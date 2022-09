La Reina: Médicos preocupados por las condiciones de salud

DrLos médicos de la reina Isabel II de Gran Bretaña están preocupados por la salud de la reina de 96 años. Así lo anunció el Palacio de Buckingham el jueves. “Después de una evaluación adicional esta mañana, los médicos de la Reina están preocupados por la salud de Su Majestad y han recomendado que permanezca bajo observación médica”, dijo un portavoz del palacio. Sin embargo, la Reina se siente bien y se queda en su casa de campo, Balmoral Castle.

El príncipe Carlos, de 73 años, su esposa, la duquesa Camila, de 75, y la princesa Ana, de 72, ya llegaron al castillo de Balmoral en Escocia, informó la tarde del jueves la BBC.

Policía fuera del castillo de Balmoral

La BBC y la Agencia de Noticias Británica (PA) informaron que un avión con el nieto del Príncipe William (40) y sus dos hijos menores, el Príncipe Andrew (62), el Príncipe Edward (58) y su esposa Sophie (57) aterrizó en la tarde. Un poco más tarde, los cuatro llegaron a Balmoral.

Se confirmó que el príncipe Harry, de 37 años, estaba en camino. Según reportes de la agencia de noticias BBC y PA, su esposa Megan, de 41 años, no asistirá. Kate, de 40 años, esposa de William, tampoco ha viajado a Escocia. La Autoridad Palestina dijo que estaba cuidando a los tres hijos de la pareja.

La primera ministra Liz Truss expresó su preocupación. “Todo el país estará profundamente preocupado por las noticias del Palacio de Buckingham esta tarde”, escribió Truss en Twitter, y agregó: “Mis pensamientos y los de las personas de todo el Reino Unido están con Su Majestad y su familia sobre este asunto”. “

La presidenta de la Cámara, Lindsey Hoyle, levantó la sesión de la tarde en la Cámara de los Comunes para informar a los parlamentarios. “Sé que hablo en nombre de toda la Cámara cuando digo que enviamos nuestros mejores deseos a Su Majestad y que nuestros pensamientos y oraciones están con ella y la Familia Real en este momento”.

Declaraciones similares hicieron los Jefes de Gobierno de Escocia, Gales e Irlanda del Norte. El Arzobispo de Canterbury, Justin Welby, dijo que estaba orando por la Reina. Welby es el pastor principal de la Iglesia de Inglaterra.

Experto llama extraordinaria declaración de palacio

Incluso la declaración del Palacio de Buckingham sobre la salud de la Reina fue muy inusual. El experto real Robert Hardman le dijo a la BBC: “El palacio no hace ninguna declaración sobre la salud de la Reina a menos que sea un asunto importante”.

El hecho de que Harry y Meghan, que actualmente se encuentran en una rara visita a Europa, cancelaran una cita benéfica en Londres y viajaran a Balmoral, aparentemente indica la gravedad de la situación.

El miércoles solo la Reina tuvo que cancelar su participación en una reunión virtual del Consejo Privado. El día anterior, saludó al primer Boris Johnson, quien presentó su renuncia, y luego la nombró como nueva Primera Ministra Truss. Un portavoz dijo que era un día completo para justificar la cancelación el miércoles.

“Es solo una parte de nuestras vidas”.

Isabel II ha tenido problemas de salud durante mucho tiempo y ha reducido mucho el número de sus apariciones públicas. El año pasado, su hijo, el príncipe Carlos, la representó a menudo. Lo reemplazó por primera vez cuando el Parlamento abrió en mayo y leyó el programa del gobierno en su lugar.

Durante las celebraciones de cuatro días en junio que marcaron su 70 aniversario, la Reina hizo solo decenas de miles de seguidores dos veces brevemente en el balcón del Palacio de Buckingham. Pero en todas las apariciones públicas siempre estaba sonriente y de buen humor. Sin embargo, a lo largo de los meses, la Reina parecía cada vez más débil, a menudo teniendo que apoyarse en un bastón.

Turistas parados frente al Palacio de Buckingham en Londres

Isabel II no solo es la jefa de estado del Reino Unido, sino también la jefa de 14 países de la Commonwealth en todo el mundo, incluidos Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Además, encabeza la Commonwealth, que incluye a 56 países y representa a más de una cuarta parte de la humanidad.

La mayoría de sus súbditos no conocen a ningún otro rey. Sin embargo, muchos ya sintieron que esta situación no duraría para siempre cuando su esposo, el Príncipe Felipe, murió en abril de 2021. Muchos no olvidarán la vista de la reina desaparecida en la ceremonia fúnebre.

“Es solo una parte de nuestras vidas”, dijo Maureen Barnett, de 66 años, frente al Palacio de Buckingham el jueves. Allí se acaba de colocar un cartel con la información de que esta vez se cancela el Cambio de Guardia, muy popular entre los turistas.