La victoria de “The Masked Singer”: esta estrella está detrás del televisor

¡Qué divertido día de boxeo!

Bajo el tema “Misterioso espectáculo navideño”, el cantante enmascarado presentó tres nuevas máscaras: un ganso, un regalo y un reno.

Quién es el talento para el canto entre las tres celebridades secretas se reveló claramente al comienzo del espectáculo, cuando el trío cantaron juntos “Todo lo que quiero para Navidad” a Mariah Carey: ¡Definitivamente la mujer del disfraz de ganso!



Tres celebridades compiten con disfraces navideños por ‘El cantante enmascarado’Foto: Willi Weber / dpa



Cuando Goose cantó su primera pieza en solitario (“Santa Claus Is Coming To Town”), los jurados resultaron ser Ruth Mochner (45), Rhea Garvey (48) y Andrea Swatsky (58).

No es de extrañar: con la hermosa voz, pronto quedó claro que debía ser un cantante profesional.

Los jueces comenzaron a desconcertar, también basándose en la evidencia. Son fijos: el ganso es pequeño, pequeño (se quedó), no come carne.

Nombres mencionados: Stefanie Kloß von Silbermond? ¿Yvonne Caterfield? Kuzma Shiva Hagen?

Luego la discusión: ¿Podría ser Helen Fisher?



El disfraz del hombre del regalo: el impacto de su primer programa en los espectadores y miembros del juradoFoto: ProSieben / Willi Weber



El toque emocional en la primera ronda: “Ave María” es evidente en el hombre del traje de regalo.

¡Un caluroso aplauso del jurado y del público! Nombres presentados: ¿Ingo Zambrone, Rick Kavanian, Bastien Pastioca o Jean Hoover?

Los jueces especularon sobre el reno: ¡Definitivamente un atleta! Informe a Rhea Garvey: la moderadora Joko Winterscheidt y el campeón olímpico Robert Harting.

El reno tuvo que despejar el campo como el favorito incluso después de 45 minutos.

¿Y quién llevaba el atuendo? ¡El moderador Stephen Gaten (49)!



Stephen Gaten apareció en The Masked Singer como un renoFoto: ProSieben / Willi Weber



En el último duelo, el ganso y el presente compitieron entre sí.

El ganso empezó de nuevo. Como segundo sencillo cantado por “Have Yourself a Merry Little Christmas”, cantado por primera vez por Judy Garland en 1943, el clásico ha sido cubierto por muchos otros artistas a lo largo de las décadas.

¡Y nuevamente la piel de gallina!

Los miembros del jurado estaban aún más desconcertados: Garvey eligió a Sarah Connor y volvió a mencionar el nombre de Yvonne Catterfield.



Ruth Mushner se divirtió mucho con el especial de Navidad de “The Masked Singer”Foto: ProSieben / Willi Weber



Helen Fisher ya no es una opción para los jurados. Eso también hubiera sido sorprendente: porque la cantante se está preparando para el nacimiento de su primer hijo.

El mega-presente cantó “Dont You (Forget About Me)” en la segunda ronda, que fue originalmente cantada por Simple Minds y luego cantada por Billy Idol. Tocó una fibra sensible de nuevo con el jurado.

“¡Está bien!” Moschner emocionado. Decidí: “¡Tengo una idea! ¡Sería increíble si fuera él! ¡Creo que es Mickey Krause!”



Ballerman estrella con una diferencia: “The Masked Singer” mostró su verdadero talento como cantante Foto: ProSieben / Willi Weber



¡Y ella tenía razón! En realidad, la cantante de Ballermann estaba vestida con un traje de regalo y, según la decisión de la audiencia, ocupó el segundo lugar. “Finalmente pude mostrarme musicalmente desde el otro lado”, dijo Krause feliz.

¿Y el ganador del disfraz de ganso? ¡De hecho, Yvonne Caterfield!



Yvonne Caterfield se puso la piel de gallina con un traje de gallinaFoto: BREUELBILD



La cantante se mostró feliz con su victoria y al mismo tiempo elogió a las candidatas luego de quitarse la máscara con el pelo desgreñado.



Feliz ganadora: Yvonne CaterfieldFoto: ProSieben / Willi Weber



El especial de “The Masked Singer” no fue en vivo como de costumbre, fue una grabación. Hace apenas unos días, Caterfield anunció públicamente su separación de su esposo, Oliver Wonk, luego de una relación de 14 años.