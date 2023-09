La tradicional empresa de venta por correo dejará de operar a finales de enero

Página principal un trabajo

de: Lisa Mayerhofer

está dividido

Una empresa de venta por correo muy establecida en Alemania se ha declarado en quiebra: el grupo Klingel de Pforzheim. (imagen icónica) © allOver-MEV/Imago

Irónicamente, en el centenario de su fundación, la empresa de venta por correo Klingel se declaró en quiebra bajo régimen de autogestión. Pero la búsqueda de un inversor no tuvo éxito.

Pforzheim – La actual situación económica afecta gravemente a los minoristas de moda. Ahora también estaba claro que ya no había esperanzas para la insolvente empresa de venta por correo Klingel. Los clientes aún pueden realizar pedidos hasta finales de enero, después de lo cual se suspenderán las operaciones. La empresa anunció el lunes en Pforzheim que no se había encontrado ningún inversor para el grupo.

Empresa de venta por correo insolvente Klingel: no se ha encontrado ningún inversor

Más de 1.300 empleados permanecen en K – Mail Order GmbH & Co. KG antes de la decisión del comité de acreedores. Los funcionarios mantuvieron en los últimos días conversaciones con representantes de los trabajadores y elaboraron un plan social y de conciliación de intereses. “Esta decisión no ha sido fácil para ninguno de nosotros, pero lamentablemente no hay alternativa”, explicó la dirección.

En su centenario, la empresa de venta por correo, conocida principalmente por la moda, se declaró en quiebra en régimen de autogestión en mayo. Las razones dadas para la reestructuración incluyeron una importante reticencia al consumo desde el inicio de la guerra en Ucrania, un aumento significativo de los costes de producción de catálogos y correos, por ejemplo, y la necesaria conversión de los sistemas informáticos en la segunda mitad de 2022.

Sin embargo, en aquel momento la gente todavía era optimista: la digitalización, por ejemplo en ventas y marketing, así como el énfasis en el comercio en línea ayudarían en la reestructuración.

Sin embargo, dada la difícil situación del sector y de la empresa, ningún interesado está dispuesto a invertir en el grupo de empresas en su conjunto y seguir haciéndolo basándose en conceptos de reestructuración. En las marcas individuales y en las tiendas online del grupo Klingel sólo hay unos pocos interesados. Para ello, se ha debatido la compra de derechos de marcas, tiendas online y listas de clientes. “No habrá ninguna transferencia de negocios”, afirmó Klingel.

Klingel, empresa de venta por correo insolvente: lo que los clientes deben saber

Sin embargo, los clientes aún pueden realizar pedidos y deben recibir sus productos. Añadió que “la tramitación de las devoluciones y todos los demás servicios también está garantizada hasta la primavera de 2024”. Los proveedores y prestadores de servicios seguirán cobrando en el proceso de autogestión.

Las marcas del grupo incluyen ropa femenina Klingel, Wenz y Mona, la marca de ropa masculina Babista, el proveedor de joyería Diemer, los proveedores de moda de tallas grandes Happysize, Miamoda y Meyermode, así como la empresa de calzado por correo Vamos y la marca de bienestar Wellsana.

El procedimiento de insolvencia de la Administración Autónoma abierto por el Tribunal de Distrito de Karlsruhe el 1 de agosto todavía está en curso. Schneider GmbH & Co. no se ve afectada. KG por decisión. Esta empresa también se encuentra en trámites de autogestión. Se están llevando a cabo conversaciones sobre conservación con posibles inversores. Las demás empresas del grupo en Alemania y en el extranjero emplean a más de 250 personas y no se encuentran en procedimientos de insolvencia. Ha habido discusiones aquí sobre cómo proceder.

