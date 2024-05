La sesión de fotos desnuda de Heidi Klum sorprende a sus seguidores

La gran final de “La próxima top model de Alemania” tendrá lugar dentro de tres semanas. No hace mucho, los nominados de Heidi Klum tuvieron que volver a reunir todo su coraje. La razón: las sesiones de fotos de desnudos obligatorias estaban llegando y costaban mucho esfuerzo a algunas aspirantes a modelos. Si bien algunos candidatos casi fueron marginados en el último episodio de GNTM, se destacaron dos candidatos de segundo nivel.

Lo primero es lo primero: Klum organizó un programa intenso para sus cinco modelos femeninos y siete masculinos en el episodio 15. Primero, la coreógrafa Nikiata Thompson puso a los modelos a trabajar mientras enseñaba en la pasarela. Mientras felicitaba a Marvin por su inconfundible forma de andar, encendió un fuego bajo el trasero de Fabián, de 20 años: “Sólo porque seas un diamante en bruto no significa que no tengas que pisar el acelerador”. “Quiere ganar, lo veo”, confirmó Jermaine. Su juicio sobre Khadija fue similar: “Ella tiene un objetivo en mente, y no sólo el de ayer”.