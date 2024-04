La versión de prueba sugiere contactos con los que chatear

Ya se sabía en una versión anterior de WhatsApp que la aplicación quiere que interactúes más con tus contactos y puede ofrecerte sugerencias de chat. WABetaInfo Ahora informa que la última versión beta de Android incluye las mismas sugerencias de chat.

Dentro de la lista de chat, donde se enumeran todas sus conversaciones, pronto se sugerirán contactos con los que chatear en una sección separada. Al menos actualmente, esta área se muestra al final de la lista de contactos, por lo que no estropea su solicitud ni parece particularmente intrusiva. No está claro si todo el asunto quedará en este punto o si WhatsApp quiere abordarlo con más fuerza. Recordar a los usuarios algunos contactos ciertamente no es una mala idea, pero también puede resultar molesto en algún momento.

