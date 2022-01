La serie Vivo X80 ya se deja ver con sus datos técnicos

Si bien el Vivo X70 Pro aún no se ha presentado en Alemania, las personas en su país de origen, China, ya se están preparando para el lanzamiento de la serie Vivo X80. Según la ficha técnica disponible, esta serie consta de tres modelos, que sirven todo el espectro por parte del procesador incorporado. Desde MediaTek Dimensity 8000 hasta el nuevo Dimensity 9000 y Snapdragon 8 Gen 1, todo está incluido.

Vivo se lo toma con calma en este país

Durante mucho tiempo tuvimos la calma y la disciplina que “anterior“La hija de BBK, Vivo, brilla en Alemania. A diferencia de miembros del coro como Xiaomi o la hermana anterior Realme, la cartera es muy sencilla. Aunque Vivo también puede alcanzar un precio asequible. Sin embargo, siempre ha sido posible persuadir a través de la cooperación. Con la empresa alemana Carl Zeiss AG, especialmente en el sector de las cámaras.

El último buque insignia, Vivo X70 Pro+, pudo hacerlo con expertos de DXOMARK Consigue muy buenos resultados. No menos importante debido a la tecnología de cardán premium. Y aunque usamos un teléfono inteligente Android en Equipo editorial de GO2mobile, toda la serie aún no ha sido retomada en lo más mínimo en este país. Quizás solo nos llegue el Vivo X70 Pro, si es que llega. Pero en la sede alemana de Vivo, la gente parece estar tranquila. Yo también quiero algunos de esos esteroides. No así en la patria de China.

Porque aquí se anuncia después Serie Vivo iQOO 9 diseñada por BMW M. Ahora la serie Vivo X80. Y aunque ambos modelos ya están instalados en un procesador Snapdragon 8 Gen 1 de ocho núcleos, ahora también se espera en la última serie X. Detallado en el X80 Pro+, ahora como una hoja de cálculo en la red china Sina Webo Informado en detalle. En consecuencia, todavía existe el modelo base X80 con MediaTek Dimensity 8000 y Vivo X80 Pro con procesador MediaTek Dimensity 9000. ¿Recuerdas? ¿Qué procesador Samsung y Qualcomm ya ha aprendido a temer. aquí ahora desde Diario Tabla revisada para una descripción general rápida de los datos técnicos.

Especificaciones de la serie Vivo X80

80×80 Yo vivo X80 Pro X80 Pro + rebanadas Dimensión 8000 Dimensión 9000 Snapdragon 8 primera generación Show 6,56 pulgadas Full HD + 120 Hz LTPO 6,78 pulgadas FullHD+, E5 AMOLED 120Hz LTPO 2.0 6,78 pulgadas QHD+ E5 AMOLED 120 Hz LTPO 2.0 RAM y almacenamiento LPDDR4x, UFS 3.1.2 LPDDR5, UFS 3.1.2 LPDDR5, UFS 3.1.2 Tecnologías inalámbricas WiFi 6, NFC WiFi 6, NFC WiFi 6, NFC diverso Oscilaciones del eje X Oscilaciones del eje X Oscilaciones del eje X carga rápida USB-C de 55 vatios USB-C de 66 vatios y inalámbrico de 50 vatios USB-C de 66 vatios y inalámbrico de 50 vatios cámara cámara triple cámara cuádruple cámara cuádruple 50 MP 1/1,5 pulgadas (¿GN5?) + VIS 50 MP 1/1,3 pulgadas + OIS 50 MP 1/1,3 pulgadas + OIS 13 megapíxeles OV13B10 ultraligero 50 megapíxeles JN1 + VIS Ultraweitwinkel 48 megapíxeles IMX598 + VIS ultraligero 12 Megapíxeles IMX663 Zoom 2x 12 Megapíxeles IMX663 Zoom 2x 50 megapíxeles JN1 + VIS Zoom 2x 50 megapíxeles JN1 + OIS 5x Periskop-Zoom 50 megapíxeles JN1 + OIS 5x Periskop-Zoom cámara frontal Enfoque automático de 44 megapíxeles Enfoque automático de 44 megapíxeles Enfoque automático de 50 megapíxeles Características de la cámara Pintura Zeiss T* Revestimiento Zeiss T*, lente de vidrio, V1 ISP Revestimiento Zeiss T*, lente de vidrio, V1 ISP la estructura Aluminio, respaldo de vidrio Respaldo de aluminio, vidrio o cuero Respaldo de metal, vidrio o cuero, certificación IP68. Opciones de almacenamiento 8 y 12 GB de RAM, 128 o 256 GB de almacenamiento 8 y 12 GB de RAM, 256 o 512 GB de almacenamiento 12 GB de RAM, 256 GB, 512 GB o 1 TB de RAM

