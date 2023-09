La tasa de Argentina por debajo del umbral de pobreza aumenta a alrededor del 40 por ciento

Rechazo

Mercados dentro de Media GmbH

Wilhelm-Leishner-Platz 12

04107 Leipzig

(en adelante “MIM”)

1. General

La información contenida en el portal BörsenNEWS.de y en los sitios web asociados está destinada únicamente a personas con residencia/asiento permanente en la República Federal de Alemania. No están destinados a destinatarios en otras jurisdicciones, incluidos, entre otros, ciudadanos estadounidenses, ciudadanos del Reino Unido o ciudadanos canadienses.

La información no puede introducirse ni distribuirse, directa o indirectamente, en los Estados Unidos o Canadá ni a un ciudadano estadounidense o una persona residente en Canadá. Se distribuyen únicamente a personas elegibles o personas exentas a las que se hace referencia en la sección 11 (3) de la Ley de Servicios Financieros de 1986 o una orden dictada en virtud de la misma o la Ley de Servicios Financieros de 1986 (Promoción de Inversiones). – exenciones) o 1996 en la versión actualmente válida.

2. Información sobre BörsenNEWS.de

Los datos, noticias y otra información contenida en el portal BörsenNEWS.de tienen únicamente fines informativos. Toda la información y los datos provienen de fuentes que se consideran confiables al momento de escribir este artículo. No se asume ninguna responsabilidad ni garantía por la actualidad, exactitud, corrección e integridad de la información proporcionada y pérdida financiera, ya sea expresa o implícita. La compra de bonos implica riesgos que pueden conducir a la pérdida total del capital invertido. La información publicada en las páginas de BörsenNEWS.de no reemplaza el asesoramiento de inversión experto adaptado a las necesidades individuales. Se puede solicitar a los emisores información relevante, como valores y folletos de emisión de productos financieros específicos. No hay responsabilidad por los daños resultantes de acciones tomadas en base a la información contenida en esta página o en las siguientes.

La información de precios en BörsenNEWS.de se muestra con diferentes retrasos dependiendo de las condiciones del intercambio seleccionado. Toda la información del curso se proporciona sin garantía; Quedan excluidas las reclamaciones contra el editor o el titular de los derechos de autor. Dow Jones, el proveedor de datos, establece sus propios “Términos y condiciones” en la siguiente página: Términos de uso del índice Dow Jones.

MIM ofrece a los autores, como editores, comentaristas invitados, agencias y empresas, la posibilidad de publicar comentarios, análisis, noticias e informes de empresas en BörsenNEWS.de. MIM no asume ninguna responsabilidad ni garantía por este contenido. Esto se aplica especialmente a informes incompletos o reproducidos incorrectamente, información de precios incorrecta y descuidos editoriales. Quedan básicamente excluidas las reclamaciones de responsabilidad por daños materiales o inmateriales derivados del uso o no uso de información publicada o del uso de información incorrecta e incompleta.

Tanto los artículos como las opiniones expresadas tienen únicamente fines informativos. No representan recomendaciones para comprar o vender instrumentos financieros y no deben interpretarse como garantías de un crecimiento potencial de los precios. La información y las simulaciones del desempeño histórico y los pronósticos del desempeño futuro de los productos financieros/índices financieros no son indicadores confiables del desempeño futuro. Por su propia naturaleza, las declaraciones prospectivas implican riesgos e incertidumbres. Varios riesgos, incertidumbres y otros factores conocidos y desconocidos podrían causar que los resultados reales, la situación financiera, el desarrollo o el desempeño de la Compañía difieran materialmente de las estimaciones publicadas. MIM no asume ninguna obligación de actualizar dichas declaraciones prospectivas ni de cambiarlas a la luz de eventos o desarrollos futuros.

MIM no tiene influencia sobre el contenido publicado y no tiene conocimiento del contenido o significado de las contribuciones antes de su publicación. Autores como comentaristas invitados, organizaciones de noticias y organizaciones son responsables de publicar artículos etiquetados. En consecuencia, el contenido de las contribuciones no puede ser determinado por los intereses de inversión de MIM y/o sus empleados u organizaciones. Los comentaristas invitados, las organizaciones de noticias y las organizaciones no forman parte del consejo editorial de MIM. Sus puntos de vista no reflejan necesariamente los puntos de vista y opiniones de MIM y su personal.

Las noticias de dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH están marcadas con el identificador “dpa-AFX” en BörsenNEWS.de. Se aplican los siguientes avisos de derechos de autor y responsabilidad: “Copyright dpa-AFX. Reservados todos los derechos. No se permite ninguna distribución, reproducción o almacenamiento permanente sin el permiso previo expreso de dpa-AFX.” La siguiente exención de responsabilidad también se aplica a las noticias con el identificador “dpa-AFX”: “Todos los informes de la agencia de noticias financieras dpa-AFX están preparados con cuidado periodístico. El principio de los seis ojos (formación, revisión, publicación adicional) se aplica sistemáticamente al elaborar informes. Cada editor de dpa-AFX firma un código de conducta interno que especifica regulaciones específicas de dpa-AFX para mantener la libertad periodística y dpa-AFX puede verificar de forma independiente su cumplimiento a través de una auditoría externa. Los informes sobre recomendaciones de inversión/análisis financieros de terceros los resumen o proporcionan partes de los mismos. Sin embargo, las declaraciones no constituyen asesoramiento de inversión ni recomendaciones de inversión ni una oferta o solicitud para completar determinadas transacciones financieras. Además, no reemplazan el asesoramiento de inversión y de inversores individuales. Por lo tanto, queda excluida cualquier responsabilidad por cualquier daño (especialmente pérdidas financieras) que pueda ocurrir cuando utilice los informes para su propia decisión de inversión. dpa-AFX no tiene influencia sobre el contenido de los análisis financieros/recomendaciones de inversión; La empresa responsable de su creación es totalmente responsable de ello. dpa-AFX informa que la información sobre cualquier interés actual o conflicto de intereses en relación con los instrumentos financieros relevantes se publica en el siguiente sitio web: http://web.dpa-afx.de/offenlegenspflicht/offenlegens_pflicht.html.

3. Derechos de autor

La estructura técnica, la estructura, el diseño y el contenido del sitio web BörsenNEWS.de están protegidos por derechos de autor y no pueden utilizarse ni reproducirse de ninguna forma, ni siquiera en extractos, sin autorización previa por escrito. MIM se esfuerza por respetar los derechos de autor de las imágenes, gráficos, sonidos y vídeos y textos utilizados. Todas las marcas y marcas registradas mencionadas en la Oferta de Internet de MIM y que pueden estar protegidas por terceros están sujetas, entre otras, a las disposiciones de la ley de marcas aplicable y a los derechos de autor de sus respectivos propietarios registrados.

Las opiniones, análisis, noticias e informes de la empresa publicados están destinados exclusivamente a los lectores de www.BörsenNEWS.de y a los suscriptores de la lista de distribución de correo electrónico correspondiente. Los derechos de autor de los artículos individuales pertenecen a sus respectivos autores. La reproducción y/o distribución comercial en extractos o en su totalidad generalmente no está permitida y requiere el consentimiento del autor correspondiente. La inclusión en bases de datos comerciales sólo está permitida con el permiso expreso del consejo editorial.

4. Responsabilidad del afiliado

En el caso de referencias directas o indirectas a sitios web externos (“hipervínculos”) que se encuentren fuera del área de responsabilidad de MIM, la obligación de responsabilidad sólo entrará en vigor si MIM tiene conocimiento del contenido. Debe ser técnicamente factible y razonable evitar el uso durante el contenido ilegal.

MIM no tiene influencia alguna sobre el diseño o contenido actual y futuro de las páginas vinculadas/vinculadas y se desvincula expresamente de todo el contenido de todas las páginas vinculadas/vinculadas que hayan cambiado después de la creación del enlace. Sólo el proveedor de la página referenciada, y no la persona que hace referencia a la publicación correspondiente a través de enlaces, es responsable de los contenidos ilegales, incorrectos o incompletos y, en particular, de los daños resultantes del uso o no uso de dicha información.

5. Términos de uso

Nos remitimos expresamente a las condiciones generales de uso detalladas de Media GmbH Insight Markets: Condiciones generales de uso.

6. Protección de datos

Nos remitimos expresamente a la política de protección de datos completa de los mercados de Media GmbH: Política de protección de datos.

7. Validez jurídica de la denegación

ESTE DESCARGO DE RESPONSABILIDAD ES PARTE DE LA OFERTA DE INTERNET A LA QUE SE LE REFIERE A ESTA PÁGINA. Si partes individuales de este texto o fórmulas individuales no se aplican, ya no se aplican o no se aplican por completo a la situación legal aplicable, las partes restantes del documento no se verán afectadas en su contenido y validez.