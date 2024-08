La reacción del presentador se vuelve viral: ‘Respuesta muy arrogante’

Hogar consumidor

El propietario de un hotel austriaco recibió una crítica negativa después de que un huésped abandonara enojado el restaurante. Él no lo dejó pasar.

Dölsach: ya sea una peluquería, un cine o un restaurante, las reseñas online son el objetivo principal de cualquier negocio. Pero detrás de muchos supuestos informes de experiencias se esconden reseñas manipuladas y falsas como ésta. Centro del Consumidor de Renania del Norte-Westfalia Me informaron. Por eso su llamamiento es: “¡No confíes ciegamente en las reseñas online!”. Estas dudas también las comparte el propietario de un popular restaurante en Austria, que recibió una crítica negativa devastadora.

“Muchas gracias porque finalmente alguien lo dijo”: el presentador de Kult-Lokal reacciona a la crítica negativa

En la cuenta de Facebook”El culto local de MarinelliEl propietario del hotel, Thomas Glanzer, describió el motivo de lo que consideraba una crítica negativa infundada. Por tanto, la cocina está abierta hasta las 20 horas. El huésped en cuestión no llegó hasta las 20:15 horas, cuando el restaurante de la localidad tirolesa de Dölsach, con 2.000 habitantes, estaba “completamente lleno”. “Luego hizo parte del trabajo de Zinnober”, dice Glanzer. Como el invitado no pudo conseguir asiento, se fue enojado.

El dueño del restaurante ya sabía en ese momento que recibiría una crítica negativa en Google. “El personal es muy antipático. “Para nada recomendable”, fue el duro veredicto del huésped. Glanzer no se soltó y respondió lo siguiente: “Gracias por que finalmente alguien diga eso. Los empleados han sido despedidos con efecto inmediato. Ahora todos vuelven a ser amigables, pero ya no hay nadie para trabajar”.

Los dueños de restaurantes buscadores saben que tales respuestas requieren sensibilidad. Aunque las críticas positivas superan con creces Según ellos, siempre son “los aspectos negativos los que se quedan”..

Opiniones divididas sobre la reacción del propietario de Colt Local: “Las críticas tal vez no sean injustificadas”

Por supuesto, la respuesta del dueño del hotel fue simplemente una sátira. A la crítica negativa añadió: “Pero el 99 por ciento de los invitados escuchamos algo diferente. Por supuesto, por eso no lo hacemos, porque valoramos mucho a nuestros empleados y sabemos que todos juntos hacen un buen trabajo”. ” Esto fue bien recibido por los demás invitados. Su reacción fue celebrada mucho más allá de Dölsach y se difundió rápidamente. Glanzer es ahora una estrella de Internet.

“Comentario principal”, escribió alguien a continuación. compartir facebook A la crítica negativa del restaurante austriaco de culto. Nadie necesita invitados como estos, especialmente si intentas hacer un buen trabajo día tras día. Otro usuario opina lo mismo: “Muy buena respuesta”. Es algo malo que algunas personas se permitan hacer. “Entonces tienes que dejar salir toda tu frustración, como un niño de tres años. niñoque no recibió su paleta al momento de pagar.

Sin embargo, algunas personas no mostraron comprensión por la reacción del anfitrión ante la crítica negativa: “Respuesta muy arrogante”, comentó un usuario. Seguramente puedes presentar una queja legítima porque no conseguiste plaza. “Volver a comercializar esto es una forma muy pobre y demuestra que las críticas pueden no haber sido injustificadas”. Otro dijo que, especialmente como director general, debes saber que es el sonido el que hace la música.

2 millones de visitas debido a una calificación negativa: el anfitrión explica las reglas de etiqueta a los invitados

Después de que Glanzer recibiera la crítica negativa y la reacción en una publicación Facebook Común, y esto es lo que siguió. Vídeo explicativoen el que, según la empresa, ya se ha hecho clic dos millones de veces. En él, el dueño del bar no sólo describe lo sucedido, sino también cómo deben comportarse los comensales del famoso restaurante. Como en otros restaurantes, es necesario reservar mesa con antelación. “Este es el estándar de facto”, afirma el propietario Glanzer.

El anfitrión explicó que agradecen las críticas positivas y negativas. “Pero ahora se ha creado tal ola. En su opinión, muchas personas se aprovechan del anonimato disponible en Internet para “hacer que todo sea un poco malo”. “Por supuesto que no debería ser así”. muy familiar para un restaurador del valle de Ahar, recibió una mala calificación por el arduo proceso de reconstrucción posterior a las inundaciones.CLN)