¿La vacuna Corona “muerta” como salvadora? Los estudios te hacen sentarte y prestar atención

Desde: jonas rab

jura

Con Novavax y Valneva, pronto podrían aprobarse dos nuevas vacunas, comúnmente denominadas “vacunas muertas”. Asi es como ellos trabajan. ¿También funcionan?

MUNICH – En el Boxing Day 2020, una mujer de 101 años ocupa el primer lugar CoronaVacunación en Alemania. El 72,6 por ciento de los residentes (hasta el 13 de diciembre) han hecho lo mismo que los colonos de Halberstadt y se han vacunado contra Covid al menos una vez; muy poco, predijeron y confirmaron los expertos en los primeros meses de invierno.

Una gran parte del público alemán sigue siendo escéptico sobre la vacuna Covid. Para algunos, pensadores laterales, eso ya no parece cambiar. Para otros, los escépticos, no es raro que se pierdan estudios a largo plazo o que esperen una vacuna sin salida, como la vacuna contra la hepatitis o la polio. Según una encuesta realizada por la Universidad de Erfurt, los escépticos de la vacunación consideran que las preparaciones son más seguras. El ministro de Salud, Karl Lauterbach, comentó recientemente sobre el fenómeno en Twitter “cualquiera sea la razón”.

Con la vacuna “Nuvaxovid” Covid-19 del fabricante estadounidense Novavax y la vacuna “VLA2001” de la farmacéutica francesa Valneva, ahora hay dos vacunas que están muertas Poco antes de la aprobación de la Unión Europea. Actualmente, ambos se están probando ampliamente y están alimentando la esperanza de una ‘vacunación de refuerzo’ para aquellos que aún no han tomado una decisión: La vacuna muerta es solo una de las dos vacunas. Y los estudios preliminares tachan algo Salvador imagen de preparativos.

¿Cuál es la diferencia? ¿Y qué son las vacunas mortales de todos modos? Según la definición actual, consisten en patógenos inactivados o componentes patógenos. Esto se aplica tanto a la vacuna francesa Valneva como a Novavax y, de hecho, también a las vacunas de ARNm y de vectores, porque sus componentes tampoco pueden reproducirse. Sin embargo, existen diferencias. Se basa en la forma en que funcionan las vacunas individuales.

Esta es la diferencia entre ARNm, vector y vacunas muertas.

vacunas de ARNm (por ejemplo, Biontech o moderno) contiene partes genéticas del virus SARS-CoV-2 en forma de ARN mensajero (abreviatura de ARNm), que también se conoce como ARN mensajero. Comenzando con el ARNm, las proteínas se producen en las células del cuerpo después de la vacunación, lo que luego estimula el sistema inmunológico para formar anticuerpos específicos contra el SARS-CoV-2 y defensa celular contra las células infectadas por el SARS-CoV-2, generando así una reacción inmune. Las proteínas que estimulan una respuesta inmunitaria se denominan antígenos.

vacunas basadas en vectores (por ejemplo, AstraZeneca) consiste en virus que son inofensivos para los humanos y que han sido modificados genéticamente para que su genoma contenga la secuencia genética con el plano de uno o más componentes del patógeno (antígeno) contra el cual se dirige la vacuna. La vacuna del vector Covid-19 contiene un virus portador inofensivo y bien estudiado cuyo genoma contiene un gen que contiene el modelo de la proteína de superficie del SARS-CoV-2, la proteína de pico.

vacunas muertas No contiene ningún virus que pueda reproducirse. Contienen patógenos muertos o componentes patógenos que no pueden reproducirse ni causar enfermedades. La vacuna muerta se llama vacuna muerta porque no se multiplica en el cuerpo. Martina Sester, profesora de inmunología en la Universidad de Saarland, explica que lo que está solo en la jeringa funciona como una vacuna br.de.