero. Por ello, recibió gran atención a nivel internacional, especialmente en las redes sociales. WELT también mencionó.

El palacio publicó la foto, que muestra a Kate y sus tres hijos, en la plataforma X el domingo con motivo del Día de la Madre británica. Posteriormente fue distribuido por varias agencias de noticias.

Por la noche, la agencia estadounidense Associated Press (AP) afirmó que había llegado a la conclusión, tras “una revisión cuidadosa”, de que la grabación había sido manipulada por la fuente “de una manera que no cumple con los estándares de filmación”. De A B.” La foto muestra una “discrepancia” en la representación de la mano izquierda de la princesa Charlotte, según el motivo por el que Associated Press se retractó. Reuters también retiró la imagen. periodistas británicos Algunos se sorprendieron Sobre este proceso, que nunca antes había ocurrido en Gran Bretaña.

Mientras tanto, en la red se han señalado varias características extrañas de la foto: los dedos del príncipe Louis, por ejemplo, parecen estar torcidos, y el cabello de Charlotte en el lado derecho parece haber sido cortado. Los patrones de ropa y los tonos de color a veces son inconsistentes. Además, Catherine (“Kate”) echa de menos su anillo de bodas, que suele llevar, y el hecho de que la familia esté sentada junto a un arbusto con hojas verdes, aunque la vegetación tal vez no esté tan desarrollada en Gran Bretaña. Telégrafo británico Apareció en una publicación de Instagram. Un total de seis infracciones. Incluso vino el guardián. En 20 lugares sospechosos.

“La imagen que empeora todo”

Es probable que el último fiasco de relaciones públicas aumente las especulaciones sobre el heredero al trono. WELT también informó que la salud de la Princesa de Gales, de 42 años, ha sido objeto de creciente especulación en las últimas semanas.

En lugar de aclarar teorías de conspiración y rumores sobre la salud de la madre de tres hijos y futura reina, el palacio se enfrenta ahora a cuestiones más importantes tras el fiasco fotográfico.

“La imagen empeoró todo”, comentó Chris Ship, corresponsal de la familia real de ITV. El ex corresponsal real de la BBC, Peter Hunt, planteó la cuestión de si la realeza ahora también tiene otros asuntos en los que todavía pueda confiar. De todos modos, la aprobación de la monarquía ha disminuido y recientemente los jóvenes se encuentran por debajo del 50%. El hecho de que Kate, uno de los miembros más populares de la familia real, esté cometiendo ahora tal error no es un buen augurio.

La foto, que fue reportada inicialmente por la agencia de noticias de la Autoridad Palestina, fue tomada hace apenas unos días en Windsor y se afirma que fue tomada por su esposo William. Puedes ver a Kate con sus tres hijos. La princesa está sentada erguida en una silla de jardín en el balcón. Colocó los pies cruzados en el suelo frente a ella.

Sus brazos rodean la cintura de sus dos hijos menores, la princesa Charlotte, de 8 años, y el príncipe Louis, de 5, a quienes se puede ver a su izquierda y derecha. Charlotte estaba sentada con una pierna sobre el reposabrazos. Se puede ver a su hijo mayor, el príncipe George (10 años), detrás de Kate, abrazando a su madre. Kate sonríe. Los niños parecen francamente impulsivos.

Según los informes, el príncipe William estaba detrás de la cámara

X decía: “Gracias por sus buenos deseos y continuo apoyo durante los últimos dos meses. Deseándoles a todos un feliz Día de la Madre”. El texto está firmado con la letra C de Catherine, lo que indica que ella misma escribió el texto.

Kate se sometió a una cirugía abdominal a mediados de enero y permaneció en el hospital 13 noches. No se sabe qué tienes, sólo que no es cáncer. La razón dada fue que quería que su información de salud permaneciera privada. La Princesa de Gales no retomará sus funciones oficiales hasta después de Semana Santa. No habrá actualizaciones a menos que haya algo nuevo que informar.

Esto contrastaba marcadamente con la política de información del palacio sobre las enfermedades del rey Carlos III. El hombre de 75 años se sometió a una cirugía por agrandamiento de la próstata casi al mismo tiempo que Kate. Ambos se encontraban en una clínica privada londinense de la capital británica.

Poco tiempo después, el palacio anunció el descubrimiento de un cáncer durante el tratamiento del rey. Desde entonces comenzó el tratamiento y canceló las citas públicas hasta nuevo aviso.

El Ministerio de Defensa se vio obligado a retirar la notificación

Cuando el príncipe William faltó a una cita a finales de febrero debido a “asuntos personales”, generó preocupación. Las especulaciones sobre la salud de Kate aumentaron cuando hace unos días se retiró un comunicado del Ministerio de Defensa. La participación de Kate en los preparativos del desfile navideño del Rey 'Trooping the Colour' se anunció en junio, aparentemente sin consultar previamente con el palacio.

Era similar a una carta del Ministerio de Defensa al Rey (también eliminada). Pero a diferencia de Kate, la realeza ha sido fotografiada repetidamente entre bastidores en citas oficiales en las últimas semanas, por ejemplo, mientras acreditaba a nuevos embajadores o en la reunión semanal con el primer ministro Rishi Sunak. Hasta el momento, lo único que existía de su nuera era una foto borrosa tomada por un paparazzi.

Cuando le preguntaron por ella al tío de Kate, Gary Goldsmith, que apareció en el reality show Gran Hermano, él simplemente respondió: “Está recibiendo el mejor tratamiento del mundo”.