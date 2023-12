La versión Early Access es tan desastrosa como se temía

Fuente: Fantástico

11 de diciembre de 2023 a las 9:00 am –

Entró en acceso anticipado el día anterior, el 7 de diciembre de 2023. Aunque el juego parece una estafa con su publicidad, decenas de miles han gastado casi 40 € para tener su propia impresión de la ambiciosa aventura de supervivencia en línea de mundo abierto. Entonces …

aunque Todos los eventos y advertencias anteriores de nuestra parte, de otros medios de comunicación y de los propios desarrolladores. Desde el 7 de diciembre de 2023, decenas de miles han gastado casi 40 euros para conseguir… Versión de acceso anticipado del día anterior. buscar en. En su punto máximo el día del lanzamiento, más de 38.000 jugadores estaban en línea en Steam al mismo tiempo (fuente). Nos gusta decirles a todos “os lo dijimos” y, afortunadamente, existe una opción de reembolso en Steam. Puede que el ambicioso MMO de aventuras y supervivencia en mundo abierto de Fntastic no sea una copia impecable (como a veces se ha temido, tiene algo de juego), pero es, como era de esperar, un completo desastre.

El día anterior: una nueva versión de la jugabilidad de este MMO de supervivencia

La gran mentira de los MMO

Esto puede determinarse mediante dos estadísticas. Por un lado, el número de jugadores disminuyó significativamente poco después del lanzamiento de EA. El último pico de 24 horas fue de 7.680 jugadores activos simultáneos. Por otro lado, el juego recoge críticas negativas de los usuarios, como los memes de Internet de Elon Musk. Sólo el 20 por ciento de las casi 18.000 reseñas fueron positivas. Esto es suficiente para recibir una advertencia roja de “mayormente negativo”.

La lista de obras en construcción es larga. Numerosos errores, fallas técnicas, problemas de rendimiento y fallas son solo la punta del montón de basura. Por ejemplo, no hay señales del MMO de mundo abierto que se prometió anteriormente. En cambio, puedes esperar un juego de disparos ambientado en un mundo de juego grande y sin vida. Muchos de los originales parecen venir directamente del taller de motores. El sistema de botín no funciona. Prácticamente no hay reacción directa al golpe; en cambio, los oponentes no reaccionan a los golpes hasta después de un período de tiempo.

Y si de vez en cuando encuentras una crítica positiva, puede que se convierta en una broma de la horca. K1mple escribe, por ejemplo, a modo de conclusión: “Nunca me había gustado desinstalar un juego como este.“Echa un vistazo a las reseñas y encontrarás recetas estupendas.