La situación en Bielorrusia está llegando a un punto crítico: la oposición advierte a Putin

Según los informes, los partisanos bielorrusos volaron un avión ruso. La oposición advierte ahora de más ataques.

Minsk – El presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, es un aliado cercano de Vladimir Putin. Las fuerzas rusas también utilizan el territorio bielorruso como punto de partida para las operaciones en Ucrania; desde entonces, ha habido frecuentes informes de vandalismo por parte de los partisanos en Bielorrusia.

El domingo (26 de febrero), Franac Villacorca informó en Twitter que dos cazas habían destruido un avión ruso. Viacorca es un asesor cercano de la líder opositora exiliada Svetlana Tishanovskaya. Ahora confirma el acto de sabotaje. La bestia diaria – y advierte sobre nuevas acciones por parte de figuras de la oposición bielorrusa.

Tras el ataque bielorruso a un avión ruso: “una gran victoria”

Según los rebeldes, un avión de reconocimiento militar A-50 explotó en un aeródromo de Makulishi, cerca de la capital, Minsk.

“Es una gran victoria”, dijo Villacorca. La bestia diaria Habló de “quizás el acto de sabotaje más exitoso en la historia de Bielorrusia”. La oposición tiene información de que el avión ya no está operativo y ya no volará.

Rusia está utilizando a Bielorrusia como escenario para la guerra de Ucrania

Según el canciller, la medida pretendía dejar claro a Rusia y al gobierno de Bielorrusia que se encuentran en una posición muy vulnerable. La oposición espera que a través de tales acciones, Rusia y Bielorrusia se pregunten si todavía vale la pena usar a Bielorrusia como escenario para la guerra de Ucrania.

El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, es un aliado cercano de Vladimir Putin © IMAGO / Vladimir Astapkovich

“Este también es un mensaje para los rusos de que ya no están seguros en Bielorrusia”, dijo Viacorca. La bestia diaria. No se puede utilizar el territorio bielorruso sin consecuencias. “Esperamos que este no sea el último ataque y que nuestros seguidores tengan muchos planes”, dijo el opositor. El ataque debe entenderse como una advertencia: Rusia y Bielorrusia deben esperar disturbios y actos de vandalismo similares en el futuro.

La oposición en Bielorrusia planea más ataques contra objetivos rusos

Los miembros de la oposición no quieren limitarse a los ataques a las unidades militares, sino que también quieren interrumpir la conducción de la guerra desde dentro a través del espionaje y la inestabilidad: la oposición está trabajando para “encontrar a nuestros aliados dentro del ejército bielorruso, que los sabotearán”. desde adentro”. “Ya estás en eso”.

Hizo hincapié en que los bielorrusos no están contentos con la presencia del ejército ruso en su país. Este es un recordatorio para el mundo de que los destinos de Bielorrusia y Ucrania están interconectados”.